La Piccola Boss: trailer italiano e nuova data di uscita della commedia con Regina Hall

Di Pietro Ferraro lunedì 13 maggio 2019

La Piccola Boss: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Tina Gordon nei cinema italiani dal 18 luglio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di La Piccola Boss (Little), la nuova commedia al femminile che miscela elementi da Big, 30 anni in 1 secondo e 17 Again - Ritorno al liceo.

Regina Hall de Il viaggio delle ragazze e Marsai Martin di Black-ish interpretano entrambe Jordan Sanders: la Hall nella versione di Jordan da adulta nei panni di una spietata donna in carriera, mentre la Martin è la sua versione da tredicenne, che si risveglia nell’attico del suo ‘io’ adulto poco prima di un’importante svolta lavorativa. Issa Rae di Insecure interpreta l'assistente martoriata di Jordan, April, l'unica a conoscere il segreto che la sua tormentatrice quotidiana si ritrova intrappolata nel corpo di una goffa adolescente, in un momento cruciale. La piccola boss è una nuova commedia irriverente sul prezzo del successo, il potere della sorellanza e su una seconda possibilità di crescere - e risplendere – nel modo giusto.

L'idea per il film è di Marsai Martin, l'attrice volto noto della serie tv Black-ish ha avuto l'idea sul set mentre pensava al film Big. Martin oltre che co-protagonista è anche produttore esecutivo del film, e all'età di 14 anni è la persona più giovane a detenere questo credito in una produzione hollywoodiana di così alto profilo.

Will Packer, produttore di successi come "Il viaggio delle ragazze", il franchise Poliziotto in prova, La scuola serale, Ossessione omicida e Think Like a Man, porta una prospettiva completamente nuova alla commedia sugli scambi di corpo.

"La piccola boss" è diretto da Tina Gordon (sceneggiatrice di Drumline) da una storia di Tracy Oliver (Il viaggio delle ragazze) e una sceneggiatura della Oliver e la Gordon, basata su un'idea della giovane attrice Martin. Il film è prodotto da Packer e dal suo socio produttore James Lopez, e da Kenya Barris (Il viaggio delle ragazze, Black-ish), ed è prodotto esecutivamente da Preston Holmes (La scuola serale), Regina Hall, Marsai Martin e Josh Martin.

"La Piccola Boss" arriva nei cinema italiani il 18 luglio 2019.





La Piccola Boss: trailer e poster della commedia con Regina Hall e Marsai Martin

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer e una locandina di La Piccola Boss (Little), una nuova commedia che condivide la premessa con pellicole come Big e 30 anni in 1 secondo.

Regina Hall (Il viaggio delle ragazze) e Marsai Martin (Black-ish) interpretano entrambe, e rispettivamente, la versione adulta e adolescente di Jordan Sanders. Hall è la versione adulta di Jordan, una spietata magnate della tecnologia mentre Martin è la versione tredicenne che si risveglia nell'attico della sua versione adulta poco prima di una presentazione aziendale cruciale.

Issa Rae della serie tv Insecure interpreta April, assistente di lunga data di Jordan, l'unica a conoscenza del segreto che la sua tormentatrice quotidiana è ora intrappolata in un imbarazzato e goffo corpo di adolescente, proprio ora che tutto è a rischio. "La Piccola Boss" è una nuova commedia irriverente sul prezzo del successo, il potere della sorellanza e una seconda possibilità di crescere e brillare, ma nel modo giusto.

Will Packer, produttore del campione d'incassi Il viaggio delle ragazze, del franchise Un poliziotto in prova e dieci film che hanno aperto al primo posto al botteghino statunitense, tra cui La scuola serale, No Good Deed e Think Like a Man, porta una prospettiva completamente nuova alle commedie cosiddette "body-swap", in cui al centro della trama ci sono degli scambi di corpi come in Vice-versa.

"La Piccola Boss" è diretto da Tina Gordon (sceneggiatrice di "Drumline") con una storia di Tracy Oliver (Il viaggio delle ragazze) e una sceneggiatura di Oliver e Gordon, basata su un'idea dell'attrice adolescente Marsai Martin. Il film è prodotto da Packer e dal suo partner di produzione James Lopez e da Kenya Barris (Il viaggio delle ragazze, Black-ish), ed è coprodotto da Preston Holmes (La scuola serale), Hall, Marsai Martin e Josh Martin.

"La Piccola Boss" debutta nei cinema americani il 12 aprile 2019.