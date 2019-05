Cannes 2019, I Morti non Muoiono: spot tv, locandine e uscita italiana della zombie-comedy di Jim Jarmusch

Di Antonio M. Abate giovedì 9 maggio 2019

I Morti non Muoiono: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Jim Jarmusch nei cinema italiani dal 13 giugno 2019.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Adam Driver insegna a Bill Murray come uccidere gli zombie in un nuovo spot tv de I Morti non Muoiono (The Dead Don't Die) che vi proponiamo insieme ad un set di locandine ufficiali. Lo zombie-movie di Jim Jarmusch sarà proiettato in anteprima a Cannes il 14 maggio e poi arriverà nei cinema italiani il 13 giugno con Universal Pictures.

Jarmusch che torna al genere horror dopo il vampire-movie Solo gli amanti sopravvivono ha scritto e diretto questa commedia su una piccola città attaccata dagli zombie. Lo spot televisivo mostra il modo di uccidere uno zombie, che è ovviamente quello di puntare alla testa. Nello spot televisivo Bill Murray chiede: "Come fai a uccidere uno zombie?" Fase uno: scegli la tua arma. Fase due: "colpisci alla testa", dice Adam Driver. Fase tre: ripetere.

The Dead Don't Die, arriva il primo trailer del film con gli zombie di Jim Jarmusch

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Un cast affollato per il film a tema zombie di Jim Jarmusch: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Selena Gomez, Carol Kane, Austin Butler, Luka Sabbat e Tom Waits. Finalmente ecco il primissimo trailer di The Dead Don't Die.

Le notizie sono scarne, se non quanto abbiamo poco sopra riportato. Nondimeno, si tratta di un progetto che si promuove da sé: una commedia con gli zombie scritta e diretta da Jarmusch. Quest'ultimo si era già cimentato in qualcosa di apparentemente atipico per lui, senonché Solo gli amanti sopravvivono ha decisamente un altro taglio rispetto a questo suo ultimo lavoro.

C'è chi dà quasi per certa la sua presenza a Cannes, non necessariamente in Concorso. Non è solo il ricco cast a lasciarlo presagire, oppure il fatto che Jarmusch sia oramai un habitué della Croisette, ma anche l'uscita del film, fissata per le sale statunitensi al 14 giugno di quest'anno. Vedremo.