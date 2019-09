Non Succede...Ma Se Succede: trailer italiano e locandine della commedia con Seth Rogen e Charlize Theron

Di Pietro Ferraro giovedì 19 settembre 2019

Non Succede Ma Se Succede: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia romantica con Seth Rogen e Charlize Theron nei cinema italiani dal 10 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

01 Distribution ha reso disponibile un primo trailer italiano di Non Succede...Ma Se Succede (Long Shot), la commedia con Seth Rogen e Charlize Theron.

La trama ufficiale:

Charlotte Field è una donna intelligente, sofisticata e realizzata: un autorevole Segretario di Stato con un talento per… come dire, quasi tutto! Fred Flarsky è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Quando Fred inaspettatamente riallaccia i rapporti con Charlotte, la conquista con la sua autoironia e con i ricordi dell’idealismo che caratterizzava Charlotte da ragazza. Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e in modo impulsivo decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori. Un pesce fuor d’acqua nel prestigioso team di Charlotte, Fred non è preparato al glamour della vita che lei conduce sotto i riflettori. Comunque, fanno faville, in quanto la loro inequivocabile intesa porta ad una storia d’amore in giro per il mondo e ad una serie di incidenti inattesi quanto pericolosi.

"Non Succede...Ma Se Succede" è diretto da Jonathan Levine che in precedenza ha lavorato con Seth Rogen su 50 e 50 e Sballati per le feste! da una sceneggiatura di Liz Hannah e Dan Sterling. Seth Rogen è anche produttore insieme al suo frequente collaboratore Evan Goldberg. Anche Charlize Theron è coproduttore del film.

Il cast del film è completato da Alexander Skarsgard, Andy Serkis, Randall Park, O'Shea Jackson Jr., June Diane Raphael e Ravi Patel.

Long Shot: trailer e poster della commedia romantica con Seth Rogen e Charlize Theron

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lionsgate ha reso disponibile un primo trailer di Long Shot, una nuova commedia romantica con protagonista un duo alquanto improbabile formato da Seth Rogen (Facciamola finita, Cattivi vicini) e Charlize Theron (Mad Max: Fury Road, Monster).

Il trailer prende il via con Charlize Theron che riceve dal Bob Odenkirk di Better Call Saul la notizia che è stata scelta come candidata alla presidenza degli Stati Uniti. Seguono l'incontro ad un festa con il personaggio di Seth Rogen e un cameo di Boyz II Men.

"Long Shot" è incentrato su Fred Flarsky (Rogen) che si ricongiunge con la sua prima cotta Charlotte Field (Theron), che da allora è diventata una delle donne più influenti al mondo come Segretario di Stato. Mentre si prepara a correre per la presidenza, Charlotte, che faceva da baby-sitter a Fred, lo assume come autore di discorsi, ma lui è palesemente fuori luogo nell'elitario staff di Charlotte, così Fred si trova impreparato allo stile di vita sotto i riflettori che gli viene offerto. La scintilla si accende tra i due mentre la loro chimica porta ad una storia d'amore giramondo e una serie di incidenti inaspettati.

Jonathan Levine, che in precedenza ha lavorato con Seth Rogen su 50 e 50 e Sballati per le feste! dirige "Long Shot" da una sceneggiatura di Liz Hannah e Dan Sterling. Rogen è anche produttore insieme al suo frequente collaboratore e partner creativo Evan Goldberg. Anche Theron è coproduttore del film. L'impressionante cast è completato da Alexander Skarsgard (Big Little Lies), Andy Serkis (The War - Il pianeta delle scimmie), Randall Park (The Interview), O'Shea Jackson Jr. (Godzilla II - King of the Monsters), June Diane Raphael (Giù le mani dalle nostre figlie) e Ravi Patel (Master of None).

Il film debutterà il prossimo 9 marzo ad Austin in Texas al festival SXSW e successivamente uscirà nelle sale statunitensi il 3 maggio.

