Cannes 2019, I Morti non Muoiono: trailer italiano della zombie-comedy di Jim Jarmusch

Di Antonio M. Abate mercoledì 15 maggio 2019

I Morti non Muoiono: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Jim Jarmusch nei cinema italiani dal 13 giugno 2019.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile il trailer italiano de I Morti non Muoiono (The Dead Don't Die), la zombie-comedy di Jim Jarmusch che ha recentemente debuttato al Festival di Cannes e arriverà nei cinema italiani il 13 giugno.

Nella tranquilla cittadina di Centerville, qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la conseguenza più strana e più pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: I morti risorgono, escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza.

Dallo scrittore-regista Jim Jarmusch (Paterson; Gimme Danger) arriva una commedia horror con un cast stellare formato da attori abituali di Jarmusch (Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Iggy Pop, Steve Buscemi, Tom Waits) e nuovi arrivati (Selena Gomez, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Carol Kane) con uno sguardo turbolento, triste e satirico sulle abitudini e i desideri degli americani alla fine del mondo - uno stato della nazione ironicamente terrificante, affrontato con originale cinematografia.

Cannes 2019, I Morti non Muoiono: nuovo trailer "red band" e due clip della zombie-comedy di Jim Jarmusch

Aggiornamento di Pietro Ferraro

I Morti non Muoiono (The Dead Don't Die) ha fatto il suo debutto a Cannes prima di approdare nelle sale italiane il 13 giugno. Per celebrare l'occasione Focus Features ha svelato un nuovo trailer "red band" e un paio di nuove clip che vedono Bill Murray e Adam Driver che tentano di fermare un'apocalisse zombie scatenatasi in una piccola città.

Oltre a Murray, Driver e Chloë Sevigny nei panni di tre poliziotti che si occupano di una rivolta di non-morti, nel film compaiono anche Tilda Swinton, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Selena Gomez, Carol Kane, Austin Butler, Luka Sabbat e Tom Waits.

Nella piccola e sonnolenta città di Centerville c'è qualcosa che non va. La luna incombe bassa ed enorme nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali stanno iniziando a mostrare comportamenti insoliti. Le notizie sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la ripercussione più strana e più pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: i morti risorgono dalle loro tombe e banchettano con i viventi, e i cittadini devono combattere per la loro sopravvivenza.

La prima delle due nuove clip presenta Chloë Sevigny nei panni dell'agente Mindy Morrison, che è intrappolata nella stazione di polizia con i suoi colleghi agenti Cliff Robertson, interpretato da Bill Murray, e Ronnie Peterson, interpretato da Adam Driver. Mindy si chiede se dovrebbero dirsi l'un l'altro che andrà tutto bene. Che tutto svanirà come un brutto sogno. Ronnie non è sicuro di poter fare una tale affermazione, mentre guarda i morti viventi che si aggirano fuori dalla finestra. Cliff, d'altra parte, dice a Mindy esattamente quel che vuole sentire, "Andrà tutto bene", ma poi Ronnie interviene e finisce per rovinare tutto.

La seconda clip fa un cenno alla colonna sonora de "I morti non muoiono" che sarà pubblicata da Back Lot Music il 14 giugno e sarà disponibile successivamente in vinile da Sacred Bones. Il cantautore statunitense Sturgill Simpson intepreta il brano originale "The Dead Don't Die" pubblicato da Elektra Records. Nella seconda clip vediamo Selena Gomez nei panni di Zoe. Lei e i suoi amici stanno facendo compere in un negozio locale gestito dal Bobby Wiggins di Caleb Landry Jones. Zoe chiede informazioni sul motel locale, ma Wiggins è molto più interessato a mostrarle il CD di "The Dead Do not Die" di Sturgill Simpson.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





Cannes 2019, I Morti non Muoiono: spot tv, locandine e uscita italiana della zombie-comedy di Jim Jarmusch

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Adam Driver insegna a Bill Murray come uccidere gli zombie in un nuovo spot tv de I Morti non Muoiono (The Dead Don't Die) che vi proponiamo insieme ad un set di locandine ufficiali. Lo zombie-movie di Jim Jarmusch sarà proiettato in anteprima a Cannes il 14 maggio e poi arriverà nei cinema italiani il 13 giugno con Universal Pictures.

Jarmusch che torna al genere horror dopo il vampire-movie Solo gli amanti sopravvivono ha scritto e diretto questa commedia su una piccola città attaccata dagli zombie. Lo spot televisivo mostra il modo di uccidere uno zombie, che è ovviamente quello di puntare alla testa. Nello spot televisivo Bill Murray chiede: "Come fai a uccidere uno zombie?" Fase uno: scegli la tua arma. Fase due: "colpisci alla testa", dice Adam Driver. Fase tre: ripetere.

Jim Jarmusch torna al genere horror dopo il vampire-movie Solo gli amanti sopravvivono. I Morti non Muoiono riunisce un cast impressionanate che include Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Selena Gomez, Carol Kane, Austin Butler, Luka Sabbat e Tom Waits.





The Dead Don't Die, arriva il primo trailer del film con gli zombie di Jim Jarmusch

Un cast affollato per il film a tema zombie di Jim Jarmusch: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Selena Gomez, Carol Kane, Austin Butler, Luka Sabbat e Tom Waits. Finalmente ecco il primissimo trailer di The Dead Don't Die.

The Dead Don’t Die: foto dal set della zombie-comedy di Jim Jarmusch Si gira a New York il nuovo film del regista Jim Jarmusch, una zombie-comedy con Bill Murray, Adam Driver e Selena Gomez.

Le notizie sono scarne, se non quanto abbiamo poco sopra riportato. Nondimeno, si tratta di un progetto che si promuove da sé: una commedia con gli zombie scritta e diretta da Jarmusch. Quest'ultimo si era già cimentato in qualcosa di apparentemente atipico per lui, senonché Solo gli amanti sopravvivono ha decisamente un altro taglio rispetto a questo suo ultimo lavoro.

C'è chi dà quasi per certa la sua presenza a Cannes, non necessariamente in Concorso. Non è solo il ricco cast a lasciarlo presagire, oppure il fatto che Jarmusch sia oramai un habitué della Croisette, ma anche l'uscita del film, fissata per le sale statunitensi al 14 giugno di quest'anno. Vedremo.