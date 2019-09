Zombieland 2 - Doppio Colpo: nuova featurette e annuncio Halloween Horror Nights 2019

Di Pietro Ferraro martedì 17 settembre 2019

Zombieland 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Ruben Fleischer nei cinema italiani dal 14 novembre 2019.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Sony ha reso disponibile una nuova featurette di Zombieland 2 - Doppio Colpo. Il video ci porta dietro le quinte con il cast che parla dell'eccitazione di tornare di nuovo insieme. "Mi è piaciuto molto ritrovare tutti. Mi sembra quasi di ritrovarmi con i miei amici", afferma Emma Stone.

Jesse Eisenberg dice: "Penso che abbiamo capito cosa ha funzionato bene nel primo, e ne abbiamo tratto profitto...Sembrava potesse essere un fantastico film indipendente, anche se non fosse stato associato al primo".

"Zombieland 2 - Doppio Colpo" vedrà il ritorno di Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Inoltre il sequel include anche nuovi personaggi interpretati da Thomas Middleditch, Zoey Deutch, Rosario Dawson e Luke Wilson. Rosario Dawson a proposito del cast dice: "E' come entrare in un'esperienza di famiglia, e quindi sono davvero fortunata ad essere stata in grado di attingervi".

Al momento manca all'appello solo Bill Murray, l'attore ha avuto un memorabile cameo nel film originale, e si è vociferato di un suo ritorno anche se il suo personaggio è stato ucciso. Il regista Ruben Fleischer non ha confermato né negato il ritorno di Bill Murray.

E' stato inoltre confermato che a "Zombieland 2 - Doppio Colpo" sarà dedicata una delle nuove "Scare Zone" di quest'anno all'evento Halloween Horror Nights che si terrà presso Universal Studios Florida. Zombie assetati di sangue, esseri ultraterreni, maniaci che brandiscono motoseghe e altro ancora si riverseranno per le strade degli Universal Studios Florida nelle nuovissime scare zone. Gli ospiti percorreranno cinque zone spaventose piene di minacciosi e inquietanti attori che seguiranno ogni loro mossa: diventeranno preda degli zombie entrando nel mondo di Zombieland, basato sul classico cult della Sony Pictures del 2009 e sul suo sequel in uscita il 14 novembre; cercheranno di sfuggire a creature terrificanti ispirate alla musica popolare dell'icona horror Rob Zombie; e si ritroveranno in tre incubi originali creati dalle menti contorte del team di Universal Orlando Entertainment: Anarch-cade, Vanity Ball e Vikings Undead.

"Zombieland 2 - Doppio Colpo" uscirà nei cinema americani il 18 ottobre, giusto in tempo per celebrare i 10 anni dall'uscita dell'originale, mentre in Italia l'uscita è fissata al 14 novembre. L'originale Benvenuti a Zombieland è stato un successo al box-office con un incasso di 100 milioni di dollari a livello globale da un budget di 24 milioni. All'icasso nelle sale si sono aggiunti successivamente gli oltre 55 milioni dell'uscita home-video.

Zombieland 2 - Doppio Colpo: nuovo trailer internazionale

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' disponibile un nuovo trailer internazionale per Zombieland 2 - Doppio Colpo che punta tutto su azione e gore e introduce un nuovo personaggio di nome Madison, interpretato da Zoey Deutch, figlia dell'icona degli anni '80 e star di Ritorno al futuro Lea Thompson.

L'intero cast dell'originale "Benvenuti a Zombieland" sta tornando con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin tutti di nuovo a bordo. Nuovi membri del cast che si uniscono all'azione includono Rosario Dawson, Luke Wilson e Thomas Middleditch.

La trama vedrà la banda originale composta da Tallahassee, Wichita, Little Rock e Columbus, che si dirige verso la Casa Bianca e attraverso il cuore dell'America. Devono confrontarsi con nuove varietà di zombie che nel frattempo si sono evoluti, così come con alcuni nuovi sopravvissuti umani, mentre devono anche affrontare i crescenti conflitti che derivano dalla loro famiglia improvvisata.

Ruben Fleischer (Venom) e Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool), rispettivamente regista e sceneggiatori dell'originale sono tornati per il sequel con l'aggiunta di Dave Callaham (I Mercenari) che ha contribuito alla sceneggiatura. "Zombieland 2 - Doppio Colpo" arriva nei cinema italiani il 14 novembre 2019.

Zombieland 2 - Doppio Colpo: primo trailer italiano

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sony Pictures ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina ufficiale di Zombieland 2 - Doppio Colpo, il sequel della zombie-comedy di culto Benvenuti a Zombieland.

Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone di nuovo insieme sul grande schermo ancora una volta diretti da Ruben Fleischer che dirige da una sceneggiatura scritta da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool), già autori del primo film, e Dave Callaham.

Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.

"Zombieland 2 - Doppio Colpo" arriva nei cinema il 14 novembre 2019.





Zombieland 2: primo trailer e nuovo poster del sequel "Double Tap"

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

A 10 anni da Benvenuti a Zombieland è finalmente disponibile un primo trailer di Zombieland 2 aka Zombieland Double Tap. Sony Pictures ha deciso di saltare la presentazione al Comic-Con di San Diego quest'anno, ma ora possiamo dare una prima occhiata a questo atteso sequel.

Nel sequel, attraverso il caos comico che si estende dalla Casa Bianca attraverso il cuore della nazione, questi quattro cacciatori devono confrontarsi con i molti nuovi tipi di zombie che si sono evoluti dal primo film, così come alcuni nuovi sopravvissuti umani. Ma soprattutto, devono affrontare i crescenti dolori della loro famiglia irascibile e improvvisata.

L'intero cast principale sta tornando con Jesse Eisenberg come Columbus, Emma Stone come Wichita, Abigail Breslin come Little Rock e Woody Harrellson come Tallahassee. Nuovi membri del cast includono Luke Wilson (Old School), Zoey Deutch (Come far perdere la testa al capo), Rosario Dawson (Daredevil) e Thomas Middleditch (Godzilla II: King of the Monsters).

Ruben Fleischer, che ha diretto l'originale, reduce dal successo di Venom torna a dirigere questo sequel da una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick scrittori dell'originale e del campione d'incassi Deadpool.

Uscito nel 2009, "Benvenuti a Zombieland" ha conquistato pubblico e critica incassando 109 milioni di dollari in tutto il mondo. Zombieland 2: Double Tap arriverà nelle sale americane il 18 ottobre.

Fonte: Collider





Zombieland 2: nuovo poster ufficiale dal Comic-Con 2019

Sony ha rilasciato un nuovo poster per Zombieland 2 aka Zombieland Double Tap. Lo studio ha deciso di saltare la presentazione al Comic-Con di San Diego quest'anno, ma questo nuovo poster potrebbe rappresentare una sorta di antipasto ad un primo trailer.

Il poster mostra la data di uscita del 18 ottobre, esattamente un decennio dopo l'uscita dell'originale Benvenuti a Zombieland. Tutti e quattro i membri del cast principale originale stanno tornando per il sequel: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Per quanto riguarda le nuove aggiunte confermati Luke Wilson (Old School), Zoey Deutch (Come far perdere la testa al capo), Rosario Dawson (Daredevil) e Thomas Middleditch (Godzilla II: King of Monsters). Dietro la macchina da presa torna Ruben Fleischer, reduce dal successo di Venom dello scorso anno. Fleischer dirige da una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick, il duo ha scritto l'originale "Zombieland" e soprattutto l'acclamato film campione d'incassi Deadpool.

"Benvenuti a Zombieland", uscito nel 2009, è stato un discreto successo per Sony con un incasso di 102 milioni di dollari in tutto il mondo, da un budget di 25 milioni. Ad un certo punto Amazon ha cercato di trasformarlo in una serie tv, ma un episodio pilota disastroso ha stroncato il progetto sul nascere.

Fonte: Twitter





Zombieland 2: primo poster, titolo ufficiale e novità cast

Articolo pubblicato il 30 gennaio 2019

E' approdato online un primo poster ufficiale di Zombieland 2 che rivela i membri del cast di ritorno, a dieci anni dal film originale, e quello che sembra essere il titolo ufficiale.

Zombieland 2: trapelati nuovi dettagli sulla trama Trapelati online nuovi dettagli sul sequel di "Benvenuti a Zombieland" pronto ad iniziare le riprese.

Condivisa tramite l'account Twitter ufficiale di Zombieland, che non ha pubblicato nulla in quasi tre anni, la foto mostra il poster del film originale, realizzato nello stesso identico stile, con il cast principale come era allora e come è oggi. Sulla locandina vediamo Tallahassee (Woody Harrelson), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin). L'immagine è stata condivisa con la seguente didascalia che richiama l'hashtag #10YearChallenge.

#10YearChallenge? Sfida accettata. #Zombieland2

Il poster implica che il titolo ufficiale sarà Zombieland: Double Tap, ma anche se fosse solo uno slogan i fan saranno entusiasti di avere finalmente un sequel dell'unica commedia horror con zombie su piazza in grado di competere con il classico Shaun of the Dead aka L'alba dei morti dementi. La produzione di "Zombieland 2" inizierà questa settimana sotto la direzione di Ruben Fleischer, che ha diretto l'originale. Fleischer è reduce dal successo di Venom, che è stato uno dei film di maggior incasso del 2018.

Zombieland 2: Woody Harrelson e Jesse Eisenberg aggiornano sulle riprese in corso Woody Harrelson e Jesse Eisenberg intevistati parlano delle riprese in corso di "Zombieland 2"

Anche Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno scritto l'originale, sono tornati a scrivere la sceneggiatura di "Zombieland 2". Negli anni successivi all'uscita dello "Zombieland" originale, Reese e Wernick si sono fatti un nome scrivendo i due film di Deadpool, oltre al thriller di fantascienza Life e a 6 Underground il nuovo film di Michael Bay. La coppia di scrittori è anche al lavoro sul reboot dei Pirati dei Caraibi. I nuovi membri del cast di "Zombieland 2" includono Zoey Deutch (Set It Up), Avan Jogia (Ghost Wars) e la recentissima aggiunta Rosario Dawson (Daredevil, Luke Cage). Ci sono anche voci di un ritorno di Bill Murray e Dan Aykroyd in apparizioni cameo.

L'originale "Zombieland" uscito in Italia con il titolo Benvenuti a Zombieland ha incassato nel mondo 102 milioni di dollari. "Zombieland 2" arriverà nei cinema americani l'11 ottobre 2019.





Fonte: Screenrant