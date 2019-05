American Woman: trailer e trama del thriller con Sienna Miller

Di Pietro Ferraro martedì 7 maggio 2019

American Woman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Sienna Miller nei cinema americani dal 14 giugno 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Roadside Attractions ha reso disponibile un primo trailer di American Woman, il thriller che vede protagonista Sienna Miller nei panni di una madre single che perde la figlia in circostanze misteriose.

"American Woman" è incentrato su una donna di nome Deb Callahan (Sienna Miller), la cui vita relativamente tranquilla e semplice nelle zone rurali della Pennsylvania cambia per sempre quando la sua figlia adolescente scompare misteriosamente. Deb si trova così ad allevare da sola il suo nipotino e affrontare le prove e le tribolazioni negli anni che seguono, fino a quando una tanto attesa scoperta della verità viene improvvisamente alla luce.

Il trailer riporta anche elogi della critica per l'interpretazione di Sienna Miller i cui crediti includono ruoli in American Sniper, Civiltà perduta e Mississippi Grind. Il cast di alto profilo che affianca la Miller include la Christina Hendricks della serie tv Mad Men, l'Aaron Paul di Breaking Bad, Amy Madigan (L'uomo dei sogni), Will Sasso, Sky Ferreira, Alex Neustaedter, Macon Blair e Maggie Castle.

Il film è diretto da Jake Scott alla sua terza regia, il figlio di Ridley Scott ha diretto in precedenza Plunkett & Macleane (1999) e Welcome to the Rileys (2010). La sceneggiatura è di Brad Ingelsby che ha scritto anche i thriller Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace e Run All Night - Una notte per sopravvivere.

American Woma debutta nei cinema americani il 14 giugno 2019.

Fonte: Indiewire