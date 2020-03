Stasera in tv: "Big Game - Caccia al Presidente su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 6 marzo 2020

Italia 1 stasera propone "Big Game - Caccia al Presidente", film d'azione del 2014 diretto da Jalmari Helander e interpretato da Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Victor Garber, Ted Levine, Jim Broadbent e Ray Stevenson.

Cast e personaggi

Samuel L. Jackson: William Allan Moore, il Presidente

Onni Tommila: Oskari

Felicity Huffman: direttrice della CIA

Victor Garber: il Vicepresidente

Ted Levine: Generale Underwood

Jim Broadbent: Herbert

Ray Stevenson: Agente Morris

Mehmet Kurtuluş: Hazar

Jaymes Butler: Agente Otis

Doppiatori italiani

Luca Ward: William Allan Moore, il Presidente

Mattia Fabiano: Oskari

Roberta Paladini: direttrice della CIA

Luca Biagini: il Vicepresidente

Nino Prester: Generale Underwood

Carlo Valli: Herbert

Fabrizio Pucci: Agente Morris

Alessio Cigliano: Hazar

Trama e recensione

Quando l’Air Force One presidenziale si schianta proprio nella foresta dopo un attacco terroristico, Oskari intraprende una corsa disperata non solo per salvare la sua vita, ma anche quella del Presidente. Dovranno imparare a collaborare se vorranno uscire vivi dalla foresta e dai terroristi. Le differenze tra Oskari e il Presidente sono enormi. Entrambi, però, sono pesci fuor d’acqua, costretti a combattere per sopravvivere in un mondo diverso da quello al quale sono abituati. Quando Oskari incontra per la prima volta il Presidente, teme di non essere in grado di portare a termine la missione, ma si sente più confortato quando si accorge che il Presidente ha paura almeno quanto lui. Così Oskari impara che la paura e il terrore sono sentimenti non da rifuggire ma da affrontare. Resta però una domanda: cosa fare?





Curiosità



Le avventure nella natura selvaggia si svolgono nella Lapponia finlandese, ma le riprese in esterni del film provengono in realtà dalle Alpi. Secondo quanto riferito dal regista Jalmari Helander, le vere località della Lapponia non si adattavano alla sua immagine di come doveva apparire lo scenario.



Onni Tommila (Oskari) è il vero figlio di Jorma Tommila (il padre di Oskari, Tapio). I due hanno interpretato padre e figlio anche in Trasporto eccezionale - Un racconto di Natale (2010).



Lo scrittore e regista Jalmari Helander inizialmente voleva Mel Gibson nel ruolo del Presidente.



Molti degli attori finlandesi in questo film sono apparsi anche in un altro film di Jalmari Helander, Trasporto eccezionale - Un racconto di Natale (2010).



Ray Stevenson e Samuel L. Jackson sono apparsi nell'universo cinematografico Marvel. Stevenson ha interpretato Volstagg e Jackson ha interpretato Nick Fury. Stevenson ha anche interpretato Frank Castle in Punisher: War Zone (2008), che è un film basato su fumetti Marvel, ma non fa parte dell'universo Cinematografico Marvel.



Ci sono un paio di spunti musicali di Alien (1979) usati quando Oskari (Onni Tommila) scopre e apre la capsula di salvataggio.



Il PIN per il pod di fuga dei presidenti, "1492", è l'anno in cui Cristoforo Colombo arrivò per la prima volta in Nord America.



Le scene con il presidente coperto da una coperta e trasportato da un bambino, con il cielo notturno sullo sfondo, ricorda la scena iconica di E.T., l'extraterrestre, con l'alieno trasportato da Elliot nel cestino della sua bicicletta.



Le musiche originali del film sono dei compositori finlandesi Juri Seppä e Miska Seppä, già autori in tandem della colonna sonora di Trasporto eccezionale - Un racconto di Natale.



Con un budget di 8.500.000€, è il film finlandese più costoso di sempre.



Note di regia

Il fascino e l’interesse di "Big Game" nasce dal contrasto tra due mondi apparentemente agli antipodi: quello della foresta incontaminata e selvaggia e quello del mondo moderno; in ultima analisi è il contrasto tra l’uomo e la natura. La struttura del film segue e riproduce questo dualismo anche nell’opposizione tra la cultura rurale finlandese e quella degli irrealistici e sovradimensionati blockbuster americani. Mi piace molto l’idea di rappresentare un ragazzo molto giovane ma pieno di ideali e di coraggio, alle prese con la terribile ferocia dei terroristi. Il film si svolge principalmente in una foresta enorme e desolata, elemento questo, molto importante ai fini della narrativa. La foresta, con il suo aspetto selvaggio e difficile contribuisce, infatti, a dare al film una dimensione imponente. Come regista e sceneggiatore, ho ritenuto importante che il protagonista fosse finlandese ma, al tempo stesso, volevo che il film riuscisse a superare e le barriere linguistiche Il genere e il tono di BIG GAME sono simili a quelli del mio ultimo film, Trasporto eccezionale - Un racconto di natale; serio, ma con uno humour sottile che pervade l’assurdità della situazione e lo scontro tra due culture, rappresentate da Oskari da un lato e dal Presidente dall’altro. Tale contrasto, insieme agli altri elementi del film, contribuisce a dare al film una dimensione quasi epica. [Jalmari Helander]

