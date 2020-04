Stasera in tv: "90 Minuti in Paradiso" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 10 aprile 2020

Rai 2 stasera propone "90 Minuti in Paradiso", film drammatico del 2015 diretto da Michael Polish e interpretato da Hayden Christensen, Kate Bosworth, Dwight Yoakam, e Michael W. Smith.

Cast e personaggi

Hayden Christensen: Don Piper

Kate Bosworth: Eva Piper

Dwight Yoakam: Cecil Beaumont

Fred Thompson: Jay B. Perkins

Michael W. Smith: Cliff McArdle

Michael Harding: Dick Onarecker

Rhoda Griffis: Preside Mary Nell

La trama

Don Piper (Hayden Christensen) viene coinvolto in un terribile incidente stradale e rimane nell'auto senza battito cardiaco per un'ora e mezza, mentre i paramedici e la polizia aspettano che il coroner lo dichiari morto prima di poter essere spostato. Nel frattempo un uomo di passaggio decide di pregare per la vittima, sale in macchina dove Don è coperto da un telo di plastica e inizia a pregare quando si accorge che l'uomo creduto morto è in realtà ancora vivo. A quel punto i paramedici sbalorditi intervengono e confermano che l'uomo ha polso. Dopo l'incidente e il miracolo, Don entra in conflitto con il suo percorso di guarigione, la rabbia che prova deriva dal fatto che durante il periodo in cui era stato dichiarato morto lui afferma di essere stato in paradiso. Don è infuriato con Dio perché lo ha riportato indietro, strappandolo a quel luogo meraviglioso per fargli provare un incredibile sofferenza. Mentre combatte con la sua frustrazione e inizia una lunga e dolorosa riabilitazione, Don comincia a chiedersi se il suo ritorno tra i vivi abbia in realtà uno scopo che lui ancora ignora.





Il film è basato sulla vera storia di Don Piper, pastore protestante e ministro di culto che, tornando a casa da una conferenza in Texas nel 1989, si è schiantato contro un semi-articolato che aveva invaso la sua corsia. Piper ha raccontato di essere stato schiacciato dal tetto della sua auto, con il volante che ha colpito violentemente il suo petto e il cruscotto che è crollato sulle sue gambe. Dato per morto, Piper giaceva nella sua auto coperto da una tela cerata, quando un reverendo di passaggio che era stato anch'egli alla conferenza decise di pregare sul corpo di Piper e cantò per lui, con Piper che presto si unì a lui nel canto. Il suo braccio era stato reciso e la sua gamba era a malapena attaccata al suo corpo, costringendo Piper a sopportare una lunga e dolorosa guarigione che ha incluso l'essere bloccato a letto per tredici mesi. Piper afferma di aver visto il Paradiso mentre era incosciente e crede di aver affrontato un viaggio prima di essere riportato sulla Terra. Secondo Piper in Paradiso sperimentò cose che descrisse come incredibili e meravigliose, incluso incontrare membri della famiglia come la sua bisnonna e unirsi ad un Coro Celeste che procedeva verso le Porte del Cielo. Piper ha confessato di essersi infuriato con Dio, perché le sue ferite lo hanno costretto a sopportare un dolore incredibile prima di riacquistare finalmente la sua mobilità. Dopo aver sofferto in silenzio, ha scritto in collaborazione con lo scrittore Cecil Murphey il libro su cui questo film è basato. Piper divenne un oratore di successo tenendo conferenze negli Stati Uniti e all'estero. Il suo resoconto dell'incidente, e la sua vita da allora, ha venduto sette milioni di copie ed è stato tradotto in 46 lingue.



L'attore Hayden Christensen che nel film interpreta Don Piper è noto per il ruolo di Anakin Skywalker / Darth Vader nella trilogia prequel di Star Wars.



Questo film è il primo ad essere prodotto dalla "Family Christian Entertainment", una nuova società di produzione fondata da Rick Jackson, proprietario di "Family Christian Stores", la più grande catena di vendita al dettaglio cristiana degli Stati Uniti.



Il produttore Rick Jackson ha scelto di rimanere il più possibile fedele al libro che ha ispirato il film: "Penso che molte persone leggano libri, specialmente storie vere, e poi il film non è nemmeno vicino alla storia vera e pieno di cose inventate. Ho detto a Don che pensavo che la storia stava in piedi da sola e il mio impegno per lui era che il film sarebbe stato il più fedele possibile al libro e che sarebbe stato un vero film d'epoca.



L'attrice Kate Bosworth ha dichiarato di "Essere rimasta stupita di come la storia di Piper abbia colpito così tante persone" e di essersi sentita fortunata "a far parte del cast del film".



90 Minuti in Paradiso è il quarto film in cui il regista Michael Polish ha diretto sua moglie, Kate Bosworth. I due si sono incontrati durante le riprese di Big Sur (2013), altro film diretto da Polish e interpretato da Bosworth.



Le musiche originali del film sono state composte a quattro mani da Michael W. Smith ("Joshua") e Tyler Smith ("After").



La colonna sonora include i brani: "Praise the Lord" di The Imperials, "Angry All the Time" di Kelly Willis, "I Hope You Dance" di Lee Ann Womack e "The New Me" di Bruce Robison.



Il film costato 5 milioni di dollari ha incassato in nei soli Stati Uniti 4,842,699$.



