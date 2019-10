Weathering With You: trailer italiano del film di Makoto Shinkai evento al cinema (14-16 ottobre)

Di Antonio M. Abate venerdì 11 ottobre 2019

Weathering With You: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film anime di Makoto Shinkai nei cinema italiani dal 14 al 16 ottobre 2019.

Arriva in Italia come evento speciale (14-16 ottobre) l'anime Weathering With You, il nuovo lungometraggio di Makoto Shinkai, regista dell'acclamato Your Name, ancora prodotto da Genki Kawamura.

Il film vede protagonista Hodaka che, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un’abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole…

In Giappone "Weathering With You" ha incassato oltre 100 milioni di dollari americani, diventando il 10° film giapponese con il maggior incasso di tutti i tempi e il film giapponese con il più alto incasso del 2019. Inoltre il film è stato selezionato come potenziale candidato del Giappone nella categoria: “miglior film in lingua straniera” per i prossimi Oscar.

Makoto Shinkai è considerato un maestro assoluto dell’animazione giapponese grazie alla sua padronanza delle arti visive e a un’incredibile abilità narrativa. I suoi panorami iper-realistici e le sue atmosfere malinconiche hanno commosso e stregato milioni di fan in tutto il mondo con titoli come "Your Name", 5 cm al Secondo, Il Giardino delle Parole, I Bambini che Inseguono Le Stelle e La Voce delle Stelle.

Come per "Your Name", la colonna sonora di "Weathering With You" è stata nuovamente affidata al gruppo dei Radwimps. Grazie allo straordinario successo di pubblico e critica dei film di Makoto Shinkai, la CoMix Wave Inc. è ormai divenuta un punto di riferimento tra le case di produzione del cinema d’animazione asiatico.

Tenki no Ko: Weathering with You, trailer giapponese del nuovo film di Makoto Shinkai

Makoto Shinkai a breve porterà nelle sale giapponesi il suo nuovo film, la cui uscita è prevista per il 19 luglio di quest'anno. Ecco allora far capolino anche il primo trailer di Tenki no Ko: Weathering with You. Scorci urbani suggestivi, densi, dettagliati, per una storia che ancora una volta si pone a metà strada tra il romantico e la fantascienza, così come riportato dalla sinossi qui di seguito.



Il giovane Hokada si trasferisce a Tokyo, dove, da studente qual è, ci mette poco a restare senza una lira. Tutto ciò finché non trova un lavoro come redattore presso una rivista che si occupa di fenomeni occulti. Senonché, non appena comincia a scrivere, il tempo si fa sempre più piovoso. A quel punto incontra Hina, una ragazza spensierata che vive col fratello minore. La particolarità di Hina è che quest'ultima ha il potere di far schiarire il cielo, fermando la pioggia.

Malgrado il successo ottenuto in ogni dove col suo Your Name., Shinkai si disse invece contrariato, dato che ritiene il film imperfetto, puntando il dito sul poco tempo a disposizione per lavorarci (due anni). Arrivò addirittura a chiedere di non guardarlo, sperando che quantomeno Hayao Miyazaki non l'avesse visto, perché ne avrebbe subito colto i difetti. Una posa o che altro? Quale che sia la verità, l'augurio è che a questo giro Shinkai abbia avuto modo d'infilare nel suo lavoro tutto ciò che ha ritenuto opportuno, così nel caso in cui lo trovassimo di qualità non avrà a dolersene.