Stasera in tv: "Fuga da Reuma Park" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 22 giugno 2020

Italia Uno stasera propone "Fuga da Reuma Park" commedia del 2016 diretta e interpretata da Aldo, Giovanni e Giacomo.

Cast e personaggi

Aldo Baglio: se stesso

Giovanni Storti: se stesso

Giacomo Poretti: se stesso

Salvatore Ficarra: Salvatore

Valentino Picone: Valentino

Silvana Fallisi: Ludmilla

Giorgio Centamore: L'infermiere





Trama e recensione

Non ci troviamo sul pianeta Terra al giorno d'oggi, ma su quello Aldo Giovanni e Giacomo tra 30 anni: qui tutto può accadere. E non è nemmeno un giorno qualsiasi: è la Vigilia di Natale, il giorno (e la notte) più magici di tutto l'anno. Il trio si ritrova al Reuma Park, una casa di ricovero costruita in un vecchio luna park in cui le attrazioni sono ancora funzionanti e a disposizione degli ospiti. Qui però c'è poco da divertirsi: il Reuma Park somiglia piuttosto a un carcere di massima sicurezza con tanto di cecchini che sorvegliano l'uscita: se provi a scappare ti sparano. E come in ogni carcere che si rispetti, anche qui non manca l'aguzzino: Ludmilla, la temibile infermiera russa taglia XXL. Giacomo passa le sue giornate in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera, gira con una pistola giocattolo e odia tutti; Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni e i pesci rossi (ma non ha perso la passione per le procaci infermiere); Aldo, dopo un lunghissimo viaggio in auto dalla Sicilia, viene abbandonato lì dai figli proprio la mattina di Natale. Arresi? Perduti? Tutt'altro: la notte di Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi, lanciarazzi e fuochi d'artificio. Verso dove? Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo. La notte di Natale tutto può accadere, anche imboccare i Navigli di Milano per raggiungere Rio de Janeiro.

Aldo, Giovanni e Giacomo descrivono il film: "La nostra comicità e i nostri personaggi sono spesso stati definiti stralunati, paradossali. Se la nostra comicità abita nel surreale, questo film celebra il nostro mondo come nessun altro prima d'ora".



Il film è stato co-diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo con Morgan Bertacca che già aveva collaborato con il trio al precedente Il ricco, il povero e il maggiordomo (2014).



Il film è stato girato in varie location della città di Milano. Il "Reuma Park" in reltà è il parco dei divertimenti all'Idroscalo.



Le musiche origininali del film sono del compositore Mauro Pagani (In barca a vela contromano). Pagani è un assiduo collaboratore del regista Gabriele Salvatores con cui ha collaborato musicando Sogno di una notte d'estate, Puerto Escondido, Nirvana e Educazione siberiana.



La colonna sonora include il brano originale "A Copacabana" interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo e scritto e arrangiato da Mauro Pagani.



Il film è uscito nel 2016 in concomitanza con i 25 anni di carriera di Aldo Giovanni e Giacomo. Il trio ha celebrato prima con un tour "sold out" nei palazzetti dello sport, dove hanno riproposto gli sketch più amati dal pubblico e poi al cinema con Fuga da Reuma Park.



Il film ha incassato 2.972.000€, l'incasso più basso di sempre per le pellicole del trio, il precedente Il ricco, il povero e il maggiordomo aveva incassato 13.138.227€.



