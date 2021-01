Stasera in tv: “Kung Fu Panda 3” su Italia 1

Cast e personaggi

Jack Black: Po

Dustin Hoffman: Shifu

Angelina Jolie: Tigre

Jackie Chan: Scimmia

Lucy Liu: Vipera

David Cross: Gru

Seth Rogen: Mantide

J.K. Simmons: Kai il Collezionista

Bryan Cranston: Li Shan

James Hong: Mr. Ping

Randall Duk Kim: Oogway

Kate Hudson: Mei Mei

Stephen Kearin: Maestro Pollo

Jean-Claude Van Damme: Maestro Croc

Steele Gagnon: Bao

Barbara Dirikson: Nonna Sarah

Al Roker: Dim

Willie Geist: Sum

Liam Knight: Lei Lei

Radzi Chinyanganya: Mei

Pax Jolie-Pitt: Yoo

Knox Jolie-Pitt: Ku Ku

Zahara Jolie-Pitt: Meng Meng

Shiloh Jolie-Pitt: Shuai Shuai

Lindsey Russell: Peony

Fred Tatasciore: Maestro Orso

Wayne Knight: Abbraccione

Doppiatori italiani

Fabio Volo: Po

Eros Pagni: Shifu

Francesca Fiorentini: Tigre

Angelo Maggi: Scimmia

Tiziana Avarista: Vipera

Oreste Baldini: Gru

Simone Mori: Mantide

Roberto Draghetti: Kai il Collezionista

Paolo Marchese: Li Shan

Francesco Vairano: Mr. Ping

Dante Biagioni: Oogway

Emanuela Damasio: Mei Mei

Graziella Polesinanti: Nonna Sarah

Gabriele Meoni: Bao

Giampiero Luciani: Dim

Gianluca Cortesi: Sum

Anita Ferraro: Lei Lei

Emidio La Vella: Abbraccione

Trama e recensione

Quando il padre di Po scomparso da tempo riappare all’improvviso, i due, finalmente riunitisi, andranno in un paradiso segreto dei panda per incontrare tanti nuovi e spassosissimi personaggi. Ma quando Kai, il super cattivo proveniente da un’altra dimensione, comincia a estendere il suo potere in tutta la Cina, sconfiggendo tutti i maestri di kung fu, Po deve tentare l’impossibile: capire come insegnare a un intero villaggio di esuberanti, ma goffi compagni a diventare la più grande squadra di Kung Fu Panda!

Curiosità

Durante il montaggio del viaggio, Po e suo padre affrontando la strada per il villaggio segreto dei panda, passano accanto a due grandi pietre mostrate sulla destra dello schermo. Shrek e Ciuchino passano presso queste stesse pietre sulla strada per il castello di Fiona nel film Shrek (2001).

Per avere un’idea di come vivono i panda, i registi sono andati direttamente nella più grande riserva di panda della Cina a Chengdu. Mentre erano lì, i realizzatori hanno notato che i panda spesso ruzzolano per muoversi e hanno inserito questo elemento nel film.

Quattro dei figli di Angelina Jolie, Shiloh Jolie-Pitt, Pax Jolie-Pitt, Knox Jolie-Pitt e Zahara Jolie-Pitt, hanno fornito le voci quando Po parla ai panda del piano.

Il CEO di DreamWorks ha confermato che questo non è l’ultimo film della serie e che sono previsti altri tre film di Kung Fu Panda.

Gli occhi verdi di Kai sono un riferimento alla credenza cinese che considera gli occhi verdi come sinonimo del male.

Kung Fu Panda 3 è il primo grande film d’animazione americano coprodotto da una società cinese.

Il nome di Kai inizialmente doveva essere Tian Sha, che significa “feroce (spirito) dal cielo”, e i caratteri significano rispettivamente “cielo” e “spirito malvagio”. Nel doppiaggio cinese del film il suo nome è rimasto Tian Sha.

Rebel Wilson era la scelta originale per la voce di Mei Mei, ma è stata ritirata a causa di altri impegni ed è stata sostituita da Kate Hudson.

Un terzo del film è stato realizzato in Cina, e il resto è stato realizzato negli Stati Uniti, presso gli studi di animazione DreamWorks.

L’aspetto originale di Kai avrebbe avuto quattro braccia, per somigliare ad un personaggio che è stato disegnato durante lo sviluppo dell’originale Kung Fu Panda (2008), noto come lo “Yak Demone del fuoco con quattro braccia”, che inizialmente era stato pensato come membro della banda di Tai Lung.

Questo terzo film è stato l’unico film della serie Kung Fu Panda a non essere nominato per l’Oscar come miglior film d’animazione. Kung Fu Panda (2008) e Kung Fu Panda 2 (2011) sono stati nominati, ma hanno perso rispettivamente contro WALL-E (2008) e Rango (2011).

Una scena eliminata avrebbe caratterizzato il Maestro Shifu che parlava con la statua del Maestro Oogway, esprimendo le sue preoccupazioni su come il mondo sarebbe stato consumato nelle tenebre e su come Shifu potesse aver bisogno di un hobby o di una fidanzata.

Il maestro Oogway è una tartaruga. Oogway suona come la parola cinese per tartaruga, wu gui (woo gway).

La regista Jennifer Yuh Nelson, che accompagna Po fin dall’inizio del suo viaggio osserva : “Il lato che più amo di Po è il suo immenso entusiasmo. È davvero un piacere passare del tempo con lui perché mette tanta passione in qualsiasi cosa faccia. Nel profondo Po è un nerd che fa del bene. Mi identifico molto col suo essere nerd, perché al liceo non ero esattamente una cheerleader super sexy. L’umiltà e l’entusiasmo di Po hanno un’anima nerd e penso che questo possa essere motivante e ispirante per molte persone. Anche il fatto che Po scopra cosa lo rende speciale e riesca ad usare questa consapevolezza per realizzarsi al meglio è qualcosa con cui tutti possiamo identificarci. Tutti vogliono scoprire cosa li rende unici e sfruttare questa scoperta per diventare persone migliori. Penso sia un messaggio importante per bambini e adulti, ma è importante soprattutto per noi, i filmmaker, perché non siamo certo persone facilmente inquadrabili!“.

Il co-regista del film, l'italiano Alessandro Carloni, parla dell'entusiasmo contagioso del personaggio che è stato anche una sua personale fonte d'ispirazione: "In questo film, Po deve aiutare altri a raggiungere la sua stessa illuminazione e a comprendere quali siano le loro qualità peculiari per realizzarsi appieno. In alcuni casi ho attinto dal percorso e dalla personalità di Po, specialmente dalla sua passione. Può rivelarsi una grandissima forza positiva. Per esempio se uno dei membri del nostro team mi mostrava qualcosa che mi piaceva, non davo solo l'ok per poi passare avanti. Cominciavo a saltare con entusiasmo, dando sfogo al Po che c'è in me". Il film costato 145 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 521.

“In questo film, Po deve aiutare altri a raggiungere la sua stessa illuminazione e a comprendere quali siano le loro qualità peculiari per realizzarsi appieno. In alcuni casi ho attinto dal percorso e dalla personalità di Po, specialmente dalla sua passione. Può rivelarsi una grandissima forza positiva. Per esempio se uno dei membri del nostro team mi mostrava qualcosa che mi piaceva, non davo solo l’ok per poi passare avanti. Cominciavo a saltare con entusiasmo, dando sfogo al Po che c’è in me“. Il film costato 145 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 521.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Kung Fu Panda 3” sono di Hans Zimmer (Megamind, Rango, Madagascar 3) che stavolta ha composto la colonna sonora in solitaria. Nei due film precedenti Zimmer ha composto le musiche in coppia con John Powell.

(Megamind, Rango, Madagascar 3) che stavolta ha composto la colonna sonora in solitaria. Nei due film precedenti Zimmer ha composto le musiche in coppia con John Powell. Il tema di Kai è in realtà un remix della canzone “I’m So Sorry” di Imagine Dragons.

TRACK LISTINGS:

1. Oogway’s Legacy

2. Hungry for Lunch

3. The Power of Chi

4. The Arrival of Kai

5. A New Father

6. The Hall of Heroes

7. The Legend of Kai

8. The Panda Village

9. Mei Mei’s Ribbon Dance

10. Jaded

11. How To Be a Panda

12. Portrait of Mom

13. Po Belongs

14. Kai is Closer

15. Two Fathers

16. The Battle of Legends

17. The Spirit Realm

18. The Dragon Warrior

19. Passing the Torch

20. Father and Son

21. Kung Fu Fighting (Celebration Time) – Shanghai Roxi Musical Studio Choirs & Metro Voices London

22. Try (Kung Fu Panda 3 Official Theme Song) – Patrick Brasca & Jay Chou

23. Kung Fu Fighting – The Vamps

