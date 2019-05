The Fanatic: primo poster ufficiale e John Travolta annulla premiere a Cannes

Di Pietro Ferraro domenica 19 maggio 2019

The Fanatic: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller diretto da Fred Durst e interpretato da John Travolta e Devon Sawa.

John Travolta ritratto nel primo poster di The Fanatic di Fred Durst. Il poster era parte della presentazione in anteprima del film al Festival di Cannes questa settimana, ma Travolta ha annullato all'ultimo minuto la proiezione perché, a quanto si dice, non era contento del taglio finale. Sembra che Travolta stia tornando a supervisionare una modifica finale del film che a quanto riferito è basato su uno stalker che il regista Durst ha avuto come frontman dei Limp Bizkit.

"The Fanatic" presenta John Travolta nei panni di Moose, un inquietante stalker di celebrità. Moose per nulla contento di non essere riuscito ad incontrare il suo eroe, Hunter Dunbar, interpretato da Devon Sawa (Final Destination) comincia a perseguitarlo. Inoffensivo all'inizio, ad un certo punto le azioni di Moose cominciano a prendere una svolta oscura. Contro il consiglio del suo amico Leah (Ana Golja), Moose inizia a fare frequenti visite alla casa privata del suo eroe. Mentre le visite continuano ad aumentare, Dunbar si trova in crescente pericolo.

Fred Durst deve ancora fare un commento sulla cancellazione della premiere a Cannes. Si ritiene che Amazon Studios abbia acquistato i diritti per distribuire "The Fanatic", anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

The Fanatic: prime immagini di John Travolta nello stalker-movie di Fred Durst

Sono approdate online alcune foto dell'attore John Travolta nei panni del protagonista del thriller con stalker The Fanatic. Il film è diretto dal frontman dei Limp Bizkit, Fred Durst, e precedentemente intitolato Moose, dal nome del personaggio principale di Travolta. Oltre a dirigere il film, Durst ha scritto la sceneggiatura con Dave Bekerman. Con le riprese principali che sono state completate in Alabama, il progetto è attualmente in post-produzione e sprovvisto al momento di una data di uscita ufficiale.

A quanto riferito Fred Durst per girare "The Fanatic" si è ispirato ad un incontro realmente avvenuto con un fan ossessivo che ha iniziato a perseguitarlo. Nel film Travolta interpreterà un cinefilo di nome Moose, troppo ossessionato dalla star del cinema d'azione Hunter Dunbar. Ciò che inizia con lo stalking della celebrità diventa sempre più pericoloso quando Moose si fissa e trasforma la sua ossessione in una missione per distruggere completamente la vita dell'attore. La star di Final Destination, Devon Sawa, sarà coprotagonista con Travolta nel ruolo della celebrità Hunter Dunbar. Il cast include anche Ana Golja, Jacob Grodnik e James Paxton.

"The Fanatic" che rievoca il "The Fan - Il Mito" di Tony Scott con protagonista Robert De Niro, segna la terza regia di Durst che ha esordito alla regia nel 2007 con il film drammatico The Education of Charlie Banks con Jesse Eisenberg e Jason Ritter, film seguito dalla commedia sportiva Una squadra molto speciale (The Longshots), uscito l'anno successivo e interpretato da Keke Palmer e Ice Cube.

@WHMPodcast Travolta in the Fred Durst directed stalker film, The Fanatic! (Previously titled Moose) pic.twitter.com/xwddrxYdcA — danimalcontrol6669 (@danimalcontrol1) 16 aprile 2019

Fonte: Bloody Disgusting / Wonderfilm