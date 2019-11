SpongeBob 3: primo trailer del film animato "Sponge on the Run"

Di Pietro Ferraro venerdì 15 novembre 2019

Spongebob 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Tim Hill nei cinema americani dal 22 maggio 2020.

SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom tornano sul grande schermo a maggio 2020 con The Spongebob Movie: Sponge on the Run (precedentemente noto come "It's a Wonderful Sponge"). Disponibili un primo trailer e nuovi poster ufficiali del film, realizzato interamente in animazione CGI. Questa volta la storia segue SpongeBob e Patrick alla ricerca di Gary, dopo che il mollusco è scomparso da Bikini Bottom. Per trovarlo la coppia si reca a The Lost City di Atlantic City per riportare a casa la lumaca. Lungo la strada, SpongeBob e i suoi amici dimostrano anche che non c'è niente di più forte del potere dell'amicizia.

Questo sarà il terzo film di SpongeBob ad arrivare nei cinema. Il personaggio di Nickelodeon è approdato sul grande schermo nel 2004 con SpongeBob - Il film che ha registrato un incasso di 140 milioni di dollari nel mondo, successo superato dal sequel SpongeBob - Fuori dall'acqua (2015) che ha toccato quota 325 milioni.

Tim Hill dirige "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run" da una sceneggiatura scritta insieme a Michael Kvamme, Jonathan Aibel e Glenn Berger. Il film in orignale vedrà il ritorno delle voci storiche della serie tv con Tom Kenny come SpongeBob, Bill Fagerbakke come Patrick, Rodger Bumpass come Squiddi Tentacolo, Carolyn Lawrence come Sandy Cheeks, Clancy Brown come Mr. Krabs e Mr. Lawrence come Plankton. Il trailer rivela anche un cameo dell'attore Keanu Reeves.

"The SpongeBob Movie: Sponge on the Run" uscirà nelle sale il 22 maggio 2020.





SpongeBob 3: iniziata la produzione di "SpongeBob: It's a Wonderful Sponge"

SpongeBob tornerà presto sul grande schermo con un nuovo film dal titolo SpongeBob SquarePants Movie: It's a Wonderful Sponge. La produzione principale del progetto è già iniziata alla Paramount Animation. I dettagli della trama non sono chiari, ma il film sarà probabilmente un prequel, che si svolgerà prima degli eventi dei film precedenti e della serie tv di Nickelodeon.

Secondo quanto riportato la storia di origine avrà luogo a Camp Coral, rivelando come SpongeBob incontra alcuni dei suoi migliori amici come Patrick Stella e Sandy Cheeks. Il film utilizzerà per la prima volta animazione CG per le sequenze subacquee, fornita da Mikros Image (Captain Mutanda - Il Film), e ci saranno anche sequenze live-action, simili al primo film di SpongeBob.

Alla regia di SpongeBob 3 c'è Tim Hill, noto per il suo lavoro sulla serie tv e per aver collaborato alla sceneggiatura di SpongeBob - Il film del 2004, mentre la colonna sonora è stata affidata al compositore Hans Zimmer.

Questo terzo film di SpongeBob sarà il primo a non coinvolgere il creatore della serie Stephen Hillenburg scomparso lo scorso novembre all'età di 57 anni. Nel frattempo la serie tv rimane molto popolare e sta attualmente trasmettendo nuovi episodi per la sua dodicesima stagione su Nickelodeon.

"SpongeBob: It's a Wonderful Sponge" debutterà nelle sale americane il 22 maggio 2020.

Fonte: PursueNews