Jumanji 3: riprese concluse e nuove foto dal set

Di Pietro Ferraro lunedì 6 maggio 2019

Jumanji 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel con The Rock in uscita nei cinema americani il 13 dicembre 2019.

Jumanji 3 ha ufficialmente concluso le riprese. La produzione è iniziata il giorno di San Valentino (14 febbraio) quando Dwayne "The Rock" Johnson ha condiviso la prima foto dal set e ora si conclude con alcuni nuovi video dal set condivisi da Kevin Hart e The Rock su Instagram.

In uno dei due nuovi filmati ci sono Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan e Dwayne Johnson con Hart che gira il video con il suo telefono mentre ringrazia cast e troupe, affermando che non sarebbero andati da nessuna parte se non fosse stato per lui e per il suo talento.

Jumanji ha concluso le riprese...Wooooww da dove comincio? Questa opportunità è un sogno che diventa realtà...Non puoi pianificare che succeda qualcosa di simile. Grazie per questo cast incredibile...Le nostre giornate sono così divertenti per merito della nostra sintonia...Tutti voi siete persone così brave e onestamente vi adoro. I nostri film arrivano sullo schermo perché ci crediamo...Grazie a Karen Gillan, Jack Black e Dwayne Johnson...ce l'abbiamo fatta...Questo film sarà più grande e migliore del nostro ultimo...Grazie al nostro meraviglioso regista / leader Jake Kasdan...tu sei un vero professionista e meriti tutto il successo che ti sta per arrivare...Grazie a Tom Rothman e alla Sony Pictures per aver creduto in noi e finanziato questo mostro di progetto...Grazie a Matt Tomach e a tutti gli altri nostri partner produttori che sono stati coinvolti e alla nostra fantastica troupe e alla troupe in generale..A mio fratello da un'altra madre Dwayne Johnson...il nostro legame e amicizia sono irreali amico...Ti voglio bene campione ...Continuiamo a spingerci e continuiamo a motivarci a vicenda per essere il meglio che possiamo...quelli che lavorano più sodo di tutti.

Dwayne Johnson ha adottato un approccio diverso e non ha menzionato il fatto che "Jumanji 3" ha concluso le riprese. Si è concentrato invece sul duro lavoro fatto dal cast e dalla troupe e ha ringraziato tutti i fan che lo stavano aspettando all'aeroporto. Johnson apprezza veramente i suoi fan e ciò che gli hanno dato nel corso degli anni.

Devo dirvi che dopo una lunga settimana in cui ho volato avanti e indietro per lavoro ogni giorno e una media di 4 ore di sonno a notte, sono morto di stanchezza, ma sorprese come questi fan che ti aspettano al jet per dirti addio significa un sacco helluva e ha quel modo potente di darti energia e mana per continuare ad andare avanti. Grazie per essere i migliori fan del mondo. Ci becchiamo in giro.

Oltre al ritorno del cast principale "Jumanji 3" include anche nuovi arrivi come Awkwafina (Crazy & Rich), Danny DeVito (C'è sempre il sole a Philadelphia) e Danny Glover (Arma letale).

"Jumanji 3" non ha un titolo ufficiale in questo momento, ma è fornito di una data di uscita fissata al 13 dicembre di quest'anno.

Jumanji 3: nuova foto dal set con The Rock e Karen Gillan

Disponibile via Instagram una nuova immagine ufficiale di Jumanji 3. Il sequel è in piena fase di riprese e uscirà entro la fine dell'anno. La nuova immagine è stata condivisa da Dwayne Johnson e rivela il suo personaggio, il Dott. Smolder Bravestone alias Spencer e la Ruby Roundhouse alias Martha di Karen Gillan.

La foto mostra Dwayne Johnson e Karen Gillan sorridenti, abbigliati per un'escursione e in un atteggiamento piuttosto confidenziale. A prima vista sembra che i due siano in una grotta e dall'illuminazione sembrano seduti davanti ad un fuoco. La foto è accompagnata dal messaggio a seguire.

Girando il nuovo #Jumanji con la mia complice Karen Gillan, e se sembriamo due adolescenti estremamente goffi e innamorati mentre tentiamo di gestire i nostri folli superpoteri nel nostro universo Jumanji, è perché lo siamo. Assolutamente amo lavorare e divento assurdamente goffo con questa ragazza. #RubyRoundhouse aka #KillerOfMen #DrSmolderBravestone #AwkwardTeenLove.

Quindi sembrerebbe che Martha e Spencer avranno una storia d'amore in corso nel nuovo film. Oltre a ciò non è stato rivelato molto altro riguardo a "Jumanji 3". Non abbiamo un titolo ufficiale, ma quello che sappiamo è che il cast del primo film tornerà inclusi Jack Black e Kevin Hart. Ci sono state anche diverse nuove aggiunte al cast tra cui Awkwafina (Crazy & Rich, Ocean's 8), Danny Devito (C'è sempre il sole a Philadelphia, Dumbo) e Danny Glover (Arma letale, Sorry to Bother You).

Jake Kasdan, che ha diretto il campione d'incassi Jumanji - Benvenuti nella giungla è tornato in cabina regia. L'attuale data di uscita americana di "Jumanji 3" è fissata al il 13 dicembre 2019.

Jumanji 3: prima foto dal set con il cast principale al gran completo

Sony Pictures e Dwayne Johnson hanno pubblicato sui social media una prima foto dal set di Jumanji 3 del regista Jake Kasdan, con riprese che hanno preso il via e un'uscita fissata al 13 dicembre di quest'anno.

La foto ritrae il cast principale al gran completo con Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black e Dwayne Johnson tutti di nuovo nei panni degli avatar del precedente film. A prima vista il gruppo sembra essere nello stesso scenario del precedente videogioco, ma il messaggio che accompagna il post di The Rock su Instgaram avverte di non lasciarsi ingannare da ciò che vediamo.

Sì, la tua band preferita è tornata, sembra smagrita e provata. Anche se le cose potrebbero non essere come sembrano. Qindi allacciate le cinture perché presto giocheremo tutti quando un nuovissimo Jumanji arriverà per le festività! Oh quanto vi divertirete. Amore dall'ardente Dr. Bravestone #NewAdventuresAwait #TheGameThatPlaysYou #Jumanji Questo Natale.

Oltre ai graditi ritorni ci sono nuove aggiunte al cast di "Jumanji 3" che includono Awkwafina (Crazy & Rich, Ocean's 8), Danny Devito (C'è sempre il sole a Philadelphia, Dumbo) e Danny Glover (Arma letale, Sorry to Bother You). Inoltre è stato recentemente confermato che Rhys Darby tornerà come la bizzarra guida che ha fornito indicazioni ai personaggi del gioco nel primo film.

Sony spera di bissare il successo a sorpresa di Jumanji - Benvenuti nella giungla, il film uscito come sequel dell'originale Jumanji con Robin Williams del 1995, è stato un grande successo incassando 962 milioni in tutto il mondo.





Jumanji 3: nuova foto ufficiale con The Rock, Danny DeVito e Kevin Hart

Jumanji 3 è attualmente nella fase di prove che precede il via effettivo alle riprese, e Dwayne Johnson ha condiviso via twitter una sbirciata dietro le quinte della preparazione. Il film presenta Johnson, il nuovo arrivato Danny DeVito (nel cast insieme a Danny Glover e Awkwafina) e Kevin Hart già nel cast del precedente Jumanji: Benvenuti nella giungla.

Caro pubblico, Oh, il divertimento che avrete questo NATALE quando guarderete il nostro nuovo Jumanji. Vi amo tutti, DJ aka Dwanta Claus. Danny DeVito, il nonno preferito di tutti. Hart aka My chocolate biscuit sh*t son.

Per quanto riguarda il resto del cast di "Jumanji 3", Jack Black, Karen Gillan e Nick Jonas torneranno con Dwayne Johnson e Kevin Hart per riprendere i loro ruoli. Inoltre anche il giovane cast di Jumanji 2, Ser'Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman e Morgan Turner, torneranno tutti. Per quanto riguarda i ruoli di Danny DeVito, Danny Glover e Awkwafina non ci sono indizi al momento. Johnson ha appena terminato la produzione dello spin-off Fast and Furious presenta: Hobbs & Shaw.

"Jumanji 3" debutterà nelle sale americane il 13 dicembre, ad una settimana dal debutto di Star Wars 9. Anche "Jumanji 2" ha debuttato poco prima de "Gli Ultimi Jedi" e non ha avuto problemi ad incassare quasi 1 miliardo al box-office globale.

Dear audience,

Oh the fun you are going to have this CHRISTMAS when you watch our new JUMANJI.

Love you all,

DJ aka Dwanta Claus.

DeVito aka Everyone’s favorite grandpa.

Hart aka My chocolate biscuit shit son. #Rehearsals #ScriptRead #JUMANJI@sevenbucksprod

📸 @hhgarcia41 pic.twitter.com/bFUaNPKPWL — Dwayne Johnson (@TheRock) 19 febbraio 2019

Jumanji 3, The Rock annuncia il via alla produzione

Jumanji 3 ha ufficialmente dato il via alle riprese. Sony Pictures non ha perso tempo a preparare un sequel per il blockbuster Jumanji: Benvenuti nella giungla che nel 2017 ha sfiorato il miliardo d'incasso, aggiungendo un altro successo al carnet dell'impegnatissimo The Rock.

La notizia del via alla produzione arriva direttamente da Dwayne Johnson che come sua abitudine ha utilizzato i social media per tenere i fan sempre al corrente sui suoi progetti e pensieri. In questo caso l'attore ha fatto gli auguri di San Valentino a tutti i suoi fan con una prima foto ufficiale del film.

Buon San Valentino. Volete fare una partita? Ci siamo...#StartOfProduction #Jumanji

La foto presenta la stessa cartuccia del videogioco che ha letteralmente scaraventato un gruppo di adolescenti in una folle avventura nel film precedente. La cartuccia è tenuta tra le mani di una figura non identificata sopra un mucchio di circuiti stampati e fili sparsi. Senza una trama è arduo fornite un minimo di contesto all'immagine, ma quello che sappiamo per certo è che il cast originale, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black sono di nuovo tutti a bordo.

Inoltre diverse importanti novità casting sono state rivelate sinora con Awkwafina (Crazy & Rich, Ocean's 8), Danny Devito (C'è sempre il sole a Philadelphia, Dumbo) e Danny Glover (Arma letale, Sorry to Bother You) che si sono uniti al gruppo in ruoli non ancora definiti. Jake Kasdan, che ha diretto il film precedente, è tornato al timone, lavorando da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, che hanno entrambi lavorato al film precedente.

Il precedente "Jumanji: Benvenuti nella giungla" era a sua volta un un sequel dello Jumanji originale uscito nel 1995 e interpretato dal compianto Robin Williams. Ricordiamo che "Jumanji: Benvenuti nella giungla" si è scontrato al box-office nientemeno che con "Gli Ultimi Jedi" incassando la bellezza di 962 milioni di dollari in tutto il mondo, grazie soprattutto alle recensioni positive e al passaparola. Sony riuscirà a bissare? Lo scopriremo il 13 dicembre 2019, data di uscita ufficiale di "Jumanji 3".





Fonte: Screenrant