Stasera in tv: "Cattivissimo Me 3" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 22 febbraio 2020

Italia 1 stasera propone Cattivissimo me 3 (Despicable Me 3), film d'animazione del 2017 diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon con le voci di Max Giusti, Arisa e Paolo Ruffini.

Cast e personaggi

Steve Carell: Gru, Dru

Kristen Wiig: Lucy Wilde

Trey Parker: Balthazar Bratt

Pierre Coffin: Kevin, Stuart, Bob, altri Minions

Miranda Cosgrove: Margo

Nev Scharrel: Agnes

Dana Gaier: Edith

Steve Coogan: Silas Caprachiappa, Fritz

Andy Nyman: Clive

Jenny Slate: Valerie DeVinci

Julie Andrews: Marlena Gru

Adrian Ciscato: Niko

Doppiatori italiani

Max Giusti: Gru, Dru

Arisa: Lucy Wilde

Paolo Ruffini: Balthazar Bratt

Rossa Caputo: Margo

Sara Tesei: Agnes

Veronica Benassi: Edith

Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa

Ralph Palka: Fritz

Luigi Ferraro: Clive

Alessia Amendola: Valerie DeVinci

Manuela Andrei: Marlena Gru





Trama e recensione

Dopo essere stato licenziato dalla Lega degli Anti Cattivi per aver fallito nella cattura dell'ennesimo villain che minacciava l'umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una crisi d'identità. Quando un misterioso sconosciuto si presenta informandolo di avere un gemello perso da tempo—un fratello che spera disperatamente di seguire le orme del cattivissimo gemello—l'ex super-villain riscoprirà quanto sia bello essere cattivi. Max Giusti non solo torna nei panni di Gru, ma si imbarca in un secondo ruolo—quello del fratello gemello Dru. Arisa torna a prestare la sua voce alla super spia Lucy, mentre Paolo Ruffini doppierà il nuovo cattivo Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio cresciuto con l'ossessione del malefico personaggio televisivo da lui interpretato negli anni '80. Bratt, il nemico più formidabile e divertente che Gru abbia mai incontrato, ha intenzione di distruggere Hollywood...e chiunque lo ostacoli.





Curiosità



Il diamante presente nel primo trailer è una parodia del diamante "Pantera rosa".



Il paese in cui vive Dru e da cui Gru proviene è il fittizio paese europeo di Freedonia. Questo è lo stesso nome di un simile paese europeo fittizio nel film La guerra lampo dei Fratelli Marx (1933). Il nome del diamante che Bratt prova a rubare è il "Dumont Diamond", che prende il nome dall'attrice Margaret Dumont, che è apparsa in diversi film dei Fratelli Marx, tra cui "La guerra lampo dei Fratelli Marx".



La maglietta di Margo in cui è raffigurato il Grinch è un cenno al successivo film d'animazione realizzato da Illumination e uscito nel 2018.



Nella prigione i minion raccolgono oggetti di valore dai prigionieri, uno di questi è l'orsacchiotto di Mr. Bean.



Quando Dru raggiunge l'alimentazione del robot, il meccanismo che estrae è notevolmente simile al Flusso canalizzatore di Ritorno al futuro.



La sequenza animata nella prima parte dei titoli di coda, in cui Dru e Gru stanno cercando di superarsi a vicenda, è un riferimento alle sequenze di titoli di apertura dei classici film della serie La pantera rosa.



Trey Parker ha affermato che sua figlia è stato un fattore chiave nella sua decisione di assumere il ruolo di Balthazar Bratt. Parker ha raccontato che sua figlia aveva quasi due anni e pensò che sarebbe stato bello per lei "guardare qualcosa che ho davvero fatto"; Parker è meglio conosciuto come creatore (con Matt Stone) della sitcom animata per adulti South Park.



I costumi neri e aderenti indossati da Gru e Dru ricordano la classica serie a fumetti degli anni '60 "Diabolik".



John Cena, Ty Burrell, Ed Helms, Ed O'Neill, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride, Steve Zahn, Andy Samberg, Ashton Kutcher, Will Forte, Diedrich Bader, Bruce Willis e John Malkovich sono stati tutti presi in considerazione per il ruolo di Balthazar Bratt.



Il personaggio di Balthazar Bratt assomiglia all'agente Mahoney nella sua versione sotto copertura del sequel Scuola di polizia 2 - Prima missione.



Il robot gigante Bratt assomiglia ai bambini della serie animata "South Park".



La sequenza con Balthazar Bratt che tenta di rubare il diamante è accompagnata dalla canzone di Michael Jackson "Bad". Quando durante il film rivediamo Bratt indossa un costume da obeso, simile a quello che "Weird Al" Yankovic ha indossato nel video musicale per la sua versione parodia della stessa canzone ("Fat").



Quando il gigantesco robot Bratt sta attaccando Hollywood, K.I.T. della serie tv Supercar può essere visto fare retromarcia.



Quando Mel e gli altri Minion girano per le strade c'è un poster di uno show televisivo chiamato "SING!", si tratta di un riferimento ad un altro film animato realizzato da Illumination.



L'esercito di bambole Bratt che Balthazar Bratt invia per uccidere Gru viene definito "Bratt Pack". Questo è un chiaro riferimento al nome dato dai media, ad un gruppo di attori degli anni '80, popolare per film come The Breakfast Club (1985) e St. Elmo's Fire (1985).



Il covo di Bratt sembra contenere ovvi riferimenti al livello "Neon Mix Tape" del videogioco Plants vs Zombies 2. Notate le console di videogiochi arcade gialle, il pavimento con quadrati delineati in una griglia illuminata, i pattini a rotelle con ruote gialle, i grandi altoparlanti, la keytar, il boombox e le decorazioni a forma di triangolo.



Il film costato 80 milioni di dollari ha incassato oltre un miliardo di dollari nel mondo.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore brasiliano Heitor Pereira e del cantautore Pharrell Williams.

e del cantautore .

Il cantante/compositore/produttore e vincitore del premio Grammy Pharrell Williams ha composto diversi brani originali per la colonna sonora di Cattivissimo 3 tra cui "Yellow Light", “There's Something Special”, "Freedom". e "Hug Me" interpretata da Pharrell con Trey Parker (che doppia il cattivo del film, Balthazar Bratt).



Pharrell ha scritto e prodotto brani e temi musicali per l'intera serie di Cattivissimo Me. Cattivissimo Me 2 includeva “Happy”, il successo internazionale nominato agli Oscar e ai Grammy. Il brano ha ispirato un movimento globale inneggiante alla felicità, ed il videoclip che lo ha accompagnato ha generato migliaia di video creati dai fan di decine di paesi. “Happy” ha scalato numerose classifiche in tutto il mondo, con 14 milioni di copie vendute. Negli Stati Uniti si è aggiudicato la certificazione come sette volte disco di platino, facendolo diventare il singolo più venduto e di maggior successo del 2014.



Nella colonna sonora di Cattivissimo 3 compaiono anche alcune hit degli anni '80 divenute dei classici, vedi "Bad" di Michael Jackson, “Into the Groove” di Madonna, “99 Luftballons” di Nena e “Take On Me” degli a-ha.



La colonna sonora include anche il brano “Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)” prima collaborazionbe del gruppo rivelazione Morat e l‘artista internazionale Álvaro Soler.



1. Yellow Light – Pharrell Williams

2. Hug Me – Pharrell Williams feat. Trey Parker

3. Bad – Michael Jackson

4. Take On Me – a-ha

5. Papa Mama Loca Pipa – The Minions

6. There’s Something Special – Pharrell Williams

7. Tiki Babeloo – The Minions

8. Freedom – Pharrell Williams

9. Doowit – Pharrell Williams

10. 99 Luftballoons – Nena

11. Into The Groove – Madonna

12. Chuck Berry – Pharrell Williams

13. Fun, Fun, Fun – Pharrell Williams

14. Despicable Me – Pharrell Williams

15. Despicable Me 3 Score Suite – Heitor Pereira

16. Malatikalano Polatina – The Minions

