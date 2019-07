Il sole è anche una stella: secondo trailer italiano e nuova data di uscita in esclusiva digitale

Di Pietro Ferraro sabato 27 luglio 2019

Il sole è anche una stella: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Ry Russo-Young in esclusiva digitale dal 29 agosto 2019.

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer italiano de Il sole è anche una stella, film che sarà disponibile dal 29 agosto in esclusiva digitale su Apple TV App, Chili, Google Play, Infinity, iTunes, Microsoft Film&TV, Playstation Store, Rakuten TV, Sky Primafila, Timvision e YouTube.

Il romantico universitario Daniel Bae e la pragmatica di origini Giamaicane Natasha Kingsley, si conoscono — e si innamorano — in una notte magica tra il fervore e il turbinio di New York. Tra i due sconosciuti, che forse non si sarebbero mai incontrati se il destino non ci avesse messo lo zampino, scatta immediatamente la scintilla dell’amore. Ma basterà il destino per far sì che il loro amore sia quello giusto? A poche ore da quello che sembra essere il suo ultimo giorno negli Stati Uniti, Natasha lotta tenacemente contro l’espulsione della sua famiglia così come per i suoi sentimenti verso Daniel, che allo stesso tempo tenta di convincerla che il loro destino è quello di stare insieme per sempre. Una storia dei giorni nostri che racconta di un amore contro ogni probabilità, “Il sole è anche una stella” si domanda se le nostre vite siano determinate dal fato o dagli eventi casuali dell’universo.

Nel film sono protagonisti Yara Shahidi (“Grown-ish”) nel ruolo di Natasha e Charles Melton (“Riverdale”) in quello di Daniel, oltre a John Leguizamo (“John Wick: Chapter 2”).

Diretto da Ry Russo-Young (“Before I Fall”), il film è tratto dal fortunato bestseller "The Sun Is Also a Star" della scrittrice Nicola Yoon entrato nella classifica del New York Times già dal suo debutto, ricevendo numerose critiche positive e guadagnandosi diversi premi prestigiosi: finalista al National Book Award nel 2016; Amazon’s Best Book del 2016 in YA; Amazon’s Top 20 Children’s Books del 2016 in YA; il New York Times Notable Children’s Books del 2016 e Entertainment Weekly’s 10 Best Books del 2016.

Russo-Young dirige da una sceneggiatura di Tracy Oliver (“Girls Trip”). I produttori del film sono Leslie Morgenstein e Elysa Koplovitz Dutton, che furono anche i produttori di “Everything, Everything”. Pamela Hirsch è la produttrice esecutiva. Il team creativo dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia Autumn Durald (“Teen Spirit”), la scenografa Wynn Thomas (“Hidden Figures”), il montatore Joe Landauer (“Before I Fall”) e la costumista Deirdra Govan (“Sorry to Bother You”). Le musiche sono di Herdís Stefánsdóttir (“The Hate U Give”).

Il sole è anche una stella: trailer italiano del dramma romantico basato sul romanzo di Nicola Yoon

Warner Bros. ha reso disponibili trailer italiano e locandina del dramma romantico "yong adult" Il sole è anche una stella, basato sul best-seller "The Sun Is Also A Star" di Nicola Yoon, adattato per il grande schermo dalla sceneggiatrice Tracy Oliver (Il viaggio delle ragazze). Il film vede la partecipazione di Yara Shahidi (Black-ish) nei panni di una giovane di origini giamaicane di nome Natasha, che incontra e si innamora di un affascinante studente universitario asiatico-americano di nome Daniel (Charles Melton), il tutto mentre lei e la sua famiglia affrontano il loro ultimo giorno di permanenza negli Stati Uniti, con Natasha che si ritrova a combattere contro il mondo e i suoi sentimenti.

Il film è diretto dalla regista Ry Russo-Young (Prima di domani) con l'ausilio della stupenda fotografia di Autumn Durald (Palo Alto, Teen Spirit). Il cast del film è completato da Jake Choi, Camrus Johnson, Gbenga Akinnagbe, Miriam A. Hyman, Cathy Shim e John Leguizamo.

Il team creativo dietro la macchina da presa è completato dalla scenografa Wynn Thomas (“Hidden Figures”), il montatore Joe Landauer (“Before I Fall”) e la costumista Deirdra Govan (“Sorry to Bother You”). Le musiche sono di Herdís Stefánsdóttir (“The Hate U Give”).