A Mano Disarmata: nuove clip e featurette del film biografico con Claudia Gerini

lunedì 3 giugno 2019

A Mano Disarmata: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico di Claudio Bonivento nei cinema italiani dal 6 giugno 2019.

Claudia Gerini è Federica Angeli, la giornalista di Repubblica sotto scorta, nel film biografico A mano Disarmata, in uscita nei cinema d'Italia il 6 giugno.

Eagle Pictures ha reso disponibili due clip con scene del film e tre featurette che approfondiscono sul cast e su Gerini che parla della sua interpretazione di Federica Angeli.

"A mano disarmata" racconta la lotta di Federica Angeli ai clan mafiosi che infestano una parte della Capitale, Ostia, dove lei stessa vive. Il film ripercorre le tappe di una vera e propria sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita. In un susseguirsi di colpi di scena, possiamo vivere con lei le sue paure, a tratti la sua disperazione, i momenti di solitudine e la straordinaria solidarietà ricevuta dal web, dagli studenti, da alcuni magistrati, dalla parte onesta della politica e dai carabinieri della sua scorta. Il maxi processo per mafia contro i clan di Ostia inizia il 6 giugno 2018, con il film che esce esattamente un anno dopo quella prima udienza.

NOTE DI REGIA

C'è sempre un motivo per cui si vuole fare un film, a volte anche più di uno. "A mano disarmata", per esempio, è una storia che cattura sia dal punto di vista umano sia per un alto valore socialmente importante attraverso la quale veniamo catapultati nel mondo di Federica Angeli, giornalista di "La Repubblica”, rendendoci quindi conto di cosa abbia vissuto e di cosa stia attualmente vivendo. Federica infatti, la nostra protagonista, nella vita reale è stata la prima persona a Ostia che in quarant'anni abbia avuto il coraggio di denunciare alla Magistratura gli atti perpetrati da cosche criminali nei confronti della popolazione del litorale romano. A differenza di altre recenti produzioni cinematografiche, piuttosto che far prevalere le "imprese" delinquenziali, abbiamo pensato, questa volta, di far risaltare le gravissime e terribili situazioni nelle quali si trova una persona, sotto minaccia di morte, a cui viene assegnata una scorta armata. Situazioni che coinvolgono quindi sia la propria vita che quella della sua famiglia, rivoluzionando completamente la quotidianità e rinunciando così alla libertà. Metteremo in evidenza fatti e situazioni poco conosciuti dal pubblico, che costituiscono e attengono allo stretto "privato" della nostra protagonista. Per concludere, riteniamo che tanti e validi siano i motivi per cui questo film debba essere realizzato con lo stesso impegno e con la stessa passione che contraddistingue e merita una storia come questa, fatta di scelte, di dubbi, di solitudine ma insieme di forza, di coraggio e di amore che caratterizzano la vita di una donna, giornalista, moglie e madre, e che quindi non potrà non portare al coinvolgimento di un vasto pubblico interessato e attento ad aspetti poco noti e quasi mai raccontati dai mass-media. Un film dove viene raccontata una storia vera, ricca soprattutto di un'alta dignità morale, di un forte senso di responsabilità civile e un estremo bisogno di ricerca della verità, qualità di cui tutti oggi sentiamo il bisogno.

NOTE DI FEDERICA ANGELI

É una sensazione strana quella che si prova a vedere la propria storia trasformarsi in un film. L’idea di trasformare il mio libro e la mia storia in un film è stata del mio collega Paolo Butturini. Conosceva il regista che si è subito appassionato e si è impegnato perché questa storia venisse raccontata. "Il tuo impegno e la tua lotta devono diventare da esempio per tutti", mi disse Bonivento. A Paolo devo davvero molto, è grazie alla sua intuizione se il film si è realizzato, oltre ad Andrea Di Nardo, il produttore della Laser film che si è davvero appassionato alla mia storia e ha preteso che venisse raccontata con rigore e fedeltà rispetto alla sceneggiatura che ho contribuito a scrivere. In questi mesi di lavoro ho conosciuto persone straordinarie. La prima è Claudia Gerini, l'attrice che interpreterà me. La sua bravura sul set mi ha lasciato scena dopo scena a bocca aperta. Gran parte della riuscita di questo film è dovuta a lei. Siamo diventate amiche, abbiamo pianto e riso insieme, rivissuto miei momenti durissimi in una simbiosi che raramente mi è capitata nella vita. È stata capace di prendere per mano questa storia e di farla vivere con una intensità pazzesca. Tra le persone che meritano un mio speciale ringraziamento e che porterò sempre con me c'è Chiara Della Longa, l'aiuto regista. Una donna di una forza e di una bravura mai visti. Precisa, meticolosa, puntuale, ha saputo tenere un set con una professionalità e un impegno incredibile. Francesco Venditti (mio marito nel film) è un uomo di una dolcezza e di una sensibilità rare oltre a essere un attore molto molto bravo. E poi gli attori fantastici che hanno interpretato i miei tre bimbi, cuccioli bravissimi che porterò sempre nel mio cuore. Queste sono le persone da cui ho imparato tanto su come si fa un film in questi mesi.

A Mano Disarmata: trailer, trama e foto del film biografico di Claudio Bonivento

Il 6 giugno arriva nelle sale d'Italia, con Eagle Pictures, il film A Mano Disarmata diretto da Claudio Bonivento e interpretato da Claudia Gerini, nel ruolo di Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia.

Prodotto da Laser Digital Film in collaborazione con Rai Cinema, "A Mano Disarmata" è tratto dall’omonimo libro autobiografico di Federica Angeli (edito in Italia da Baldini e Castoldi). La sceneggiatura è firmata da Domitilla Shaula Di Pietro in collaborazione con la stessa Angeli.

Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia alla sera ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è a lei che si risponde. Federica Angeli

Da cronista dell’edizione romana di “La Repubblica”, Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano Ostia. La sua arma è – e sarà sempre – la penna. Il film racconta le tappe della sua sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita, senza mai dimenticare la sua dimensione di donna, madre e moglie: il coraggio e la paura, la solitudine e la solidarietà, la disperazione e l’entusiasmo per una battaglia combattuta a viso aperto.

Il cast del film è completato da Francesco Venditti, Francesco Pannofino, Mirko Frezza, Rodolfo Laganà, Milena Mancini e Maurizio Mattioli.

I crediti di Claudio Bonivento come produttore includono Mery per sempre, Pasolini – Un delitto italiano, La scorta e 20 sigarette. "A Mano Disarmata" è la terza incursione di Bonivento dietro la macchina da presa dopo Altri uomini (1997) e Le giraffe (2000)

Sono orgogliosa di interpretare Federica Angeli. Racconteremo la sua battaglia per la legalità, le vicende di una cronista coraggiosa, ma anche la storia di una donna dall’umanità travolgente, di una compagna e di una madre tenera, di una ‘guerriera dei nostri tempi’. Non possiamo che essere al fianco di Federica. Sempre. Claudia Gerini

Con l’uscita di "A Mano Disarmata" Eagle Pictures sostiene il progetto “Moviement – Al cinema. Tutto l’anno”, offrendo al pubblico estivo una grande storia italiana, interpretata da una delle nostre attrici più amate.