Senza rimorso: riprese in corso e primo teaser trailer con Michael B. Jordan

Di Federico_40 giovedì 21 novembre 2019

Senza rimorso: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Stefano Sollima nei cinema americani al 18 settembre 2020.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Michael B. Jordan ha condiviso su Instgram una prima occhiata a Senza rimorso, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Tom Clancy di cui è protagonista.

Scritto dal compianto Tom Clancy,il romanzo originale è stato pubblicato nel 1993 e ha riscosso un successo immediato, debuttando al primo posto nella lista dei bestseller del New York Times. I diritti cinematografici sono stati venduti poco dopo e nel corso degli anni una serie di attori, tra cui Keanu Reeves, Kevin Costner e Tom Hardy sono stati collegati al ruolo di John Clark, il personaggio principale del film.

Finalmente sono in corso le riprese di "Senza rimorso", con una data di uscita ufficiale attualmente fissata al 18 settembre 2020. Il film è diretto da Stefano Sollima (Soldado, Suburra) e scritto Taylor Sheridan (Wind River).

"Senza Rimorso" funge come una storia di origine dell'agente della CIA John Clark. Clark è entrato a far parte dei romanzi di Clancy e del cosidetto "Ryanverse" già nel 1987 nel romanzo "Il cardinale del Cremlino", terzo romanzo della serie con protagonista Jack Ryan, ma non è stato fino al 1993 che John Clark ha avuto un suo romanzo da protagonista. La storia è ambientata durante la guerra del Vietnam, in un momento in cui Clark era allora noto come John Kelly. Oltre raccontare come e perché Clark è passato dall'essere parte del Underwater Demolition Team dei Navy Seals ad essere reclutato come agente della CIA con un nome diverso, "Senza rimorso" mira anche ad impostare gli eventi di Rainbow Six, altro adattamento di cui Jordan sarà protagonista.

Senza Rimorso di Stefano Sollima ha una data d'uscita

Articolo pubblicato il 5 febbraio 2019

Incassate ottime critiche e 76 milioni di dollari con Soldado, Stefano Sollima è rimasto ad Hollywood. Il regista di Gomorra - la Serie e ACAB porterà in sala per la Paramount l'adattamento di Senza Rimorso, romanzo di Tom Clancy.

Protagonista il lanciatissimo Michael B. Jordan, divo di Creed nonché villain di Black Panther, nei panni dell'ex Navy Seal John Clark. Il film uscirà il 18 settembre del 2020, con più che papabile premiere al Festival di Toronto. Tom Clancy introdusse per la prima volta John Clark, sua seconda creazione più celebre dopo Jack Ryan, nel romanzo Il cardinale del Cremlino, edito nel 1988. In precedenza, John Clark è stato interpretato da Willem Dafoe (Sotto il segno del pericolo) e Liev Schreiber (Al vertice della tensione). Jordan produrrà Senza Rimorso al fianco di Akiva Goldsman, Josh Appelbaum e Corin Nemec.

Protagonista del romanzo un reduce dal Vietnam che viene richiamato dal Pentagono per portare a termine un'operazione pericolosa. Ma questa volta la giungla sara quella della metropoli e i pericoli, quelli molto piu insidiosi dell'America attuale.

Sollima ha girato anche due episodi di ZeroZeroZero, nuova serie tratta da un romanzo di Roberto Saviano, ed è al lavoro su Colt.

