No Time To Die: riprese concluse e nuovi video con Daniel Craig

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 ottobre 2019

Riprese concluse per "No Time To Die", 25° film di James Bond diretto da Cary Fukunaga, interpretato da Daniel Craig e in uscita nelle sale italiane l'8 aprile 2020.

Si sono concluse le riprese a Matera di No Time to Die aka Bond 25. La produzione del sequel di "Spectre" è iniziata ad aprile per il consueto carnet di location internazionali che vedranno Daniel Craig svolgere quella che per l'attore sarà molto probabilmente l'ultima missione nei panni dell'iconico 007.

Un nuovo aggiornamento corredato da video condivisi su Twitter raccontano di una festa di chiusura riprese, corredata da una torta a tema James Bond, in un ristorante di Matera che ha visto riuniti Daniel Craig, i membri della troupe e il resto del cast. Un Craig un po' brillo ha pronunciato un sentito discorso per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al film. Nel suo discorso Craig ha citato anche la produttrice di lunga data della serie, Barbara Broccoli.

Voglio solo dire, ed essendo piuttosto ubriaco non andrò avanti a lungo, che questa è stata una delle esperienze più belle e meravigliose che abbia mai avuto. Avete fatto tutti il ​​lavoro più straordinario. Io non potrei essere più orgoglioso di aver lavorato con ognuno di voi in questa produzione. Vorrei ringraziarvi per stasera e a Barbara per averlo reso possibile. Ringraziamo Dio per tutto questo e per stasera.

Le parole di Daniel Craig sembrano aver definitivamente messo da parte le travagliate riprese di "Spectre" che hanno visto l'attore fisicamente provato, ferito ed enormemente stressato. All'epoca in un'intervista rilasciata subito dopo le riprese Craig affermò che avrebbe preferito "tagliarsi i polsi" piuttosto che girare un altro film di Bond. Craig ora sembra molto più rilassato rispetto a queste nuove riprese, anche se l'attore si è comunque lesionato una caviglia durante la produzione.

Cary Fukunaga (Beasts of No Nation) è sulla sedia da regista di "No Time to Die" e dirige da una sceneggiatura di Neal Purvis e Robert Wade, sceneggiatori di lunga data del franchise di James Bond, con revisioni dello script di Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, che voci danno già al lavoro su Bond 26. Per quanto riguarda la trama, un Bond non più agente operativo viene nuovamente coinvolto in una missione quando un vecchio amico della CIA, Felix, lo mette al corrente di una nuova pericolosa tecnologia nelle mani di un nuovo criminale d'alto rango.

Il cast include alcuni volti familiari con il ritorno di Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Whishaw (Q) e Jeffrey Wright (Felix). Il vincitore dell'Oscar Rami Malek (Bohemian Rhapsody) è l'antagonista principale. Anche Ana de Armas (Blade Runner 2049), Billy Magnussen (Game Night), Dali Benssalah (A Faithful Man), David Dencik (Millennium - Uomini che odiano le donne) e Lashana Lynch (Captain Marvel) sono a bordo. Pare che Lynch sarà il nuovo 007 in assenza di Bond all'MI6. "No Time to Die" arriva nei cinema l'8 aprile 2020.

No Time To Die: nuove foto dal set e un video backstage da Matera

Universal Pictures ha reso disponibili un video backstage e nuove foto ufficiali dal set di "Bond 25" che arriverà nelle sale con il titolo ufficiale No Time to Die.

Il cast di "No Time to Die" è approdato in Italia per continuare a girare l'ultima avventura di James Bond. Il regista Cary Joji Fukunaga è stato affiancato dal protagonista Daniel Craig, che interpreterà 007 per l'ultima volta. A loro si è unita la protagonista Lea Seydoux per una serie di scatti ufficiali dalle location di Matera.

Queste ultime immagini con Daniel Craig, Lea Seydoux e il regista Cary Fukunaga sono state pubblicate sull'account Twitter ufficiale di 007. Le riprese sono attualmente in corso a Matera con la troupe che ha terminato l'ultima tappa della produzione del 25° film della storica serie 007.

Nel cast insieme Daniel Craig e Lea Seydoux ci sono Ralph Fiennes nel ruolo di "M", Naomie Harris nel ruolo di Moneypenny, Ben Whishaw nel ruolo di "A", con Rory Kinnear nel ruolo di Tanner e Jeffrey Wright nel ruolo di Felix Leiter. I nuovi membri del cast includeranno Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Arma, David Dencik, Lashana Lynch e Rami Malek come villain principale. Si dice che Christoph Waltz tornerà come Blofeld, anche se questo casting non è stato confermato.

La trama ufficiale:

Reclutato per salvare uno scienziato rapito, la spia James Bond attraversa il globo e si ritrova sulle tracce di un misterioso malvagio armato di una pericolosa nuova tecnologia.

Questo nuovo Bond è andato incontro a qualche problema come una data di uscita più volte rinviata. Daniel Craig, che era riluttante a tornare, si è fatto male ad una gamba durante le riprese, causando un ritardo nella produzione. Il regista è stato accusato di rallentare a causa produzione a causa della sua passione per i videogiochi, anche se il regista ha smentito tale accusa. Un'esplosione ha causato danni al set e ha ferito un membro della troupe. E infine nei bagni delle donne sul set è stata rinvenuta una telecamera.

Cary Joji Fukunaga dirige il film da una sceneggiatura scritta da Neal Purvis e Robert Wade, autori di lunga data del franchise che stati aiutati nel processo di scrittura da Scott Z. Burns, Cary Joji Fukunaga e Phoebe Waller-Bridge. MGM ed EON Productions hanno stretto una partnership con Universal Pictures in una distribuzione mondiale. Il film arriverà nei cinema italiani l'8 aprile 2020.





Bond 25: nuove foto ufficiali dai set di Londra

Universal Pictures Italia ha reso disponibili nuove foto ufficiali dai set londinesi di Bond 25, film diretto da Cary Joji Fukunaga e prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Non abbiamo ancora un titolo ufficiale, ma sappiamo per certo che questa sarà l'ultima volta di Daniel Craig nei panni dell'iconica spia dell'MI6. Bond si è ritirato in Giamaica in seguito agli eventi di "Spectre", ma viene richiamato in una nuova missione dal suo vecchio amico Felix Leiter, ancora una volta interpretato da Jeffrey Wright. Cary Fukunaga ((Beasts of No Nation) dirige da una sceneggiatura di Neal Purvis & Robert Wade, scrittori di lunga data del franchise, Scott Z. Burns (The Bourne Ultimatum) e Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Tra gli altri membri del cast figurano Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny) e Ben Whishaw (Q). Il recente vincitore dell'Oscar Rami Malek (Bohemian Rhapsody) è a bordo come antagonista principale. I nuovi arrivati ​​includono Ana de Armas (Blade Runner 2049), Billy Magnussen (Game Night), Dali Benssalah (A Faithful Man), Lashana Lynch (Captain Marvel) e David Dencik (Millennium - Uomini che odiano le donne).

Finora la produzione ha affrontato la sua quota di problemi: un'esplosione sul set ha ferito un membro della troupe e Daniel Craig si è fratturato una caviglia mentre girava una sequenza, infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico e riprese ritardate. James Bond 25 arriverà nelle sale cinematografiche l'8 aprile 2020.

Bond 25: nuovo video dal set ufficiale in Giamaica

Le riprese di James Bond 25 del regista Cary Joji Fukunaga, con Daniel Craig nel ruolo di 007, stanno incontrando qualche difficoltà: da infortuni sul set a videocamere nascoste nei bagni fino al regista che avrebbe permesso alla sua dipendenza da Red Dead Redemption di intralciare le riprese. Oggi però possiamo dare uno sguardo ufficiale alle riprese in Giamaica grazie ad un nuovo video dal set gentilmente fornito da Universal Pictures.

Il video è davvero bello e ci regala una corposa e ritmata occhiata a Daniel Craig di nuovo nei panni di 007, l'attore dopo il solido esordio in Casino Royale e la battuta d'arresto di Quantum of Solace ha dato una solida impronta al personaggio grazie all'acclamato Skyfall. Questo nuovo video dietro le quinte ci mostra alcune delle recenti riprese del film ai Caraibi con immagini di Jeffery Wright che torna nei panni di Felix Leiter e della nuova arrivata Lashana Lynch nel ruolo di un personaggio di nome Nomi. Aggiungete a ciò scorci del regista Cary Joji Fukunaga che guida l'azione sul set. Purtroppo questo video non include nulla del misterioso villain di Rami Malek, la star di Bohemian Rhapsody.

Il cast di "Bond 25" include anche Ana de Armas nei panni di Paloma, David Dencik nei panni di un cattivo di nome Waldo e Dali Benssalah e Billy Magnussen in ruoli non rivelati. Ralph Fiennes tornerà al franchise come M, il capo dell'MI6, e sarà affiancato da altri veterani di 007 come Naomie Harris nei panni di Eve Moneypenny, Rory Kinnear nei panni di Bill Tanner, il capo dello staff dell'MI6, Léa Seydoux nel ruolo della dottoressa Madeleine Swann e Ben Whishaw come Q.

Il regista di True Detective e Beasts of No Nation sta prendendo il timone di questa nuova avventura di James Bond da una sceneggiatura scritta da Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge basata sul personaggio classico creato da Ian Fleming. Come sempre Michael G. Wilson e Barbara Broccoli stanno producendo questo film di James Bond che includerà la fotografia di Linus Sandgren e il montaggio di Tom Cross e Elliot Graham. Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Pictures e Eon Productions sono dietro a questo film che uscirà nei cinema italiani l'8 aprile 2020.





Bond 25: nuove foto dal set con Daniel Craig e Jeffrey Wright

Riprese in pieno corso per Bond 25 e oggi possiamo proporvi nuovissime foto dal set che segnano una reunion tra il James Bond di Daniel Craig e l'operativo della CIA Felix Leiter di Jeffrey Wright, personaggio introdotto in Casinò Royale.

Le foto emerse online si concentrano principalmente sul Bond di Craig e il Felix di Wright. Entrambi gli uomini indossano un abbigliamento casual e si trovano in Giamaica, punto di partenza della nuova avventura / missione di Bond. Ci sono anche diverse foto di Craig alla guida di una vecchia Land Rover.

"Bond 25" vede alla regia Cary Fukunaga (Beasts of No Nation) che ha sostituito in corsa Danny Boyle che ha abbandonato per differenza creative con i produttori. La sceneggiatura è attribuita ad un team che include Neal Purvis e Robert Wade, veterani della saga due decenni, Scott Z. Burns (The Bourne Ultimatum, Contagion) e Phoebe Waller-Bridge, creatrice della serie tv Fleabag di Amazon.

Jeffrey Wright che ha interpretato il ruolo Felix Leiter l'ultima volta in Quantum of Solace del 2008, torna in "Bond 25" per chiedere l'aiuto di 007 nel salvataggio di uno scienziato rapito, missione che si complicherà terribilmente.

Come è stato confermato nell'annuncio della settimana scorsa, Rami Malek (Bohemian Rhapsody) sarà il villain principale del film. Il resto del cast include volti familiari della saga come Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Rory Kinnear (Tanner), Lea Seydoux (Madeleine Swann) e Ben Whishaw (Q), mentre tra le new entry segnaliamo Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch e Billy Magnussen. "James Bond 25" è attualmente previsto nelle sale italiane per l'8 aprile 2020.





Bond 25: dettagli sulla trama e intervista a Rami Malek

I produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno recentemente confermato l'inizio delle riprese di James Bond 25 diretto da Cary Joji Fukunaga e interpretato Daniel Craig, che torna per il suo quinto film nel ruolo dello James Bond di Ian Fleming.

Il regista, Cary Fukunaga, ha confermato il cast che vede il ritorno di Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright e ha presentato Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek.

Malek reduce dal successo globale di Bohemian Rhapsody e da un Oscar per il ruolo di Freddie Mercury ha parlato in una recente intervista di quanto importante sia per lui unirsi al franchise e della possibilità di lavorare con Daniel Craig.

Penso che Daniel abbia appena fatto un lavoro così sbalorditivo semplicemente rendendolo in qualche modo riconoscibile. Ovviamente ci sono molte cose che nessuno di noi può fare come James Bond, ma lui gli regala questa classe e il fattore umano. Lui è è cinico allo stesso tempo spietato, ma tu fai sempre il tifo per lui. È stato fantastico, sarà molto interessante andare contro quell'uomo...Sarà eccitante, ed è l'ultimo film di Daniel. Gli darò del filo da torcere.

Per quanto riguarda la trama del nuovo film, Bond ha lasciato il servizio attivo e gode di una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta chiedendo aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito si rivela molto più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una pericolosa nuova tecnologia.

La produzione di "007" si terrà presso i Pinewood Studios nel Regno Unito, con location a Londra, Italia, Giamaica e Norvegia. Wilson e Broccoli hanno commentato l'ambientazione giamaicana del film.

Siamo entusiasti di tornare in Giamaica con Bond 25, il quinto episodio di Daniel Craig nella serie 007, in cui Ian Fleming ha creato l'iconico personaggio di James Bond e "Licenza di uccidere" e "Vivi e lascia morire" sono stati girati.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns con Cary Joji Fukunaga e Phoebe Waller-Bridge, altri membri del team creativo includono: il direttore della fotografia Linus Sandgren, il montatore Tom Cross e Elliot Graham, lo scenografo Mark Tildesley, la costumista Suttirat Larlarb, il coordinatore e supervisore stunt Olivier Schneider, il coordinatore unità stunt Lee Morrison e il supervisore degli effetti visivi Charlie Noble. I membri della squadra di ritorno da "Spectre" sono il regista della seconda unità Alexander Witt, il supervisore degli effetti speciali e dei veicoli d'azione Chris Corbould e la direttrice casting Debbie McWilliams.

Spectre, il 24° film di James Bond, è stato un successo al box-office globale, aprendo al primo posto in 81 paesi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti con un incasso di 880 milioni nel mondo. Il film ha battuto un nuovo record di incassi nel Regno Unito con la più grande apertura settimanale di tutti i tempi con 63,8 milioni. Skyfall, il 23esimo film della serie, ha incassato 1,1 miliardi in tutto il mondo.

L'annuncio ufficiale di "Bond 25" ha avuto luogo in diretta streaming a GoldenEye in Giamaica, un tempo dimora di Ian Fleming e dove lo scrittore ha creato il personaggio di James Bond nel 1952. GoldenEye è di proprietà e gestita da Island Outpost, fondata da Chris Blackwell, già proprietaria di Island Records. GoldenEye non sarà utilizzata come location per le riprese di "Bond 25".

Il primo film di 007, Licenza di uccidere, prodotto da Albert R Broccoli e Harry Saltzman, tratto dal sesto romanzo di Fleming, è stato girato in Giamaica nel 1962 con protagonista Sean Connery.

La produzione di "Bond 25" ha impiegato circa 500 cast e membri del cast giamaicano locale e ha ricevuto il sostegno del governo della Giamaica guidato dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo e dalla Film Commission.

James Bond è il più longevo e uno dei franchise di maggior successo di tutti i tempi, con ventiquattro film prodotti e il venticinquesimo in procinto di iniziare le riprese. Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno sostituito Albert R 'Cubby' Broccoli e hanno prodotto insieme gli ultimi otto film di Bond, incluso "Skyfall" e "Spectre". Tutti i film di James Bond sono stati realizzati in collaborazione con Metro-Goldwyn-Mayer Studios o United Artists, il suo predecessore.

Metro Goldwyn Mayer rilascerà il 25° film di James Bond a livello nazionale attraverso United Artists Releasing l'8 aprile 2020; attraverso Universal Pictures International e Metro Goldwyn Mayer nel Regno Unito e a livello internazionale dal 3 aprile 2020.





Bond 25: rivelato il cast ufficiale, confermato Rami Malek

James Bond 25 ha finalmente ottenuto un cast ufficiale e una squadra di sceenggiatori. Sono passati quasi 57 anni da quando Sean Connery ha fatto il suo debutto come 007 in Licenza di uccidere del 1962 con Daniel Craig che impersonato l'ulrima incarnazione dell'iconico spia britannica a partire dal 2006, con titoli memorabili come Casino Royale e Skyfall e altri decisamento meno, vedi Quantum of Solace e Spectre. Dopo il claudicante "Spectre", Bond 25 ha subito un cambio di regista in corso di pre-produzione con il Premio Oscar Danny Boyle che ha abbandonato per differenze creative rimpiazzato da Cary Fukunaga (Jane Eyre, Beasts of No Nation).

Il Bond 25 di Fukunaga, che ha già cominciato le riprese, vede confermato Rami Malek nei panni del villain del film e Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve) a bordo per la sceneggiatura. Ora grazie al recente livestream di Eon Productions sappiamo che il cast ufficiale di Bond 25 oltre a Malek include il ritorno di Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Ben Whisaw, Rory Kinnear e Naomie Harris, oltre alla serie di nuovi arrivati ​​Ana de Armas (Blade Runner 2049), Billy Magnussen (Game Night), Dali Benssalah (Nox), Lashana Lynch (Captain Marvel), e David Dencik (La Talpa). Waller-Bridge è stato anche confermato come sceneggiatore, insieme a Scott Z. Burns (Contagion) e ai veterani del franchise Neal Purvis e Robert Wade.

Fukunaga ha inoltre rivelato che, quando il film prende il via, troviamo un Bond non in servizio attivo che inizia il suo viaggio in Giamaica. Il regista ha inoltre confermato che la produzione su Bond 25 è già iniziata in Norvegia e che le riprese si terranno successivamente in Italia e nel Regno Unito.

James Bond 25 debutterà nei cinema l'8 aprile 2020.





Bond 25, riprese iniziate: foto e video dal set rivelano misterioso villain mascherato

Foto e video dal set di una scena d'inseguimento di James Bond 25 sono trapelate online. Il film si sta attualmente girando in Norvegia e sembra che le foto rivelino un misterioso nuovo criminale che indossa una maschera. Ci sono state voci insistenti di un coinvolgimento di Rami Malek come antagonista principale, ma l'attore non è presente nelle immagini e nei filmati trapelati. Anche Daniel Craig non è presente in queste prime immagini e a quanto si dice non è ancora stato visto sul set.

Bond 25, Rami Malek villain? Cary Joji Fukunaga vorrebbe nel cast anche Billy Magnussen, diretto nella serie Netflix ''Maniac''.

ATTENZIONE!!! A seguire ci sono potenziali SPOILER su "James Bond 25" quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Il misterioso personaggio immortalato sul set di "James Bond 25" indossa una maschera in stile Fantasma dell'opera che ne cela la maggior parte del volto. L'uomo mascherato sembra ferito e sta inseguendo una ragazza su quello che sembra un lago ghiacciato. Il filmato mostra la ragazza che si ferma e tutto lascia intendere che successivamente lei cada attraverso il ghiaccio che finisce per rompersi sotto i suoi piedi, eventuale caduta che sarà poi elaborata in post-produzione. Dopo la caduta della ragazza, l'uomo mascherato inizia a sparare attraverso il ghiaccio cercando di colpirla.

"James Bond 25" è diretto da Cary Fukunaga, che è subentrato a Danny Boyle dopo che il regista la scorsa estate ha lasciato il progetto a causa di "differenze creative". Boyle ha recentemente interrotto il silenzio sulla sua uscita di scena e rivelato che al momento del suo abbandono la sua visione era "davvero buona" ma incompleta.

Lavoravamo molto, molto bene, ma (i produttori) non volevano percorrere questa strada con noi, così abbiamo deciso di separarci, e sarebbe ingiusto dire cosa fosse perché non so cosa Cary (Fukunaga) sta per fare.

L'uscita nelle sale di "James Bond 25" è fissata all'8 aprile 2020.

































