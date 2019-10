Pavarotti: trailer italiano del documentario di Ron Howard evento al cinema dal 28 al 30 ottobre

Di Pietro Ferraro lunedì 28 ottobre 2019

Pavarotti: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Ron Howard nei cinema americani dal 7 giugno 2019.

Arriva nelle sale italiane solo per tre giorni, il 28, 29 e 30 ottobre, il documentario evento Pavarotti, che racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore Luciano Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell’opera.

Firmato dal regista Premio Oscar Ron Howard, "Pavarotti" è realizzato con filmati mai visti prima e immagini delle performance più iconiche del tenore che offrono un ritratto intimo ed emozionante dell’artista e dell’uomo, il più amato cantante d’opera di tutti i tempi con oltre 100 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera.

La Coppa del Mondo del 1990 in Italia è stata l’occasione in cui l’opera ha conquistato il grande pubblico: in quell’occasione, sul palco di Roma, Pavarotti si è unito ai colleghi tenori Placido Domingo e José Carreras, esibendosi per un pubblico mondiale di 1,4 miliardi di persone. La loro potente interpretazione di “Nessun Dorma” vive ancora oggi come uno dei brani musicali più conosciuti al mondo: una performance con cui Pavarotti ha coronato definitivamente il suo sogno di portare l’opera nelle case del grande pubblico.

Ron Howard ha scelto un approccio intimo per raccontare la storia di Pavarotti: si è spinto oltre l’iconica figura pubblica per rivelare l’uomo. Grazie alla partnership con Decca Records e all’accesso esclusivo agli archivi di famiglia e al vasto materiale musicale ripreso dal vivo, il documentario evento fa emergere la storia personale dell’artista: dalle sue umili origini nel Nord Italia fino allo status di superstar mondiale. Attraverso le immagini e alla musica di "Pavarotti", gli spettatori viaggeranno in tutto il mondo in compagnia del tenore. Lo conosceranno come marito e padre, filantropo instancabile e soprattutto artista sensibile, che ha avuto una relazione complessa con il suo talento e con un successo senza precedenti.

Dai creatori del blockbuster mondiale The Beatles: Eight Days a Week, "Pavarotti" di Ron Howard è prodotto da Polygram Entertainment, Imagine Entertainment e White Horse Pictures con Diamond Docs e in collaborazione con TIMVISION e WILDSIDE. I produttori esecutivi italiani sono Lorenzo Gangarossa, Mario Gianani e Lorenzo Mieli.

Pavarotti: trailer e poster del documentario di Ron Howard

Sono approdati online un full trailer e un poster di Pavarotti, il documentario di Ron Howard che racconta vita e carriera del leggendario cantante d'opera Luciano Pavarotti, completo di filmati d'archivio del defunto artista e interviste a coloro che lo conoscevano.

Il documentario di Ron Howard ha utilizzato la tecnologia audio surround "Dolby Atmos" per ripulire e ridare smalto a datate registrazioni audio di alcune memorabili esibizioni live di Pavarotti. Il documentario include inoltre filmati mai visti prima di Pavarotti, tra cui filmati tratti dalla sua vita domestica ed esperienze a porte chiuse durante le sue varie esibizioni.

Ron Howard ha già realizzato dei documentari su musicisti. Nel 2016 il regista ha realizzato Eight Days a Week, un documentario incentrato sui primi anni dei Beatles e nel 2017 ha diretto Jay-Z: Made in America. "Quando abbiamo fatto il doc dei Beatles, o per quello di Jay-Z, Made In America, la musica straordinaria è stata un grande vantaggio, ma sono sempre più affascinato e interessato dal lato umano e dalle storie dietro la musica", ha dichiarato il regista, aggiungendo:

Non sapevo molto dell'opera, ma ho sempre trovato Pavarotti una figura carismatica, che avevo incontrato negli anni '80. Come con molte persone, era la mia introduzione all'opera come qualcosa di accessibile, commovente ed emotivo. Probabilmente gli unici album di opera che ho comprato erano di Pavarotti. Una delle cose più piacevoli del documentario sui Beatles è stata l'opportunità di raccontare un'esperienza di visione unica avvincente che ha onorato e rispettato in modo autentico coloro che conoscevano davvero la loro storia e capito le sfumature della musica e dei singoli, mentre accrescevano la curiosità delle persone che pensavano di conoscere i Beatles, ma in realtà non avevano alcuna idea della profondità e della potenza della loro storia. Spero di fare lo stesso qui.

Il documentario Pavarotti debutta nei cinema americani il 7 giugno 2019.

Fonte: ScreenRant