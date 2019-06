Shaft: nuovo trailer "red band" del sequel con Samuel L. Jackson

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 giugno 2019

Shaft: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Tim Story nei cinema americani dal 14 giugno 2019.

Disponibile un nuovo trailer non censurato di Shaft, un reboot descritto come un revival che riunisce tutte e tre le generazioni della famiglia Shaft con l'originale John Shaft interpretato da Richard Roundtree, il nipote interpretato da Samuel L. Jackson e il figlio di Shaft, JJ, interpretato da Jesse T. Usher. Il film è anche un sequel del remake "Shaft" interpretato da Samuel L. Jackson nel 2000.

Tim Story (i franchise di Poliziotto in prova e Think Like a Man) dirige questa nuova interpretazione di una leggenda, con il candidato all'Oscar Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Kong: Skull Island), Jessie T. Usher (Independence Day - Rigenerazione), Regina Hall (Il viaggio delle regazza, La piccola boss), Alexandra Shipp (Straight Outta Compton, X-Men: Apocalisse), Matt Lauria (serie tv Kingdom, Friday Night Lights), Titus Welliver (Argo, serie tv Bosch), Cliff "Method Man "Smith (Peppermint - L'angelo della vendetta ) e Richard Roundtree, l'originale John Shaft.

La trama ufficiale:

JJ, alias John Shaft Jr. (Usher), potrà essere un esperto di sicurezza informatica con una laurea all'MIT, ma per scoprire la verità dietro la morte prematura del suo migliore amico, ha bisogno di strumenti che solo suo padre può fornire. Assente per tutta la giovinezza di JJ, il leggendario John Shaft (Jackson), pronto e carico, accetta di aiutare la sua progenie a superare il ventre infestato da eroina di Harlem. E mentre il distintivo da analista dell'FBI di JJ potrebbe scontrasi con il cappotto di pelle del suo papà, non si può negare la famiglia. Inoltre Shaft ha un programma tutto suo e una colonna sonora personale e professionale.

Samuel L. Jackson parlando della trama del film ha spiegato che quello di padre e figlio sullo schermo sarà uno scontro di ideologie.

Si unisce all'FBI, che è come andare contro i valori della famiglia Shaft, quindi quando viene da me per chiedere aiuto, è questione di rimodellarlo....è un po' addolorato, non è così pazzo e cinico, forse un po' più menefreghista dall'ultima volta che l'abbiamo visto, ma ancora un personaggio estremamente pericoloso e divertente.

Il film è prodotto da John Davis ("Game Night", "Joy") con la sua casa di produzione Davis Entertainment. "Shaft" è scritto da Kenya Barris (Il viaggio delle ragazze, serie tv Black-ish) e Alex Barnow (serte tv I Goldberg), basato sul personaggio di John Shaft tratto dal romanzo di Ernest Tidyman. A bordo come produttori esecutivi ci sono Tim Story, Ira Napoliello, Kenia Barris, Marc S. Fischer, Richard Brener e Josh Mack. Il team creativo di Story dietro le quinte include il direttore della fotografia Larry Blanford (Poliziotto in prova, Prendimi!), lo scenografo Wynn Thomas (Il diritto di contare), il montatore Peter S. Elliot (Un poliziotto ancora in prova) e la costumista Olivia Miles (Un poliziotto ancora in prova). La musica è di Christopher Lennertz (Inganni Online, Pitch Perfect 3) con Dave Jorden supervisore musicale.

"Shaft" debutta nei cinema americani il 14 giugno 2019.

