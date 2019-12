Stasera in tv: "L'ora legale" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 dicembre 2019

Canale 5 stasera propone "L'ora legale", film commedia del 2017 diretto e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone.

Cast e personaggi

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Vincenzo Amato: Pierpaolo Natoli

Tony Sperandeo: Gaetano Patanè

Leo Gullotta: Don Raffaele

Sergio Friscia: vigile Gianni

Antonio Catania: vigile Michele

Gaetano Bruno: carabiniere Gaetano

Eleonora De Luca: Betty Natoli

Ersilia Lombardo: Francesca Natoli

Alessia D'Anna: Maria

Francesco Benigno: parcheggiatore Vittorio

Alessandro Roja: politico romano

Vincenzo Ferrera: operaio

Alessandro Aiello: Pinuccio

Paride Benassai: ristoratore Marcello





Trama e recensione

In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro siciliano. Un sindaco maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé. A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell'agone politico per la prima volta, sostenuto da una lista civica e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti, un'alternativa in occasione del suo primo voto. I nostri due eroi Salvo e Valentino sono schierati su fronti opposti: il furbo Salvo, manco a dirlo, offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi; mentre il candido Valentino scende in campo a fianco dell'outsider Natoli a cui è legato, come peraltro Salvo, da un vincolo di parentela in quanto cognato. Al di là della rivalità, però, entrambi mirano ad ottenere un “favore” che potrebbe cambiare la loro vita: un gazebo che permetterebbe di ampliare la clientela, e quindi gli incassi, del piccolo chiosco di bibite posto nella piazza principale del paese. Il Popolo vive, o meglio si lascia vivere, in un perenne stato di precarietà e di illegalità. Le macchine in doppia fila, l'immondizia sparsa per strada, ambulanti e parcheggiatori abusivi, le buche, e, su tutto, l'assenza di controlli che rendono le giornate dei cittadini una costante via Crucis da affrontare con l'unica arma a loro disposizione: la lamentela. A poche ore dal voto, però, arriverà il fato, il caso, o forse il destino a dare al popolo la forza di reagire, consentendo ai cittadini uno scatto d'orgoglio che li porterà a ribaltare alle urne tutti i sondaggi pre elettorali. Pierpaolo Natoli verrà eletto a furor di popolo e con lui verrà eletta la legalità. Sapranno però i nostri concittadini fare i conti con la tanto attesa legalità?





Curiosità



Ficarra e Picone oltre che registi e protagonisti del film sono anche autori del soggetto e della sceneggiatura, insieme ad Edoardo De Angelis, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.



Il film ha ricevuto 2 Nastri d'argento: Migliore commedia (a Ficarra e Picone) e Miglior produttore (a Attilio De Razza).



Il film ha vinto il Premio Massimo Troisi (Miglior film) e il Premio Tonino Guerra al Bari International Film Festival (Miglior soggetto a Ficarra e Picone, Edoardo De Angelis, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini).



Le musiche originali del film sono di Carlo Crivelli (Io sono tempesta, Bella Addormentata, Il Cuore Altrove). Crivelli è alla sua terza collaborazione con Ficarra e Picone dopo aver musicato Il 7 e l'8 e Andiamo a quel Paese.



Il film ha incassato un totale di 10.138.552€ registrando il maggior incasso cinematografico di sempre per il duo comico.



