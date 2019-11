Forrest Gump: prima immagine ufficiale del remake di Bollywood

Di Federico_40 martedì 19 novembre 2019

Prima immagine ufficiale della versione indiana di Tom Hanks nel remake made in Bollywood di Forrest Gump.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Aggiornamento sul remake di Bollywood di Forrest Gump. Oggi vi mostriamo chi sarà il Tom Hanks indiano che ha il volto dell'attore Aamir Khan.

Il remake in lingua hindi, intitolato Laal Singh Chaddha, è attualmente in fase di riprese per un'uscita fissata a Natale 2020. Il film è coprodotto da Viacom18 Studios e Aamir Khan Productions, diretto da Advait Chandan (Secret Superstar) e include nel cast anche l'attrice di Bollywood Kareena Kapoor Khan. Come il film americano originale, questo remake sarà incentrato su un uomo semplice che ha la straordinaria capacità di essere presente ad eventi che cambiano la storia.

Ricordiamo che il "Forrest Gump" di Robert Zemeckis non è il primo film hollywoodiano a fruire di un remake made in Bollywood. Tra i titoli più noti segnaliamo Zinda di Sanjay Gupta (OldBoy), Kaante (Le Iene), Chachi 420 (Mrs. Doubtfire), Sarkar (Il Padrino), Sangharsh (Il silenzio degli innocenti), Io & tu - Confusione d'amore / Hum Tum (Harry ti presento Sally), Ghajini (Memento), Nishabd (American Beauty), God Tussi Great Ho (Una settimana da dio), Bichhoo (Léon) e Heyy Babyy (Tre uomini e un bebè).

Per quanto riguarda il presente, quest'anno sono previsti remake made in Bollywood del Drive di Nicolas Winding Refn, dell'originale Rambo con Sylvester Stallone e dell'adattamento Colpa delle stelle con Shailene Woodley.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Aamir Khan (@_aamirkhan) in data: 17 Nov 2019 alle ore 8:48 PST

Fonte: The Hollywood Reporter





Forrest Gump, arriva il remake di Bollywood

Articolo pubblicato il 14 marzo 2019

25 anni dopo aver vinto sei Oscar (compresi miglior film, regista, sceneggiatura non originale e attore protagonista) e aver incassato 677,945,399 dollari in tutto il mondo, Forrest Gump andrà incontro ad un clamoroso remake indiano.

Aamir Khan, divo di Bollywood, co-produrrà e interpreterà “Lal Singh Chaddha”, questo il titolo della pellicola, diretta da Advait Chandan. Il progetto è stato presentato oggi, per il il 54° compleanno di Khan, all'interno di un vero e proprio evento mediatico a Mumbai. "Abbiamo acquistato i diritti dalla Paramount", ha detto Khan ai giornalisti, aggiungendo: "Ho sempre amato la sceneggiaura di Forrest Gump. È una storia meravigliosa. È un film che fa stare bene. È un film per tutta la famiglia". Khan ha poi rivelato che le riprese della pellicola inizieranno da ottobre.

Appare evidente come parte della trama muterà, adattandosi alla storia indiana. Tratto dall'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, Forrest Gump divenne immediatamente un classico, nel 1994, portando Tom Hanks a vincere il suo 2° Oscar consecutivo come miglior attore protagonista dopo quello vinto grazie a Philadelphia.

Fonte: HollywoodReporter