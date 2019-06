Frozen 2 - Il segreto di Arendelle: nuovo poster e annuncio secondo trailer

Di Pietro Ferraro martedì 11 giugno 2019

Frozen 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel d'animazione Disney nei cinema italiani dal 27 novembre 2019.

Disney ha svelato un nuovo poster di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, locandina che arriva insieme all'annuncio di un imminente secondo trailer. Non conosciamo ancora tutti i dettagli sulla trama del film, ma rivedremo tutti i personaggi dell'originale in un'avventura completamente nuova al di fuori della loro città natale, Arendelle.

Tra i membri del cast figurano Idina Menzel nei panni della regina Elsa, Kristen Bell nella parte di Anna, Jonathan Groff nel ruolo di Kristoff, Josh Gad nel ruolo di Olaf e Santino Fontana nel ruolo di Hans. Anche Evan Rachel Wood (Westworld) e Sterling K. Brown (This Is Us) faranno parte del cast vocale nei panni di nuovi personaggi.

Uscito nel 2013, l'originale Frozen - Il regno di ghiaccio è costato 150 milioni superando il miliardo al box-office globale. "Frozen" è anche il film d'animazione di maggior incasso di tutti i tempi e il quattordicesimo film di maggior incasso di sempre. Ricordiamo che il primo teaser trailer di "Frozen 2" pubblicato a febbraio, ha registrato oltre 116 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore di permanenza online.

"Frozen 2" arriverà nei cinema italiani il 27 novembre 2019.

Frozen 2: primo trailer italiano del sequel Disney

[Per visionare il trailer italiano clicca sull'immagine in alto]

Disney ha reso disponibile un primo trailer italiano di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle. Dal team premio Oscar composto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, e dal produttore Peter Del Vecho e con le voci originali di Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, e le musiche del duo di compositori premiato agli Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Walt Disney Animation Studios "Frozen 2" di Walt Disney Animation Studios debutta nei cinema italiani il 12 dicembre 2019.

Sono trascorsi quasi 6 anni da quando Elsa e Anna hanno debuttato sul grande schermo, trasformando la canzone originale "Let It Go" in un fenomeno che continua a imperversare fino ad oggi, e che ha contribuito a rendere Frozen è uno dei più grandi film d'animazione Disney mai realizzati. E ora, l'avventura continua.

Jennifer Lee, co-regista di "Frozen 2", ha assunto recentemente il ruolo di Chief Creative Officer presso i Walt Disney Animation Studios. I fan verranno nuovamente trasportati ad Arendelle, con nuove canzoni provenienti dai compositori originali Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez. Lee e Allison Schroeder, meglio conosciuti per il loro lavoro sul biopic il diritto di contare (Hidden Figures), hanno scritto la sceneggiatura.

L'originale "Frozen" ha superato il miliardo d'incasso nel mondo ed ancora il film d'animazione con il più alto incasso di tutti i tempi.