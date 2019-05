MA: nuovo trailer italiano del thriller-horror di Blumhouse con Octavia Spencer

Di Pietro Ferraro martedì 7 maggio 2019

Ma: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller-horror di Tate Taylor nei cinema italiani dal 20 giugno 2019.

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di MA, il nuovo thriller diretto da Tate Taylor con il premio Oscar Octavia Spencer in arrivo nei cinema italiani il 20 giugno.

La trama ufficiale:

Tutti sono i benvenuti da "Ma". Vi auguro di tornare a casa sani e salvi. La vincitrice dell'Oscar Octavia Spencer interpreta Sue Ann, una donna solitaria che vive in disparte in una tranquilla cittadina dell'Ohio. Un giorno, viene fermata da Maggie (Diana Silvers, Glass), un’adolescente da poco arrivata in città, che le chiede dove poter comprare degli alcolici per sé ed i suoi amici; Sue Ann intravede così la possibilità di farsi degli inconsapevoli, oltre che giovani, nuovi amici. Offre quindi ai ragazzi la possibilità di ospitarli nella sua cantina, evitando loro di bere e mettersi alla guida, a patto che seguano alcune regole della casa: Uno deve rimanere sobrio. Non vengano dette imprecazioni. Non vadano mai al piano di sopra. E nessuno la chiami "Ma". L'ospitalità di Ma si trasforma presto in ossessione, e quel che è iniziato come un sogno da adolescente degenera in un incubo: la casa di Ma dall’essere il posto migliore in città diventa il peggiore sulla terra.

Gli altri interpreti di "MA" sono Juliette Lewis (I segreti di Osage County) nel ruolo della mamma di Maggie; Luke Evans (La bella e la bestia) il padre di uno dei ragazzi; Missi Pyle (L’amore bugiardo - Gone Girl) è la sua fidanzata, mentre McKaley Miller (Hart of Dixie in TV), Corey Fogelmanis (Girl Meets World in TV), Gianni Paolo (Power in TV) e Dante Brown (Lethal Weapon la serie TV) sono gli amici di Maggie.

Tate Taylor, l'acclamato regista di The Help e Get On Up: la storia di James Brown, e il produttore di blockbuster Jason Blum (Scappa: Get Out; Halloween, e la serie La notte del giudizio) presentano un thriller basato su una performance audace ed inaspettata della Spencer, una delle attrici più importanti della sua generazione. "MA" è scritto da Scotty Landes (Workaholics di Comedy Central) e Taylor; prodotto da Blum con la sua Blumhouse Productions, da Taylor, e da John Norris (produttore esecutivo di Get On Up: la storia di James Brown), e prodotto esecutivamente dalla Spencer, Couper Samuelson, Jeanette Volturno e Robin Fisichella.

Ma: trailer italiano del thriller-horror di Blumhouse con Octavia Spencer

Ma: trailer del thriller Blumhouse con Octavia Spencer

