Batman: Hush - trailer italiano del nuovo film d'animazione DC

Di Pietro Ferraro giovedì 11 luglio 2019

Batman Hush: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione DC disponibile in digital download dal 21 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibile il trailer italiano di Batman: Hush, il nuovo film d'animazione DC basato sul fumetto originale "Hush" scritto da Jeph Loeb e illustrato da Jim Lee.

Il film è incentrato sul diabolico piano del misterioso Hush di utilizzare una schiera di supercriminali di Gotham per sabotare la missione di vigilante di Batman, così come la vita personale di Bruce Wayne. L'adattamento è diretto da Justin Copeland da una sceneggiatura di Ernie Altbacker.

"Batman: Hush"sarà disponibile a partire dal 21 settembre su tutte le piattaforme digitali tra cui Infinity, SKY Primafila, iTunes, YouTube, Chili e TIMvision.





Batman: Hush - trailer ufficiale del nuovo film d'animazione DC

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer di Batman: Hush, adattamento di uno dei fumetti più amati e acclamati del Cavaliere oscuro. Nel filmato vediamo Batman e Catwoman alle prese con Poison Ivy che sta controllando Superman. A quanto pare c'è un misterioso villain che tira i fili dietro le quinte conosciuto come Hush. Il trailer schiera anche una coppia di amati villain di Batman, Joker e Harley Quinn, oltre al vecchio amico ed ex partner Dick Grayson alias Nightwing.

"Batman: Hush" è incentrato sul diabolico piano del misterioso Hush di utilizzare una galleria di cattivi per sabotare la missione di vigilante di Batman, così come la vita personale di Bruce Wayne. L'adattamento è diretto da Justin Copeland da una sceneggiatura di Ernie Altbacker.

Per questo nuovo adattamento animato firmato DC, lo studio ha assemblato il consueto cast vocale di alto profilo che include: Jason O'Mara nel ruolo di Batman, Jennifer Morrison nei panni di Selina Kyle, Rainn Wilson nei panni di Lex Luthor, Stuart Allan nel ruolo di Damian Wayne, Maury Sterling come Thomas Elliot, Geoffrey Arend come l'Enigmista, Vanessa Williams come Amanda Waller, Jason Spisak come Joker, Adam Gifford come Bane, Dachie Alessio come Lady Shiva, con Peyton List che presta la voce sia a Batgirl che a Poison Ivy. Il cast è completato da James Garrett nei panni di Alfred, Jerry O'Connell nei panni di Superman, Rebecca Romijn nei panni di Lois Lane, Sean Maher nei panni di Nightwing, Bruce Thomas è Jim Gordon e Tara Strong voce di Harley Quinn in diversi progetti DC in questo film è semplicemnte elencata come una reporter senza nome.

Il fumetto originale "Hush" scritto da Jeph Loeb e illustrato da Jim Lee ha debuttato nel dicembre 2002 ed è stato pubblicato fino a settembre 2003.

Fonte: Screenrant





Batman: Hush - prima immagine ufficiale del nuovo film d'animazione DC

Una prima immagine ufficiale condivisa via Twitter dal sito IGN conferma l'arrivo di un adattamento animato del fumetto Batman: Hush di DC Comics. Insieme alla prima immagine ufficiale è stato annunciato anche il cast.

I fumetti originali sono stati creati da Jeph Loeb e Jim Lee nel 2002 e hanno introdotto nell'universo della DC Comics il malvagio Hush, un sociopatico avvolto in bende che complotta dietro le quinte contro Batman utilizzando altri villain di Gotham e Metropolis. Il fumetto include una liason amorosa tra Batman e Catwoman ed è una continuazione della dinamica tra i due personaggi narrata Jeph Loeb nei fumetti "Il lungo Halloween", "Vittoria oscura" e "Catwoman: When in Rome".

Il cast stellare di doppiatori di "Batman: Hush" comprende Jason O'Mara (Bruce Wayne / Batman), Jennifer Morrison (Selina Kyle / Catwoman), Jerry O'Connell (Superman), Rebecca Romijn (Lois Lane), Rainn Wilson (Lex Luthor), Sean Maher (Nightwing), Bruce Thomas (Jim Gordon), Stuart Allan (Damian Wayne), James Garrett (Alfred), Maury Sterling (Hush), Geoffrey Arend (L'enigmista), Vanessa Williams (Amanda Waller), Jason Spisak (Joker), Adam Gifford (Bane), Peyton List (Poison Ivy e Batgirl), Dachie Alessio (Lady Shiva) e Tara Strong nei panni una reporter senza nome.

Non è stata annunciata alcuna data ufficiale di uscita, ma "Batman: Hush" dovrebbe arrivare per questa estate.







First look photo of Batman: Hush movie pic.twitter.com/KrtWX47qYl

— DC Films United (@DCFUnited) 27 marzo 2019

Fonte: Screenrant