Stasera in tv: "Zootropolis" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 29 dicembre 2019

Canale 5 stasera propone Zootropolis (Zootopia), film d'animazione prodotto dai Walt Disney Animation Studios e diretto da Byron Howard e Rich Moore.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Ginnifer Goodwin: Judy Hopps

Jason Bateman: Nick Wilde

Idris Elba: Capitano Bogo

Jenny Slate: Dawn Bellwether

Nate Torrence: Benjamin Clawhauser

Bonnie Hunt: Bonnie Hopps

Don Lake: Stu Hopps

Tommy Chong: Yax

J. K. Simmons: Leodore Lionheart

Octavia Spencer: Signora Otterton

Alan Tudyk: Duke Donnolesi

Maurice LaMarche: Mr. Big

Shakira: Gazelle

Doppiatori italiani

Ilaria Latini: Judy Hopps

Alessandro Quarta: Nick Wilde

Roberto Fidecaro: Capitano Bogo

Maria Letizia Scifoni: Dawn Bellwether

Gabriele Patriarca: Benjamin Clawhauser

Roberta Greganti: Bonnie Hopps

Vittorio Guerrieri: Stu Hopps

Paolo Ruffini: Yax

Massimo Lopez: Leodore Lionheart

Alessandra Korompay: Signora Otterton

Frank Matano: Duke Donnolesi

Leo Gullotta: Mr. Big

Teresa Mannino: Fru Fru

Ilaria Stagni: Gazelle





Trama e recensione

La moderna metropoli di Zootropolis è una città diversa da qualsiasi altra. Composta da quartieri differenti come l’elegante Sahara Square e la gelida Tundratown, accoglie animali di ogni tipo. Dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno, a Zootropolis tutti vivono insieme serenamente, a prescindere dalla razza a cui appartengono. Ma al suo arrivo in città, la simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta all’interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile. Decisa comunque a dimostrare il suo valore, Judy si lancia nella risoluzione di un caso misterioso per cui dovrà lavorare al fianco di una volpe loquace e truffaldina di nome Nick Wilde.





Curiosità



Il film ha vinto un Premio Oscar e un Golden Globe per il Miglior film d'animazione.



Durante il viaggio in treno per Zootropolis, prima che Judy selezioni Gazelle, alcuni degli altri artisti del suo lettore musicale includono: The Beagles, Black Sable, Catty Perry, Destiny's Cub, Ewe 2, Fleetwood Yak, Fur Fighters, Gun N 'Rodents, Hyena Gomez, Kanine West e Mick Jaguar. Questi sono riferimenti alle band e ai cantanti, Destiny's Child, The Beatles, Black Sabbath, Katy Perry, Fleetwood Mac, Guns N 'Roses, Selena Gomez, Kanye West, U2, Mick Jagger e Foo Fighters.



Il design di Nick Wilde è fortemente basato sul personaggio del protagonista del film Disney Robin Hood (anche lui una volpe).



I DVD piratati che Duke Weaselton sta vendendo sono film con giochi di parole che parodiano altri film di Walt Disney Animation Studio. Esempi: "Pig Hero 6" (Big Hero 6), "Floatzen" (Frozen - Il regno di ghiaccio), "Wrangled" (Rapunzel: L'intreccio della torre) e "Wreck-It Rhino" (Ralph Spaccatutto). Ha anche affermato di avere film che non sono ancora usciti, che erano "Meowana" (Oceania / Moana) e "Giraffic" (Gigantic). Questi erano destinati ad annunciare futuri progetti di Walt Disney Animation Studios. Moana / Oceania sarebbe uscito più tardi quell'anno mentre "Gigantic" è stato accantonato un anno dopo e alla fine cancellato a causa di problemi creativi.



Il nome del capo Bogo è tratto dalla parola swahili "mbogo", che significa bufalo.



Il nome completo di Nick Wilde è Nicholas Piberius Wilde, un omaggio al James Tiberius Kirk di Star Trek.



Il consueto easter egg di Pixar "A113", appare sulla targa del furgone della Gideon Grey JED3113.



Gli unici tipi di mammiferi non presenti in Zootropolis sono i Primati, a causa del loro aspetto "troppo umano"; i Pipistrelli, dal momento che sarebbero stati gli unici residenti con la capacità di volare, insieme agli scoiattoli volanti; e mammiferi marini come foche e delfini, poiché sarebbe stato strano caratterizzare animali che non possono spostarsi sulla terra, oltre al fatto che sarebbero stati gli unici residenti con le pinne. Nel film esiste tuttavia un mercato del pesce, dove presumibilmente gli animali possono acquistarli come fonte di cibo.



Il film costato 150 milioni di dollari ha superato nel mondo il miliardo d'incasso.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Premio Oscar Michael Giacchino (Up, Gli incredibili, Cars 2, Inside Out, Coco).

(Up, Gli incredibili, Cars 2, Inside Out, Coco).

La colonna sonora include il brano "Try Everything" interpretato da Shakira che è anche doppiatrice del film, la cantante presta la voce della pospstar Gazelle.



TRACK LISTINGS:

1. Try Everything - Shakira

2. Stage Fright - Michael Giacchino

3. Grey's uh-Mad at Me - Michael Giacchino

4. Ticket to Write - Michael Giacchino

5. Foxy Fakeout - Michael Giacchino

6. Jumbo Pop Hustle - Michael Giacchino

7. Walk and Stalk - Michael Giacchino

8. Not a Real Cop - Michael Giacchino

9. Hopps Goes (After) the Weasel - Michael Giacchino

10. The Naturalist - Michael Giacchino

11. Work Slowly and Carry a Big Shtick - Michael Giacchino

12. Mr. Big - Michael Giacchino

13. Case of the Manchas - Michael Giacchino

14. The Nick of Time - Michael Giacchino

15. World's Worst Animal Shelter - Michael Giacchino

16. Some of My Best Friends Are Predators - Michael Giacchino

17. A Bunny Can Go Savage - Michael Giacchino

18. Weasel Shakedown - Michael Giacchino

19. Ramifications - Michael Giacchino

20. Ewe Fell for It - Michael Giacchino

21. Three-Toe Bandito - Michael Giacchino

22. Suite from Zootopia - Michael Giacchino

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]