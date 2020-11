Stasera in tv: “X-Men: Apocalisse” su Italia 1

Cast e personaggi

James McAvoy: Charles Xavier / Professor X

Michael Fassbender: Erik Lenhsherr / Magneto

Jennifer Lawrence: Raven Darkhölme / Mystica

Oscar Isaac: En Sabah Nur / Apocalisse

Nicholas Hoult: Hank McCoy / Bestia

Rose Byrne: Moira MacTaggert

Tye Sheridan: Scott Summers / Ciclope

Sophie Turner: Jean Grey / Fenice

Olivia Munn: Psylocke

Lucas Till: Alex Summers / Havok

Ben Hardy: Angelo

Evan Peters: Pietro Maximoff / Quicksilver

Kodi Smit-McPhee: Kurt Wagner / Nightcrawler

Alexandra Shipp: Ororo Munroe / Tempesta

Adrian G. Griffiths: Funzionario Militare Brown

Josh Helman: William Stryker

Lana Condor: Jubilee

Hugh Jackman: Logan / Wolverine

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Charles Xavier / Professor X

Francesco Prando: Erik Lehnsherr / Magneto

Valentina Favazza: Raven Darkhölme / Mystica

Paolo De Santis: En Sabah Nur / Apocalisse

Francesco Venditti: Hank McCoy / Bestia

Francesca Manicone: Moira MacTaggert

Manuel Meli: Scott Summers / Ciclope

Rossa Caputo: Jean Grey / Fenice

Federica De Bortoli: Psylocke

Davide Perino: Alex Summers / Havok

David Chevalier: Angelo

Alessandro Campaiola: Pietro Maximoff / Quicksilver

Edoardo Purgatori: Kurt Wagner / Nightcrawler

Sabrie Khamiss: Ororo Munroe / Tempesta

Manfredi Aliquò: Funzionario Militare Brown

Guido Di Naccio: William Stryker

Roisin Nicosia: Jubilee

Trama e recensione

Dagli albori della civiltà Apocalisse è stato adorato come un dio. Il primo e più potente mutante dell’universo Marvel degli X-Men, Apocalisse ha inglobato i poteri di molti altri mutanti, divenendo immortale e invincibile. Dopo essersi risvegliato dopo migliaia di anni, disilluso dal mondo, trova e ingaggia un gruppo di potenti mutanti, tra cui un avvilito Magneto (Michael Fassbender), con l’intento di purificare l’umanità e creare un nuovo ordine dell’universo, su cui regnere. Il futuro della Terra è così in bilico. Raven (Jennifer Lawrence), grazie all’aiuto del Professore X (James McAvoy), deve guidare un gruppo di giovani X-Men per fermare la più potente nemesi e salvare il genere umano dalla distruzione totale.

Curiosità

(a circa 43 minuti): quando Apocalisse arriva a casa di Tempesta, in televisione si possono vedere le immagini dell’episodio di Star Trek “Dominati da Apollo”, la cui storia rispecchia il comportamento di Apocalisse. Nell’episodio, un’entità potente che è stata venerata come un dio sulla vecchia Terra incontra gli esseri umani moderni e quando apprende che loro non hanno intenzione di adorarlo, e che non vi è più più alcun uso di adorare i vecchi dei perde il controllo, e sfoga la sua ira sui membri dell’equipaggio dell’Enterprise.

In particolare con Psylocke, Nightcrawler e Cyclops, gli outfit e i look dei personaggi sono stati progettati per rendere omaggio alle loro controparti dei fumetti, a differenza dei film del passato quando gli X-Men utilizzavano uniformi in pelle nera. Il costume di Ciclope è tratto dal design blu e giallo di Jim Lee degli anni ’90.

Nei fumetti, Mystica è la madre di Nightcrawler, ed è stata costretta ad abbandonarlo, anche se questo non è mai riconosciuto o accennato in questo film o X-Men 2. Tuttavia in una ripresa dietro le quinte Jennifer Lawrence pronunncia una frase che riconosce Nightcrawler come suo figlio nato da Azazel; questa ripresa è stata mostrata in una featurette di errori sul set.

Nei fumetti, l’Era di Apocalisse ha colpito immensamente l’Universo Marvel e ha provocato la morte di personaggi importanti come Peter Parker (che non diventa mai Spider-Man), Namor, Clint Barton, Thor, Carol Danvers, Frank Castle, Victor von Doom, Susan Storm, Ben Grimm e molti altri. Al contrario, Gwen Stacy, che muore notoriamente nell’universo principale, è viva. L’Era di Apocalisse è una realtà alternativa identificata come “Terra 295”.

In origine, Apocalisse doveva essere un’entità spaziale, come nei fumetti, ma il regista Bryan Singer ha trovato più interessante l’aspetto religioso del personaggio e ha rimosso l’elemento spaziale dal film.

Nonostante il titolo, En Sabah Nur non viene mai chiamato Apocalisse per tutto il film. Viene indicato come Apocalisse solo nel trailer.

Bryan Singer aveva rifiutato X-Men: Conflitto finale per realizzare Superman Returns. Questo film utilizza idee che il regista aveva programmato di utilizzare in “Conflitto finale”.

Sophie Turner si è interessata al ruolo di Jean quando ha ricevuto una risposta travolgente da un sondaggio proposto ai fan, in cui si chiedeva chi volessero nel ruolo, così come dai suoi follower su Twitter. Turner ha riassunto la sua audizione e il processo di casting come “tre mesi d’inferno” leggendo e aspettando il prossimo round di selezione. Verso la fine, prima di essere formalmente scelta, la cosa è diventata ancora più frustrante dal momento che riceveva risposta dai produttori. Tuttavia, si è scoperto che il ritardo era dovuto ai suoi obblighi contrattuali verso la serie tv Il trono di spade, dato che Bryan Singer e i produttori dovevano stabilire un programma di riprese adeguato con i produttori della serie tv.

(a circa 18 minuti): il libro da cui Professor X sta insegnando alla classe all’inizio del film è “Re in Eterno”, un romanzo del ciclo arturiano scritto da T. H. White che ha caratterizzato nello stesso contesto l’originale X-Men (2000).

Elle Fanning, Chloë Grace Moretz, Hailee Steinfeld, Saoirse Ronan, Daisy Ridley, Lily Collins e Margot Robbie sono state considerate per il ruolo di Jean Grey, prima che Sophie Turner fosse scritturata.

(a circa 40 minuti): nel film viene rivelato che Moira MacTaggert ha un figlio. Questo è un riferimento a suo figlio nei fumetti, Kevin MacTaggert, che è il mutante Proteus. In precedenza, questo elemento è stato leggermente menzionato in X-Men 2, quando il suo nome appare sul computer di William Stryker.

Altri membri dei quattro cavalieri nei fumetti, che non sono membri della fazione in questo film, sono Wolverine e Calibano.

Nei fumetti, Elisabeth Braddock aka Psylocke nasce come caucasica britannica che in seguito scambia il suo corpo con quello di una ninja giapponese di nome Revanche (Kwannon). L’attrice che interpreta Psylocke, Olivia Munn, è di discendenza eurasiatica, elemento che combina entrambe le nazionalità dei fumetti.

La processione egiziana contiene 295.000 persone, ma è stata girata con 25 attori, il resto erano effetti visivi.

Nei fumetti, William Stryker è un fanatico e un telepredicatore religioso con un passato militare e un odio inequivocabile per i mutanti. Ha commesso crimini di odio contro i mutanti come leader del suo gruppo paramilitare segreto, i Purificatori. Il suo esordio a fumetti “God Loves, Man Kills” è stato l’ispirazione principale di X-Men 2. Tuttavia, queste caratteristiche sono state tolte dai film per evitare controversie religiose. Invece questo film, come in X-Men 2, prende in prestito elementi da Henry Peter Gyrich (anch’egli uno spietato funzionario governativo) e il professor André Thorton (il responsabile del progetto “Arma X” nei fumetti).

Il trailer del film ha suscitato polemiche da parte del governo indiano perché utilizzava il nome della divinità indiana Krishna come presunta identità di un mutante malvagio. Il montaggio definitivo arrivato nelle sale ha rimosso il riferimento a Krishna sostituendolo con figure divine di altre culture.

Per preparare il suo ruolo di Jean Gray, Sophie Turner ha studiato la performance di Famke Janssen nei film precedenti degli X-Men.

Stan Lee appare nel film in un cameo (a circa 1 ora e 12 minuti): il creatore degli X-Men appare come un civile durante la sequenza di lancio del missile. Questo è il quarto cameo di Lee in un film degli X-Men, e appare con la moglie Joan Lee.

La battaglia psichica tra Xavier e Apocalisse era basata su un’idea concepita per X-Men – L’inizio, in cui Xavier ed Emma Frost avrebbero combattuto su un piano psichico. Tuttavia al momento l’idea venne considerata troppo simile al film Inception.

Per spiegare il cameo di Wolverine, Bryan Singer ha confrontato la timeline degli X-Men con un fiume e ha affermato che anche se si lanciano pietre nella corrente, il fiume continua a scorrere. In altre parole, anche se la cronologia è stata reimpostata da X-Men – Giorni di un futuro passato, alcuni eventi si verificherebbero comunque a prescindere. Anche se Wolverine è stato salvato da Mystica, celata nei panni di William Stryker, nel 1973 sarebbe stato comunque inserito nel programma “Arma X”, gli avrebbero dato i suoi artigli di Adamantio e avrebbe perso la memoria qualche tempo prima del 1983.

(a circa 1h 50 minuti): quando Nightcrawler sta teletrasportando il Professor X lontano da Apocalisse, viene mostrato brevemente mentre si muove attraverso un’altra dimensione. Questa idea di Kurt che passa attraverso altre dimensioni è stata menzionata nei fumetti. Infatti la serie animata X-Men: Evolution (2000), ha incluso un intero episodio dedicato a questa idea dal titolo “Shadow Dance”, in cui Forge crea un dispositivo per rallentare il teletrasporto di Kurt, così da poter vedere nell’altra dimensione.

I quattro cavalieri dell’Apocalisse in questo film sono: Tempesta (carestia), Magneto (guerra), Arcangelo (morte) e Psylocke (pestilenza). Arcangelo e Psylocke erano stati cavalieri nei fumetti (Angel era un membro originale, e Psylocke divenne un cavaliere nel fumetto “Uncanny X-Force”), mentre Tempesta e Magneto erano Cavalieri nella serie animata X-Men: Evolution.

(a circa 2h e 5 minuti): quando Jean Gray scatena i suoi poteri, l’armatura di Apocalisse viene distrutta, esponendo il suo corpo. Il corpo di Apocalisse assomiglia al suo aspetto nella serie animata X-Men: Evolution.

Apocalisse si basa principalmente sulla sua incarnazione dei fumetti (un mutante dalla pelle blu e onnipotente che crede nell’epurazione del mondo), ma si basa anche sul “Re delle Ombre”, un’antica entità che si trasferisce di corpo in corpo e che ha affrontato un giovane Charles Xavier in Egitto.

Apocalisse ha il potere di muoversi di corpo in corpo. Questo non è il suo potere tradizionale nei fumetti, ma si basa sulla trama di X-Men “The Twelve”, dove ha tentato di trasferire la sua coscienza in un mutante onnipotente per raggiungere la divinità.

Il metodo di Jean per sconfiggere Apocalisse come la Fenice è tratto dai fumetti della serie “Ultimate X-Men”.

La scena dopo i titoli di coda rivela che la Essex Corp sta ottenendo un campione dell’Arma X. Nei fumetti Essex è Mister Sinister (Sinistro), che nella saga a fumetti crossover Execuzione (X-Cutioner’s Song) impersona Apocalisse.

Il professor X offre a Magneto la possibilità di rimanere nella scuola, offerta che lui rifiuta. Nei fumetti Magneto accetta questa offerta e diventa un mentore per i Nuovi Mutanti. New Mutants è il prossimo film degli X-Men in uscita ad agosto 2019.

Il film costato 178 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 543.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e montatore John Ottman assiduo collaboratore del regista Bryan Singer che ha musicato e montato anche X-Men 2 (2003), Superman Returns (2006) e X-Men: Giorni di un futuro passato (2015).

assiduo collaboratore del regista Bryan Singer che ha musicato e montato anche X-Men 2 (2003), Superman Returns (2006) e X-Men: Giorni di un futuro passato (2015). La colonna sonora include anche “Rest Young Child” canzone che Magneto (Michael Fassbender) canta come ninna nanna alla figlioletta, “The Hunted” dei Snow Ghosts e le hit anni ’80 “Am I Evil” dei Metallica e “Sweet Dreams” degli Eurythmics che accompagna una spettacolare sequenza di salvataggio che vede coinvolto il Quicksilver di Evan Peters.

TRACK LISTINGS:

1. Apocalypse

2. The Transference

3. Pyramid Collapse / Main Titles

4. Eric’s New Life

5. Just a Dream

6. Moira’s Discovery / Apocalypse Awakes

7. Shattered Life

8. Going Grey / Who the F are You?

9. Eric’s Rebirth

10. Contacting Eric / The Answer!

11. Beethoven Havok

12. You Can See

13. New Pyramid

14. Recruiting Psylocke

15. Split them Up!

16. A Piece of his Past

17. The Magneto Effect

18. Jet Memories

19. The Message / Some Kind of Weapon

20. Great Hero / You Betray Me

21. Like a Fire

22. What Beach?

23. Rebuilding / Cuffed / Goodbye Old Friend

24. You’re X-Men / End Titles

25. Rest Young Child (Vocal Version)

