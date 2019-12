Stasera in tv: "Cenerentola" live-action su Rai 1

Di Pietro Ferraro giovedì 26 dicembre 2019

Rai 1 stasera propone "Cenerentola", film fantasy live-action del 2015 diretto da Kenneth Branagh e interpretato da Lily James, Richard Madden, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter e Stellan Skarsgård.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Lily James: Ella

Richard Madden: principe "Kit" Azzurro

Cate Blanchett: lady Tremaine

Helena Bonham Carter: fata Madrina

Holliday Grainger: Anastasia Tremaine

Sophie McShera: Genoveffa Tremaine

Stellan Skarsgård: gran duca

Nonso Anozie: capitano

Derek Jacobi: re

Hayley Atwell: madre di Ella

Ben Chaplin: padre di Ella

Eloise Webb: Ella da bambina

Alex Macqueen: banditore reale

Rob Brydon: mastro Phineus

Jana Pérez: Selina di Saragozza

Tom Edden: valletto lucertola

Gareth Mason: cocchiere oca

Doppiatori italiani

Letizia Ciampa: Ella

Andrea Mete: principe "Kit" Azzurro

Claudia Catani: lady Tremaine

Claudia Razzi: fata Madrina

Veronica Puccio: Anastasia

Emanuela Damasio: Genoveffa

Luca Biagini: gran duca

Paolo Marchese: capitano

Luigi La Monica: re

Ilaria Latini: madre di Ella

Francesco Prando: padre di Ella

Chiara Vidale: Ella da bambina

Alessandro Budroni: banditore reale

Oreste Baldini: mastro Phineus

Chiara Gioncardi: Selina di Saragozza

Alessandro Quarta: valletto lucertola

Roberto Stocchi: cocchiere oca





Il nostro commento

Cenerentola si è rivelato ben al di sopra delle nostre aspettative dimostrando quanto la Disney resti un punto di riferimento imprescindibile quando si tratta di film per famiglie e di contenuti adatti a tutte le età. In questo caso ogni singolo elemento della messinscena ha lavorato all'unisono: dall'elegante regia di Kenneth Branagh, all'oculato e azzeccato casting (Cate Blanchett matrigna da Oscar), fino allo strabiliante comparto tecnico con effetti visivi incantevoli (vedi la sequenza della trasformazione) e un sontuoso parterre di costumi che nella scena del ballo si trasformano in una vera gioia per gli occhi.

La nuova Cenerentola formato live-action è quindi da considerare un classico indiscutibile che naturalmente ha avuto la sua consueta schiera di detrattori "a prescindere", lanciatisi in polemiche sterili che nulla hanno a che fare con ciò che abbiamo visto su schermo e soprattutto in platea. Una schiera di piccoli spettatori incredibilmente silenziosi, incantati da una narrazione a misura di bambino capace di catturare anche l'attenzione dei più grandi, certo non possiamo che sconsigliare il film a chi fa del cinismo uno stile di vita o a chi pensa che le fiabe siano roba da bambini, ma se avete amato il classico d'animazione originale, questo live-action è l'occasione giusta per guardarlo prendere letteralmente vita su schermo grazie alla magia di una speciale fata madrina come Disney, capace ancora nel 2015 di regalare favole a chi è ancora capace di goderne.





Curiosità



Il film è l'adattamento cinematografico della celebre fiaba di Cenerentola e remake in live action del classico d'animazione del 1950.



Il film è stato candidato all'Oscar nella categoria Migliori costumi.



Durante il ballo, molti dei modelli di abiti sono basati sugli abiti delle varie Principesse Disney. Quelli di Belle (La bella e la bestia), Tiana (La principessa e il ranocchio), Aurora (La bella addormentata nel bosco), Biancaneve (Biancaneve e i sette nani), Mulan (Mulan) e Ariel (La sirenetta) possono essere individuati nella scena.



Un totale di diecimila cristalli Swarovski sono stati posizionati uno per uno sull'abito blu e anche sui capelli di Lily James.



Lily James aveva inizialmente fatto un'audizione per il ruolo di Anastasia Tremaine prima di essere scelta come Cenerentola.



È un comune malinteso che la Cenerentola della Disney (1950), e successivamente questo film, abbiano tagliato alcuni degli elementi più violenti e inquietanti della fiaba dei fratelli Grimm per rendere questo film più adatto alle famiglie (come le sorellastre che tagliano i talloni e le dita dei piedi per far aderire la scarpetta e gli uccelli che beccano i loro occhi). In realtà, la Disney non ha basato il film originale su "Aschenputtel" dei fratelli Grimm (diciannovesimo secolo), ma su Cenerentola di Charles Perrault del 1697. La versione di Perrault include la fata madrina e il cocchiere della zucca che diventa carrozza che sono invece assenti nella versione dei Grimm che non include alcuni degli elementi più sinistri.



In un'intervista Lily James (Cenerentola) ha detto che l'iconica scarpetta di cristallo usata in questo film non si adattava perfettamente ai suoi piedi. Per questo le scarpette sono state aggiunte nel film in seguito tramite CG.



La fata madrina di Helena Bonham Carter era dotata di minuscole luci a LED intrecciate nel tessuto del suo vestito che si accendevano ogni volta che lanciava un incantesimo.



La scarpetta di vetro nel film è stata creata dalla società austriaca di cristalli Swarovski, che ha sviluppato un particolare macchinario per crearla. C'erano otto copie che sono state realizzate, ma nessuna delle quali è stata indossata nel film. Molte di queste sono state usate solo come oggetti di scena.



Lily James (Cenerentola) è la fidanzata di Matt Smith nella vita reale. Richard Madden (Principe Kit) è il fidanzato di Jenna Coleman, che era la co-protagonista di Smith nella serie tv Doctor Who.



Quando è arrivato il momento di progettare l'abito blu per Cenerentola, ci sono voluti un team di venti persone e circa quattromila ore per creare otto versioni di questo abito speciale.



Mark Romanek era stato assunto come regista, ma alla fine ha rinunciato a causa di differenze creative.



Per la sua interpretazione, Cate Blanchett ha tratto ispirazione per il suo personaggio Tremaine principalmente dalla performance di Joyce Carey in Breve incontro (1945).



Nel classico d'animazione Cenerentola (1950), Anastasia è la sorella con i capelli rossi e Genoveffa è la sorella con i capelli castani. In questa versione è il contrario.



Il film costato 95 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 543.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Patrick Doyle , assiduo collaboratore del regista Kenneth Branagh per il quale ha musicato anche Enrico V, Hamlet, Pene d'amor perdute, Jack Ryan - L'iniziazione e il cinecomic Thor.

, assiduo collaboratore del regista Kenneth Branagh per il quale ha musicato anche Enrico V, Hamlet, Pene d'amor perdute, Jack Ryan - L'iniziazione e il cinecomic Thor.

La colonna sonora include anche due nuove versioni dei classici "I sogni son desideri" e "Bibbidi-Bobbidi-Bu" interpretate dalle attrici Lily James e Helena Bonahm Carter, con l'aggiunta del singolo "Strong" interpretato dalla cantante e musicista londinese Sonna Rele, di questo pezzo ne è stata realizzata una versione in italiano dal titolo "Liberi" interpretata da Arisa.



Cantare in un film come questo è una grande responsabilità. Cenerentola è un film che da 65 anni appartiene al popolo e all’immaginario dei bambini. Questa voce deve far sognare, donando qualcosa in più a un film che è già meraviglioso...mi sembra che Cenerentola dica che dove c'è la gentilezza c'è la bontà e dove c'è la bonta c'è la magia. Arisa

TRACK LISTINGS:

1. A Golden Childhood

2. The Great Secret

3. A New Family

4. Life and Laughter

5. The First Branch

6. Nice and Airy

7. Orphaned

8. The Stag

9. Rich Beyond Reason

10. Fairy Godmother

11. Pumpkins and Mice

12. You Shall Go

13. Valse Royale

14. Who Is She

15. La Valse de L'Amour

16. La Valse Champagne

17. La Polka Militaire

18. La Polka de Paris

19. A Secret Garden

20. La Polka de Minuit

21. Choose That One

22. Pumpkin Pursuit

23. The Slipper

24. Shattered Dreams

25. Searching the Kingdom

26. Ella and Kit

27. Courage and Kindness

28. Strong (Sonna Rele)

29. A Dream Is a Wish Your Heart Makes (Lily James)

30. Bibbidi-Bobbidi-Boo (The Magic Song) (Helena Bonham Carter)

[Per guardare il video "Liberi" di Arisa clicca sull'immagine in alto]