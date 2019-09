Jay and Silent Bob Reboot: nuovo poster e dettagli sui cameo di Ben Affleck, Matt Damon e Val Kilmer

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 settembre 2019

Jay & Silent Bob Reboot: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Kevin Smith nei cinema americani dal 15 ottobre 2019.

Disponibile via Instagram un nuovo poster ufficiale di Jay & Silent Bob Reboot che ritrae Jason Mewes e Kevin Smith nello stile dell'iconico artista Drew Struzan, l'illustratore statunitense che ha realizzato locandine di film e serie di culto come Star Wars, Indiana Jones, Rambo e Ritorno al futuro.

Sono passati 25 anni dal debutto di Jay & Silent Bob nel classico Clerks - Commessi che nel lontano 1994 lanciò la carriera di Kevin Smith. Da allora il duo di stramboidi "fattoni" sono apparsi in tutte le pellicole appartenenti al cosiddetto View Askewniverse, l'universo condiviso dei film di Smith, ed anche in altri film (Scream 3), serie televisive (Degrassi: The Next Generation) e videoclip musicali ("Because I Got High" di Afroman). "Jay & Silent Bob Reboot" è il sequel del primo film in solitaria del duo, Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! del 2000.

Questa volta, il nostro dinamico duo del New Jersey punta a Hollywood sperando di fermare un reboot del famigerato film di "Bluntman & Chronic". Ciò che ne consegue è un viaggio folle che li porta da una costa all'altra incontrando lungo la strada una galleria di singolari personaggi che includeranno anche Harley Quinn Smith, la figlia di Kevin Smith, che in una sorta di capovolgimento di fronte nel film vestirà i panni della figlia di Jay (Jason Mewes).





























Per quanto riguarda la moltitudine di cameo che vedremo nel film, torna il personaggio di Affleck, Holden McNeil, dal film In cerca di Amy. Anche Matt Damon è tornato e pare vestirà i panni del Loki del film Dogma, nel trailer lo si vede in una chiesa che tiene una bibbia. Jason Lee è tornato nel ruolo di Brodie Bruce di Generazione X. Il cameo di Lee è stato uno dei primi rivelati da Kevin Smith il primo giorno di riprese a New Orleans. Il trailer ha mostrato anche Rosario Dawson, Justin Long, Shannon Elizabeth, Fred Armisen, Method Man, Redman e Craig Robinson. Se ciò non bastasse, Val Kilmer interpreta Bluntman, mentre la Melissa Benoist della serie tv Supergirl interpreta la nuova versione al femminile di Chronic. Il trailer del Comic-Con terminava con Tommy Chong che è un cenno alla commedia Up in Smoke. altri cameo confermati includono Chris Hemsworth e la Joey Lauren Adams di Generazione X.

Il cameo di Ben Affleck non era per niente scontato poiché dopo aver lavorato insieme per "In Cerca di Amy", Smith e Affleck hanno avuto un alterco e non si sono più parlati fino a quando Smith non ha cominciato a lavorare su "Jay & Silent Bob Reboot".

IL MIO RAGAZZO È TORNATO! Quando il trailer di Jay & Silent Bob Reboot è arrivato, la gente ha scoperto alcuni dei nostri segreti - uno dei più grandi è che Ben Affleck è tornato come Holden McNeil! Il co-creatore di Bluntman & Chronic e amico di Jay e Silent Bob svolge un ruolo cruciale nel Reboot, e la sua scena è uno dei migliori pezzi di cinema in cui sia mai stato coinvolto: è assolutamente magico e appagante per la vita e tutte le cose a cui tengo davvero adesso, post-attacco cardiaco...Quando abbiamo iniziato a girare il film, la scena non esisteva. Questa scena - e ancora più important la mia reunion con un ragazzo che mi mancava terribilmente da quasi un decennio - è avvenuta solo grazie a Kevin McCarthy. Kev ha intervistato Ben per il suo film Netflix Triple Frontier e ha dato il via chiedendo a Ben "Ti hanno già chiamato per il reboot?" E Ben disse di no, ma era disponibile, quindi il produttore Jordan Monsanto disse: "Chiama Ben"...Una settimana dopo, Jordan, Jason Mewes e Jen Schwalbach mi stavano tutti spingendo a contattare Ben, così alla fine l'ho fatto. Avevo paura di essere respinto, ma gli ho mandato un messaggio in cui parafrasavo il triste e vecchio re Osric in CONAN IL BARBARO: "Arriva un momento in cui i gioielli cessano di brillare, quando l'oro perde la sua lucentezza, quando la sala del trono diventa una prigione, e tutto ciò che rimane è l'amore di un regista per le persone con cui era solito fare finta". E dopo un lungo momento a chiedermi come avrebbe reagito, il mio amico da tempo perduto rispose come solo lui poteva: "E' ovvio che ti paragoni ancora ad un re", ha scritto scherzando. E poi "Sarebbe un piacere vederti di nuovo, vecchio amico". Quindi ho cominciato a piagnucolare, nel modo in cui mi emoziono quando leggo un fumetto o guardo un film...Non solo abbiamo girato una scena incredibile per il film, ma ho anche ritrovato il mio amico - tutto per merito del giornalismo d'intrattenimento. Grazie Kevin McCarthy - la tua domanda di apertura a tema sul Viewaskew non solo mi ha permesso di fare un sequel di 8 pagine di "In cerca di Amy" nel mezzo di Jay & Silent Bob Reboot, ma mi ha anche riportato un enorme pezzo mancante del mio cuore.





























Per quanto riguarda il coinvolgimento di Val Kilmer in "Jay & Silent Bob Reboot", Kevin Smith ha dovuto fare un'opera di convincimento. La diagnosi dell'attore di un cancro alla gola ha richiesto una procedura sulla sua trachea che ha reso la sua voce roca e lo ha lasciato con problemi di respirazione, il che lo ha reso titubante quando Smith gli ha fatto la proposta. Tuttavia Smith non era preoccupato e aveva il cameo perfetto per lui.

Come fan di Scuola di geni che ha rubato parti della personalità del personaggio Chris Knight di Val, questo è stato un po' un casting da sogno per me - e si è materializzato in maniera organica. Ho ricevuto un messaggio dal produttore di Val che mi ha invitato allo show Citizen Twain di Val quando si trovava nella zona di Nola. Mi ha anche dato l'e-mail di Val e mi ha incoraggiato a contattarlo. Quindi siamo diventati amici di penna, e durante i nostri scambi mi ha detto che aveva già girato le sue cose per il nuovo film di Top Gun. Ho chiesto a Val e si sarebbe voluto unire a noi per il reboot mentre era in città. Val ha scritto: "Non so se hai sentito, ma la mia voce non è ancora tornata. Forse posso interpretare un povero cugino di Silent Bob? Risposi: "Penso di avere il cameo *perfetto* per te, se a te va bene". E così avevamo il nostro Bluntman! Abbiamo girato il cameo in un solo giorno, ma lavorare con il genio che ci ha regalato il Doc Holliday di Tombstone e il risorto Jim Morrison di The Doors è stato il momento clou della mia carriera di 25 anni. Val era un grande del cinema quando io ero ancora solo uno spettatore. E non era solo una star del cinema, era sempre uno dei nostri attori migliori e più impegnati. Quindi anni dopo averlo visto nel film Willow (come) Madmartigan - il più grande spadaccino che sia mai vissuto - ha prestato a noi il suo iconico potere da star e il suo sorriso accattivante per il nostro Bluntman versione reboot! È Ice Man, Batman, Bluntman e assolutamente un brav'uomo.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Kevin Smith (@thatkevinsmith) in data: 29 Lug 2019 alle ore 7:32 PDT

Smith ha anche parlato di Matt Damon, la star di Will Hunting - Genio ribelle riprenderà il suo ruolo di Loki. Non quello dei film Marvel, ma quello che ha interpretato nel film Dogma del 1999 di Smith. Per coloro che forse non ricordano, "Dogma" vede Matt Damon e Ben Affleck che interpretano una coppia di angeli caduti di nome Loki e Bartleby. Kevin Smith sta rivisitando molti dei suoi lavori precedenti nel sequel di "Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!".

Se hai visto il trailer di Jay & Silent Bob Reboot, allora sai che #mattdamon è tornato! Matty faceva parte del divertimento in #jayandsilentbobstrikeback, quindi quando abbiamo iniziato #JayAndSilentBobReboot, abbiamo contattato Matt per vedere se voleva tornare sulla scena del crimine. Quando ha confermato, ho iniziato a pensare a come usare al meglio Will Hunting e quale ruolo avrebbe potuto svolgere. Quindi Jen Schwalbach ha suggerito "Perché non lo usi come Loki?" Mi sono fatto grasse risate rispondendo come avrebbe fatto qualunque fan hardcore di Kevin Smith: "Non può interpretare Loki. Loki è morto.". Jen sorrise e disse: "Beh è ​​una buona cosa che tu non sappia cosa ho in mente, altrimenti potrei essere in grado di farti cambiare idea". Ed stato proprio così, mia moglie ha reso il film migliore. Ho chiesto alla costumista Melissa Walker di mettere insieme un costume di Loki, ho trovato una chiesa e ho tirato fuori la la mia action figure di Dogma a grandezza naturale. E con ciò sono stato in grado di realizzare un mini-sequel per *tutti* i miei film di #viewaskew nel mezzo di #jayandsilentbobreboot!

"Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!" vedeva Matt Damon interpretare una versione di se stesso, che stava recitando in un sequel di "Will Hunting - Genio ribelle", una scena che forse prefigurava quello che vedremo nel nuovo film.

"Jay & Silent Bob Reboot", primo film di Kevin Smith dopo il suo infarto quasi fatale subito l'anno scorso, debutterà nei cinema americani il 15 ottobre.

Fonte: Instagram





Jay and Silent Bob Reboot: primo trailer e nuovo poster dal Comic-Con 2019

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Kevin Smith ha rivelato un primo trailer di Jay & Silent Bob Reboot al Comic-Con di San Diego!

È passato molto tempo da quando Kevin Smith ha deciso di rivisitare il suo universo cinematografico, noto come "View Askewniverse", che iniziò 25 anni fa con Clerks - Commessi. L'ultima volta è stata più di un decennio fa, con l'uscita di Clerks II del 2006. Questa volta Smith ci regala un sequel di Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood del 2001 che ha visto i due simpatici stramboidi diretti a Hollywood per fermare un importante studio che stava per adattare in un film il fumetto "Bluntman and Chronic".

Molti volti familiari del "View Askewniverse" tornano in questo primo trailer: Jason Lee (Brodie Bruce di "Generazione X") Brian O'Halloran, Shannon Elizabeth, Diedrich Bader, Rosario Dawson (la Becky di "Clerks II"), Justin Long e molti altri. Abbiamo anche diverse aggiunte e molti cameo di alto profilo che includono, Method Man, Red Man, Molly Shannon, Kate Micucci, Chris Jericho e Chris Hemsworth. Come possiamo vedere, anche i vecchi amici Ben Affleck (Holden di "In cerca di Amy") e Matt Damon (il Loki di "Dogma") sono a bordo. Kevin Smith ha anche promesso che il film renderà omaggio al compianto Stan Lee.

Per quanto riguarda chi interpreterà le nuove versioni dei supereroi Bluntman & Chronic, il primo sarà interpretato da Val Kilmer mentre la nuova versione femminile di Chronic avrà il volto di Melissa Benoist, la graziosa Supergirl televisiva.

"Jay & Silent Bob Reboot" debutta nei cinema americani il 17 ottobre 2019.

Fonte: Collider



Jay and Silent Bob Reboot: Kevin Smith rivela un primo poster di "Bluntman and Chronic"

Kevin Smith ha condiviso su Instagram un nuovo poster di Jay & Silent Bob Reboot. Nel particolare trattasi di un poster del film all'interno del suo nuovo film, un reboot del franchise Bluntman and Chronic. Il poster include anche una conferma riguardo ai due supereroi del sequel: il personaggio di Chronic ha cambiato genere e ora viene interpretato da un'attrice.

L'immagine è stata condivisa da Kevin Smith in vista del Comic-Con di San Diego che si terrà questo fine settimana, dove debutterà anche il primo trailer di "Jay & Silent Bob Reboot". Il regista in precedenza ha chiarito che questo film sarà un commento sull'attuale natura dei reboot made in Hollywood. La nuova immagine rievoca anche il film Batman v Superman: Dawn of Justice.

Nella nuova avventura, #jayandsilentbob scopre che il vecchio film #bluntmanandchronic basato su di loro sta fruendo di un reboot, quindi tornano a Hollywood per fermarlo di nuovo! Ma come con qualsiasi reboot, il materiale originale è stato modernizzato, quindi il film Bluntman riavviato (il reboot del film con Jason Biggs e James Van Der Beek) ora presenta un Chronic femmina! Non voglio spoilerare chi interpreta i nuovi Bluntman and Chronic (è nel trailer), ma se volete potete cominciare a fare delle ipotesi: Chi c'è dietro la maschera? Così quando il trailer debutterà questo fine settimana, vedrai se avevi ragione.

Per quanto riguarda i cameo confermati Chris Hemsworth, il Thor dell'UCM, sarà nel film (nei panni del nuovo Bluntman?). Kevin Smith nel commento allegato all'immagine ha anche accennato un po' a quello che i fortunati fan che saranno al Comic-Con di San Diego possono aspettarsi.

Se sarete al panel di "Kevin Smith Reboots Hall H" di sabato sera, non vedrete solo il trailer del reboot, ma vi mostrerò anche una scena del film-nel-film di #Bluntman! Non aspettare a condividere questa cosa epica! È il mio preferito di tutti i miei film e il mio meta album dei ritagli della mia intera carriera (e della mia vita) che sequelizza tutti i film del #viewaskew in una storia tentacolare!

Da segnalare che il "Summer / Estate" che si legge nel poster si riferisce al fittizio periodo di uscita del reboot "Bluntman and Chronic" nell'universo condiviso "View Askewniverse" dei film di Smith, mentre "Jay & Silent Bob Reboot" arriverà nelle sale questo autunno. Il cast del film include Jason Mewes, che torna come Jay, insieme al Silent Bob di Kevin Smith. Anche Jason Lee, Brian O'Halloran, Shannon Elizabeth, Diedrich Bader, Rosario Dawson, Method Man, Red Man, Molly Shannon, Kate Micucci e Chris Jericho sono a bordo.





























Jay & Silent Bob Reboot: Kevin Smith annuncia un primo trailer al Comic-Con di San Diego

Era quasi scontato, ma ora abbiamo la conferma ufficiale, un primo trailer Jay & Silent Bob Reboot di Kevin Smith debutterà al Comic-Con di San Diego. Smith e la convention di San Diego hanno una relazione di lunga data. Il regista di Clerks - Commessi è stato per anni un punto fermo dell'evento e un sostenitore della cultura nerd/geek degli anni '90. Quindi sembra oltremodo appropriato che il suo nuovo capitolo del cosiddetto "View Askewniverse" debutti nell'iconica Sala H.

Kevin Smith ha fatto recentemente l'annuncio su Instagram. Ha rivelato che una versione red-band del trailer di "Jay & Silent Bob Reboot" è stata montata e sarà mostrata al grande evento. Smith ha utilizzato Instagram per ringraziare il team che che lo ha supportato nell'assemblare il trailer.

Sto portando il trailer di Jay & Silent Bob al Comic-Con e queste brave persone sono i colpevoli. Saban Films ha scelto AV Squad per tagliare il mio epico 1 ora e 45 minuti in un'anteprima red band di 2 minuti e 30 secondi che rappresenta il divertimento e il feeling di #jayandsilentbobreboot! E il team di #avsquadla non ha deluso! Ben Brown e Bradley David hanno fatto un lavoro fenomenale nel raccontare il reboot senza rivelare tutto, che è un vero talento che solo alcuni narratori possiedono. Non posso ringraziare abbastanza questi gatti per aver distillato il mio nuovo film preferito in un trailer che mi fa venire voglia di vedere film (e l'ho visto parecchio)!

Questa è la prima volta che Kevin Smith torna al suo universo di personaggi interconnessi dal sequel Clerks 2 del 2006. "Jay & Silent Bob Reboot" è anche il primo film che Smith ha realizzato da quando ha subito un attacco cardiaco quasi fatale lo scorso anno. Smith sempre riguardo al trailer ha ricordato il suo incontro casuale l'anno scorso con uno dei futuri montatori del suo trailer.

Per mostrarti che piccolo mondo può essere il cinema, in realtà avevo già incontrato Bradley David in precedenza. Ad Halloween mi sono imbattuto in lui e nel suo amico al Veggie Grill (come si vede nella seconda foto) ed erano vestiti come i miei personaggi! Quindi il ragazzo del cosplay di Jason Mewes è lo stesso che ha montato il trailer di #jayandsilentbob Reboot! Quanto è poetico? Dev'essere un buon segno che abbiamo l'uomo giusto per il lavoro! Lo scoprirete nella Sala H!

Jason Mewes tornerà come Jay al fianco del Silent Bob di Kevin Smith. Il cast include alcuni volti familiari come Jason Lee, Brian O'Halloran, Shannon Elizabeth, Diedrich Bader, Rosario Dawson e molti altri. Anche Method Man, Red Man, Molly Shannon, Kate Micucci e Chris Jericho si sono uniti al cast. A bordo anche Chris Hemsworth che interpreterà uno dei cameo a sorpresa. Smith ha anche promesso che includerà un omaggio al compianto Stan Lee.

Al momento "Jay & Silent Bob Reboot" è sprovvisto di una data di uscita ufficiale, che potrebbe essere annunciata durante il panel al Comic-Con di San Diego (18 - 21 luglio).





























Fonte: Screenrant





Jay & Silent Bob Reboot: nel cast anche Chris Hemsworth

Chris Hemsworth è ufficialmente nel cast di Jay Smith & Silent Bob Reboot. Il film è un sequel di Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! del 2001, che è stato il primo film indipendente per la coppia di protagonisti interpretata da Jason Mewes e Kevin Smith.

Smith ha anche creato un proprio universo cinematografico condiviso noto come "Askewniverse" iniziato con la commedia low-budget Clerks - Commessi, film in bianco e nero del 1994 a cui hanno fatto seguito Generazione X a Dogma. In "Jay % Silent Bob Reboot" ritroveremo l'amata coppia di strafatti intenti ad impedire a Hollywood di realizzare un reboot di "Bluntman and Chronic", un albo a fumetti introdotto per la prima volta nel film In cerca di Amy. Chris Hemsworth si unisce ad un cast imponente che già include tra gli altri Joe Manganiello, Rosario Dawson e Jason Lee.

E' stato Chris Hemsworth ad annunciare la sua partecipazione a "Jay & Silent Bob Reboot" pubblicando su Instagram una serie di foto che lo ritraggono con Smith davanti ad uno schermo verde, con la didascalia:

L'uomo, il mito, la leggenda. L'unico e solo @thatkevinsmith!!! Elettrizzato di far parte del suo prossimo film Jay e Silent Bob Reboot. Che piacere è stato passare del tempo con il mio amico.

Vedremo Chris Hemsorth il prossimo 24 aprile in Avengers: Endgame e a giugno sarà anche nello spin-off Men in Black International in cui tornerà a far coppia con Tessa Thompson dopo Thor: Ragnarok.





























Jay & Silent Bob Reboot: riprese concluse e nuova foto dal set con Rosario Dawson

E' ufficiale, Kevin Smith ha annunciato che Jay & Silent Bob Reboot ha ufficialmente concluso le riprese.

Kevin Smith ha utilizzato Twitter per annunciare il fine riprese del suo nuovo film dell'universo condiviso noto come "View Askewniverse", iniziato con il film d'esordio del regista Clerks - Commessi.

È concluso! La scorsa notte, dopo 21 giorni di riprese (lo stesso numero di giorni in cui abbiamo girato Clerks circa 26 anni fa), abbiamo completato il mio magnum opus di Askewniverse #JayAndSilentBobReboot! Grazie alla mia squadra di #NewOrleans, al mio cast e soprattutto a Jason Mewes per la sua performance stellare!

Kevin Smith ha assemblato un cast impressionante per questa nuova avventura di Jay e Silent Bob, che include volti familiari come Jason Lee, Brian O'Halloran, Shannon Elizabeth, Diedrich Bader e nuove aggiunte, tra cui Method Man, Red Man, Molly Shannon, Kate Micucci e Chris Jericho. Prima dell'annuncio del fine riprese, Smith ha condiviso su Instagram una foto per confermare un altro grande ritorno, Rosario Dawson, che abbiamo visto in Clerks II.

Ci sono pochissime persone che amo in questo business tanto quanto Rosario Dawson! Così quando Ro-Dawg si è riunita con noi, mi è stato ricordato come può prendere noiose vecchie battute di Kevin Smith e fare magie! Ottenere la richiestissima Dawson in Jay e Silent Bob Reboot ha richiesto a Ro di andare oltre e prendere qualche volo per arrivare a #neworleans, sarebbe stato più che comprensibile se non fosse riuscita a farlo, ma la mia amica ha fatto delle mosse e interrotto la sua vita frenetica e il programma di lavoro per venire a giocare con noi nel #viewaskewniverse ancora una volta. Posso sinceramente dire che ha reso il film migliore! Quando ha concluso, Rosario mi ha dato questo abbraccio gigante e ha detto "Sono felice che tu sia ancora qui". Questa donna è colei che aspiro ad essere nella vita: un consumato professionista e un essere umano incomparabile. La sola macchia sul suo curriculum altrimenti stellare è che ora ha interpretato due personaggi del #viewaskew, uno in più e la butteranno a calci fuori da Hollywood.

Questo nuovo film è un sequel diretto di Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! del 2001. Smith ha scherzato sul fatto che sarà esattamente lo stesso film del 2001 e servirà come commento sulla felice cultura del reboot a Hollywood. Questa volta il duo si dirigerà verso Hollywood per fermare un reboot di "Bluntman e Chronic".

Ben Affleck, che ha lavorato diverse volte con Kevin Smith in passato, ha recentemente rivelato che è disponibile a tornare per un ruolo in questo film. Resta da vedere se Smith nel frattempo sia riuscito a coinvolgerlo. "Jay e Silent Bob Reboot" non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare nelle sale entro la fine dell'anno.







IT IS ACCOMPLISHED! Last night, after a 21 day shoot (the same number of days in which we shot CLERKS some 26 years ago), we wrapped my Askewniverse magnum opus #JayAndSilentBobReboot! Thank you to my #NewOrleans crew, my cast and especially @JayMewes for his stellar performance! pic.twitter.com/cqNKbUVZlV

Jay & Silent Bob Reboot: Kevin Smith annuncia il ritorno di Jason Biggs e James Van Der Beek

Jay & Silent Bob Reboot ha quasi terminato le riprese e Kevin Smith ha rilasciato una nuova puntata del suo video diario dal set e ha annunciato che Jason Biggs e James Van Der Beek stanno tornando. I due attori come nell'originale Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! saranno delle versioni spassose di se stessi e saranno anche i nuovi Bluntman & Chronic.

Kevin Smith afferma che la scena che coinvolge James Van Der Beek e Jason Biggs è stata una delle prime scene che ha scritto per "Jay & Silent Bob Reboot". La trama porta i nostri eroi al "Chronic Con", che è una convention creata per i fan di Bluntman & Chronic come spiega Smith nella didascalia che accompagna la foto condivisa su Instagram.

Bluntman & Chronic Classic! James Van Der Beek e Jason Biggs sono tornati ed è stato un vero spettacolo! La loro scena in Jay & Silent Bob Reboot è stata una delle prime che ho scritto e non vedevo l'ora di girarla! Ma da come era divertente sulla pagina, i ragazzi l'hanno portata alle stelle quando le macchine da presa hanno cominciato a girare! Sputavano fuoco comico come se avessero lavorato insieme negli ultimi due decenni e non solo 1 volta in Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! 18 anni fa. Non posso ringraziarli abbastanza per aver volato fino a Nola per fare battute su se stessi, il nostro vecchio film e anche il nostro nuovo film! E santo cielo, sembrano come se fossero stati conservati nell'ambra dal 2001!

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Anche Mooby's è tornato per "Jay & Silent Bob Reboot" e l'ultimo episodio del video diario "Road to Reboot" ci porta all'interno del fittizio fast food, che a quanto riferisce Kevin Smith celebra il suo 20° anniversario. La catena è apparsa per la prima volta in Dogma del 1999 ed è stata presentata altre tre volte (incluso il reboot) nei progetti di Smith.

"Jay & Silent Bob Reboot" completerà le riprese questa settimana e poi Kevin Smith passerà alla post-produzione e al montaggio. Smith spera di avere il reboot pronto per i cinema entro l'autunno.





























Jay & Silent Bob Reboot: Kevin Smith annuncia il ritorno di Shannon Elizabeth

Jay & Silent Bob Reboot riporterà un altro volto familiare, con Kevin Smith che ha rivelato che Shannon Elizabeth tornerà al View Askewniverse, l'universo condiviso dei film di Smith iniziato nel 1994 con Clerks - Commessi. Questa volta si tratta di un sequel di Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! che farà riferimento alla moda dei reboot made in Hollywood.

Kevin Smith ha condiviso una nuova foto su Instagram che lo vede al fianco di Jason Mewes e Shannon Elizabeth che riprenderà il suo ruolo da "Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!" e secondo il commento di Smith che trovate a seguire, il suo sarà un ruolo sostanzioso.

E giustizia per tutti! Non è sembrato un vero sequel fino a quando Shannon Elizabeth non ha messo piede sul set di "Jay e Silent Bob Reboot", ma è quasi come se fosse uscita da una scatola sigillata da quando abbiamo concluso le riprese di #jayandsilentbobstrikeback, perché Shannon non sente il tempo che passa. Il tempo passa e il suo trascorrere lo si può vedere sulla mia faccia e sul viso di Jay, ma non su quello di Shannon! L'amore di una vita di Jay torna a dare il via alla nostra trama primaria, e Shannon è tornata dall'#africa, dove lei ha vissuto di recente, lavorando per salvare elefanti e rinoceronti con la sua Shannon Elizabeth Foundation! Quindi Jason Mewes ed io siamo stati particolarmente grati a Shannon che non solo è tornata, ma è anche arrivata da lontano, lasciandosi alle spalle il nobile lavoro per un minuto per fare una stupidata con dei vecchi amici. Uno dei momenti clou per me finora è stato ascoltare Jason Mewes che ricordava a Shannon Elizabeth che lei era stata il suo primo bacio sullo schermo, 18 anni dopo che ci siamo riuniti tutti insieme e siamo tornati al Reboot!

Kevin Smith ha promesso che ci saranno molti cameo e ne sta rivelando lentamente alcuni come Jason Lee nei panni di Brodie e Brian O'Halloran nei panni di Dante. Recentemente Smith ha anche scherzato sul fatto che questa volta nuovi attori interpreteranno Bluntman e Chronic.

Kevin Smith ha avuto un attacco cardiaco quasi fatale l'anno scorso, esperienza traumatica e quasi mortale che Smith ha trasformato in una nuova prospettiva di vita. "Jay & Silent Bob Reboot" non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare nelle sale entro l'anno.





























Jay & Silent Bob Reboot: nuovo video dal set e Kevin Smith annuncia nuovi attori per "Bluntman e Chronic"

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Kevin Smith ha rivelato che Jay & Silent Bob Reboot presenterà due attori misteriosi che interpretano Bluntman e Chronic. Smith stavolta non ha voluto rivelare i nomi dei due attori, quindi ha l'intenzione di fare una sorpresa ai fan. Inoltre il regista ha pubblicato anche un altro video dal set della serie "Road to Reboot" in cui mostra il nuovo Quick Stop.

"Jay & Silent Bob Reboot" è ora alla sua terza settimana di riprese e Kevin Smith ha pubblicato anche una foto su Twitter della Blunt-Caverna, inclusi i costumi originali usati in Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!. Nel tweet Smith ha anche accennato ai nuovi attori che interpreteranno il duo di supereroi.

La terza settimana di Jay e Silent Bob Reboot inizia con noi che torniamo alla Blunt-Caverna! Abbiamo portato i costumi classici dal The Secret Stash, ma aspettate di vedere i *nuovi* costumi! E aspettate di vedere chi interpreta Bluntman e Chronic nel loro reboot...

Durante il fine settimana, Kevin Smith ha caricato il quarto capitolo di "Road to Reboot" in cui ha rivelato di non avere il budget per poter girare in New Jersey dove si trova l'originale Quick Stop, quindi lo hanno ricostruito a New Orleans.







Week 3 of #JayAndSilentBobReboot begins with us going back to the Blunt-Cave! We brought the classic costumes in from @The_SecretStash as set dec, but wait ‘til you see the *new* costumes! And wait ‘til you see who plays Bluntman and Chronic in their reboot... pic.twitter.com/gQg64GaBNf

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) 11 marzo 2019

Fonte: ComicBook





Jay & Silent Bob Reboot: Kevin Smith svela la "Girl Gang" e nuovi cameo

Kevin Smith ha presentato la nuova "Girl Gang" che vedremo in Jay e Silent Bob Reboot e ha rivelato anche che Method Man e Red Man del Wu-Tang Clan hanno un cameo nel sequel.

La "Girl Gang" originale di Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! era composta da Shannon Elizabeth, Eliza Dushku, Ali Larter e Jennifer Schwalbach Smith, mentre la nuova gang punta sulla diversità. Smith ha commentato l'arrivo del nuovo gruppo.

Per la Giornata internazionale della donna, permettetemi di presentarvi alla nostra Riak Girl Gang! In Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!, Jay e Silent Bob hanno incontrato una Girl Gang in un furgone. Quindi nel Reboot, il duo di fattoni si incontra con un'altra Girl Gang in un furgone molto simile (sto dicendo che è quasi lo stesso film). E come la maggior parte dei reboot presenta una storia familiare presentata con un cast giovane e diverso, seguiamo l'esempio e facciamo un "Risveglio della Forza" con la nostro Girl Gang! Aparna Brielle interpreta la nostra coraggiosa Jihad, Treshelle Edmond interpreta la nostra silenziosa in stile Bob, Alice Wen interpreta la nostra misteriosa podcaster internazionale Shan Yu, e la mia attrice preferita di sempre Harley Quinn Smith interpreta Milly, che è un po' come la Justice di questa Girl Gang (senza la storia d'amore con Jay naturalmente). E come l'ultima Girl Gang che ha cambiato la vita di Jay e Silent Bob, queste giovani donne sveglie e simpatiche porteranno i nostri eroi nell'avventura di una vita, finendo in quel miserabile alveare di feccia e malvagità, Hollywood!.

Per quanto riguarda i cameo di Method Man e Red Man del Clan Wu-Tang, Smith dice che i due hanno portato a casa la loro scena in una sola ripresa, ma che avrebbe voluto girare di più con loro di più visto che hanno viaggiato fino a New Orleans per prendere parte al sequel. Smith afferma che "le leggende sono state lanciate nel miglior primo ciak che io abbia mai girato in 25 anni", aggiungendo che sono stati perfetti e "spassosissimi".





























Fonte: ComicBook





Jay & Silent Bob Reboot: nuovo video dal set e svelati nuovi membri del cast

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Kevin Smith ha annunciato alcuni nuovi membri del cast per Jay & Silent Bob Reboot. Smith ha condiviso un'immagine sui social media con Joe Manganiello, Craig Robinson, Frankie Shaw e Justin Long. Il gruppo è ritratto in unìaula di tribunale con Robinson nei panni di un giudice mentre Manganiello è un ufficiale giudiziario in un video pubblicato la settimana scorsa. Nella foto ci sono anche Shaw come pubblico ministero e Long è l'avvocato difensore. Inoltre, Smith ha anche pubblicato un un terzo video che inizia con il primo giorno di produzione e che trovate in apertura di articolo.

Non è noto perché Jay e Silent Bob debbano andare in tribunale, ma potrebbe avere qualcosa a che fare con i piani di Hollywood di fare un reboot del fumetto a loro ispirato. "Jay e Silent Bob Reboot" vedrà i nostri eroi mentre perdono i diritti su "Bluntman e Chronic". Il duo deve viaggiare attraverso il paese per impedire a Hollywood di fare un reboot con i loro personaggi e sembra che stiano per incontrare una sfilza di volti familiari.

Nell'ultimo video della serie "Road to Reboot", Kevin Smith ci porta sul set per il primo giorno di produzione al negozio di fumetti "Brodie's Secret Stash". Jason Lee è tornato come Bruce, ma non è presente nel video. Tuttavia Smith ha fornito un aggiornamento dell'iconica t-shirt di Bruce dal film Generazione X. La maglietta in questione con il viso sfocato è stata argomento di discussione per molti anni, ma la nuova versione della maglietta porta in scena l'icona di Marvel Comics Stan Lee, che è l'eroe di Bruce. È solo uno degli omaggi a Lee che vedremo in "Jay e Silent Bob reboot". Smith rivela di aver già montato i primi 23 minuti del film e il finale, che definisce una delle scene più belle che abbia mai girato.





























Fonte: Kevin Smith





Jay & Silent Bob Reboot: prima immagine ufficiale del film e nuovi dettagli

Disponibile via Instagram una prima immagine ufficiale di Jay & Silent Bob Reboot che ha completato la prima settimana di riprese, come ha annunciato il regista Kevin Smith con questo primo sguardo ufficiale al film.

Oltre alla foto, Kevin Smith nel commento a corredo ha accennato anche alle riprese di alcuni cameo che vedremo nel film.

"Snoogans!" Ecco una prima occhiata a Jay e Silent Bob Reboot per gentile concessione del nostro geniale DP Ron Levy e del nostro maestro artista dello "still life" Kyle Bono Kaplan. In questa avventura, Silent Bob è vestito praticamente come in #Dogma attraverso #clerks2, ma l'outfit di Jay è cambiato un po', inclusa la sua t-shirt Ranger Danger disegnata da Captain RibMan (l'artista che ha creato il mio logo Fat Man). Anni fa quando lavoravo a Clerks III, Ribman e io abbiamo tirato fuori una marea di cover dei fumetti Ranger Danger per dare corpo al mondo del film e far sembrare che Ranger Danger fosse in giro dai tempi di Superman e i Fantastici Quattro. Quando Clerks III venne accantonato, le illustrazioni sono rimaste inutilizzate sul mio portatile per anni. Ma quando il reboot ha cominciato a prendere seriamente forma, ho soffiato via la polvere dalle illustrazioni di Ranger Danger e ho fatto in modo che funzionassero all'interno del Brodie's Secret Stash. Ma ho salvato la maglietta in stile Dark Knight, Ranger Danger: Requiem, per Jay da indossare durante il film, perché nel mondo del nostro film, Ranger Danger: Requiem è una versione grintosa e riavviata di un supereroe molto amato. Oggi segna la fine della prima settimana di riprese, e che settimana meravigliosa è stata! Abbiamo già girato diversi cameo con Jay Mewes che sta spaccando con il suo ritorno al ruolo che lo ha reso famoso!

Questo nuovo film affronterà la moda dei reboot made in Hollywood con Jay e Silent Bob che stanno cercando di impedire a Hollywood di fare un reboot di "Bluntman and Chronic". Nel precedente Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! del 2001 i due stavano cercando di impedire che un film basato sul fumetto venisse realizzato.

Per quanto riguarda i cameo a cui Smith ha accennato, purtroppo al momento non è trapelato alcun nome. Nel film precedente c'erano una sfilza di cameo di alto profilo come Carrie Fisher & Mark Hamill, Matt Damon & Ben Affleck, i registi Gus Van Sant e Wes Craven, William B. Davis di nuovo nei panni de "L'uomo che fuma" di X-Files e persino la cantante Alanis Morissette nei panni di Dio.

Kevin Smith ha però rivelato un ritorno atteso e gradito del cast, Brian O'Halloran, il Dante di Clerks. Un'immagine condivisa su Instagram mostra la reunion di Smith con il suo amico e impiegato del Quick Stop.

Non dovremmo neanche essere qui oggi! Sono trascorsi 26 anni da quando Brian O'Halloran ed io ci siamo riuniti per la prima volta al Quick Stop per iniziare un viaggio cinematografico di una vita, un viaggio che continua in Jay e Silent Bob Reboot! Con le riprese di Dante oggi e Brodie nel Giorno 1, Reboot ha finora rappresentato la mia versione personale degli ultimi 10 minuti di BIG FISH di Tim Burton, con tutti i miei vecchi amici e le persone che mi hanno reso quello che sono oggi che tornano a dire addio! Quindi riavviamo quell'addio in un grosso ciao! Bentornati nel View Askewniverse amici miei! È come l'universo cinematografico Marvel, solo con moooolti meno soldi.

Smith è reduce dalle prime due puntante della sua trilogia "True North" con il divertente e grottesco Tusk e il molto meno riuscito Yoga Hosers. "Jay e Silent Bob Reboot" attualmente non ha ancora una data di uscita, ma Smith punta ad un debutto autunnale entro la fine dell'anno.





























Fonte: Screenrant





Jay & Silent Bob Reboot: Kevin Smith annuncia il via alla produzione con una nuova foto

Ad un anno dal suo attacco cardiaco, Kevin Smith festeggia il pericolo scampato con il via alla produzione di Jay e Silent Bob Reboot. Per annunciare il lieto evento Smith ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae con Jason Mewes e Jason Lee e nei panni del personaggio, confermando il ruolo di Lee nell'atteso sequel.

Dall'anno scorso Kevin Smith ha cambiato drasticamente la sua vita e ha perso molto peso. Il Silent Bob del passato è un lontano ricordo rimpiazzato da nuovo e più sano Smith. Oltre a cambiare il suo stile di vita, Smith ha parlato di "Jay & Silent Bob Reboot" e della bellissima sensazione di ritrovare vecchi amici.

Un anno fa sono quasi morto, così oggi me la sto godendo sul set con Jason Mewes e Jason Lee nel Giorno 1 del mio nuovo film Jay & Silent Bob Reboot! Non riuscivo a pensare ad una scena migliore per iniziare le riprese del ritorno al centro commerciale con Brodie Bruce. Il nostro trio si è riunito per un paio d'ore la scorsa notte per provare le battute e ci siamo resi conto che l'ultima volta che l'abbiamo fatto era a metà degli anni '90. Potranno essere trascorsi 24 anni e potremmo avere 6 bambini tra di noi, ma Jay, Lee e io festeggiavamo come se fosse il 1995, ridacchiando mentre aggiungevo battute e trovavamo inflessioni.

Il riferimento di Smith agli anni '90 è naturalmente una citazione del cult del 1995 Generazione X aka Mallrats che all'epoca vide anche un cameo del compianto Stan Lee. Kevin Smith ha riflettuto ancora un po' sull'ultimo anno e spiega come ha scelto il giorno in cui iniziare la produzione.

Gli Oscar erano sullo sfondo durante le nostre prove e non ho potuto fare a meno di provare sollievo quando il montaggio di "In Memoriam" è terminato e io non c'ero. Abbiamo scelto il 2/25 come data di inizio del reboot *intenzionalmente*, per festeggiare il fatto che non sono diventato Silent Bob per sempre 365 giorni fa, ma dopo un paio di ore meravigliose a fare finta con i miei amici sul set del mio quattordicesimo film. Sto iniziando a pensare che io sia morto in quella sala operatoria dopo tutto, perché cosa potrebbe essere più celestiale di questo?

"Jay & Silent Bob Reboot" non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che Kevin Smith ha intenzione di farlo uscire entro l'anno.





























Fonte: Collider





Jay & Silent Bob Reboot: trama, video e prima immagine ufficiale

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un aggiornamento sull'atteso Jay & Silent Bob Reboot di Kevin Smith, che ora sappiamo sarà distribuito negli States da Saban Films e Legion M. Oltre ad una prima immagine ufficiale del film, che non ha ancora dato il via alle riprese, è stato pubblicato anche un video in cui Kevin Smith e Jason Mewes spiegano esattamente cosa vedremo in questo nuovo film, chiarendo la confusione che si era creata con il termine "reboot" inserito nel titolo. Nessuno sostituirà Smith e Mewes, la faccenda del reboot va contestualizzata nella trama e il film è di fatto un sequel diretto di Jay & Silent Bob...Fermate Hollywood! del 2001, in cui la coppia partiva alla volta di Los Angeles per impedire un adattamento del fumetto "Bluntman and Chronic" a loro ispirato. Ora la coppia dopo aver percepito un ritorno economico da quell'avventura si propone di impedire che un nuovo "Bluntman and Chronic" avvenga all'interno del View Askewniverse (l'universo condiviso dei film di Kevin Smith).

A seguire il comunicato stampa ufficiale di Legion M.

Legion M è orgogliosa di unirsi a Hideout Pictures e Mickey Gooch Jr's Skitbags Entertainment come finanziatori del sequel di Kevin Smith alla commedia del 2001 Jay & Silent Bob...Fermate Hollywood!. Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) sono stati introdotti 25 anni fa nel debutto alla regia di Smith, Clerks, e hanno continuato a comparire nel canone cinematografico di Smith, tra cui Generazione X, In cerca di Amy, Dogma, Jay & Silent Bob...Fermate Hollywood! e Clerks II, così come nel film animato Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie. il film sarà una frecciatina contro reboot, remake e sequel mentre contemporaneamente sarà tutte e tre le cose allo stesso tempo.

Gran parte del cast di "Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! tornerà, insieme ad alcuni degli attori di altri film di Kevin Smith. Anche il cast della serie tv The Flash sarà a bordo.

Kevin Smith parla del film e della brutta esperienza vissuta un anno fa.

Lo scorso febbraio, sono quasi morto, quindi nel primo anniversario del mio attacco cardiaco "fabbrica-vedove", come celebrazione della vita e di un grande "F" alla morte, il mio migliore amico e io gireremo un sequel / remake / reboot di un film che abbiamo realizzato per la prima volta quasi vent'anni fa! In Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! i nostri eroi amanti dell'erba hanno scoperto che Hollywood stava realizzando un film basato su di loro, quindi sono andati a Hollywood per fermarlo. Ho imparato molto come narratore da allora e sono cresciuto enormemente come regista, quindi il pubblico può aspettarsi qualcosa di completamente diverso: In Jay & Silent Bob Reboot i nostri eroi amanti dell'erba scoprono che Hollywood sta facendo il reboot del vecchio film basato su di loro, quindi viaggiano verso Hollywood per fermarlo di nuovo. Offro il mio eterno (letteralmente) grazie ai nostri fantastici partner di Saban e Universal per aver reso questo sogno realtà e per sostenere questa idiozia cinematografica!

Anche Jason Mewes ha commentato il ritorno di Jay e Silent Bob.

Sono stanco di fare Shakespeare tutto il tempo, quindi sarà bello tornare ad interpretare di nuovo Jay. Potrebbero essere trascorsi 25 anni da quando ho interpretato per la prima volta l'idiota bambinone del Jersey, ma questa volta sarà la migliore perché con l'età sono davvero cresciuto nel ruolo di idiota bambinone.

Fonte: Screenrant





Jay & Silent Bob Reboot: iniziata ufficialmente la pre-produzione

Kevin Smith ha confermato il via ufficiale alla pre-produzione del reboot di Jay & Silent Bob. Il regista ha condiviso un post sui social media il giorno di Capodanno rivelando che lui, Jason Mewes e Jordan Monsanto (la moglie di Mewes) hanno dato il via al processo di pre-produzione.

Ho trascorso il primo giorno del 2019 con un incontro pre-pre-produzione di Jay & Silent Bob Reboot presso il nostro ufficio We-Work! Jason Mewes ha scattato questa foto di me e Jordan Monsanto per segnare il momento e documentare che eravamo le uniche speranze di Hollywood a lavorare durante le vacanze.

Kevin Smith ha annunciato per la prima volta il Jay & Silent Bob Reboot nell'agosto del 2017, poi c'è stato l'attacco cardiaco quasi fatale subito da Smith all'inizio dello scorso anno. Da allora Smith ha recuperato completamente e ha perso oltre 22 chili. Jason Mewes ha detto che il suo personaggio di Jay insieme al Silent Bob di Smith saranno "più maturi" nel reboot.

Si ritiene che le riprese di "Jay & Silent Bob Reboot" inizieranno il prossimo mese a New Orleans. Non è noto il cast di supporto del reboot, ma sono confermati alcuni attori della serie tv The Flash tra cui Grant Gustin, Tom Cavanagh e Carlos Ramon, che avranno dei cameo.

Il "Jay & Silent Bob Reboot" è ancora nelle primissime fasi della produzione quindi al momento non ci sono indizi sulla trama. L'ultima volta che abbiamo visto Jay e Silent Bob sul grande schermo è stato in Clerks II (2006) mentre il loro primo film da protagonisti Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! risale al 2001.







Spent the first day of 2019 having a #JayAndSilentBobReboot pre-pre-production meeting at our holiday-roomy @WeWork office! @JayMewes took this pic of me and @JordanMonsanto to both mark the moment and to document that we were the only dopes in Hollywood working on the holiday. pic.twitter.com/xTNrpN6OF6

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) 2 gennaio 2019



HAPPY NEW YEAR! May you accomplish all the things you dream of doing (unless you dream of hurting people)! 2018 was the year that almost killed me, but 2019 will be the year of the REBOOT! pic.twitter.com/IRlRcgmArY

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) 1 gennaio 2019

Fonte: Screenrant