The Conjuring 3: riprese al via e prima foto dal set

Di Pietro Ferraro venerdì 7 giugno 2019

The Conjuring 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Michael Chaves nei cinema americani dall'11 settembre 2020.

Riprese al via per The Conjuring 3 che vedrà il ritorno di Ed e Lorraine Warren come confermato dall'attrice Vera Farmiga via Twitter.

Vera Farmiga, che nel franchise interpreta il ruolo dell'investigatrice del paranormale Lorraine Warren, ha utilizzato Twitter per confermare che la produzione dell'atteso sequel è iniziata. L'attrice ha condiviso una foto che la ritrae accanto al co-protagonista Patrick Wilson, che interpreta il marito e partner investigatore Ed Warren. I due attori vengono mostrati ad un tavolo con dei copioni che sembra si stiano preparando a leggere. Farmiga ha allegato un breve commento al suo tweet.

Buon primo giorno #Conjuring3, Mr. Warren, il mio PWilz.

Alla regia di "The Conjuring 3" troviamo Michael Chaves (La Llorona). I precedenti due film trattavano di infestazioni demoniache, in questo terzo film la storia dalla digressione "legal" sarà invece incentrata su un uomo sotto processo per omicidio che afferma di essere stato posseduto da un demone al momento del crimine.

Negli anni successivi all'uscita dell'originale L'evocazione - The Conjuring, il franchise horror con un totale di sei film, inclusi due film di Annabelle, lo spin-off The Nun e La Llorona, hanno incassato un totale di 1,7 miliardi al botteghino. L'imminente Annabelle 3 in uscita il 3 luglio probabilmente contribuirà a far superare i 2 miliardi globali al "Conjuring Universe".

David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman, Orphan) ha scritto la sceneggiatura. "The Conjuring 3" arriverà nei cinema l'11 settembre 2020.

The Conjuring 3: svelato logo ufficiale del film

Il logo ufficiale di The Conjuring 3 è stato rivelato, con le riprese dell'atteso sequel fissate per questa estate. A rivelare il logo il regista Michael Chaves che lo ha pubblicato sul suo sito web. Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno nei panni di Ed e Lorraine Warren dopo un cameo nel'imminente Annabelle 3 in uscita il 4 luglio.

Michael Chaves è attualmente nei cinema con La Llorona - Le lacrime del male, un horror sovrannaturale prodotto da James Wan che ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica. Vera Farmiga promette che il terzo The Conjuring sarà "notevole". L'attrice dice anche che il lavoro che lei e Patrick Wilson hanno fatto per "Annabelle 3" è stato un buon preparativo per "The Conjuring 3".

James Wan, che ha diretto i primi due episodi della serie "The Conjuring", ha fatto luce su ciò che i fan possono aspettarsi da "The Conjuring 3". Wan ha rivelato una piccola sinossi aggiungendo che il film è ambientato negli anni '80 e si concentra su un altro caso reale dei coniugi Warren.

Parla di questo ragazzo che è stato processato per aver commesso un omicidio, penso che sia la prima volta nella storia americana in cui l'imputato ha usato la possessione come motivazione.

E' dello scorso 20 aprile la notizia che Lorraine Warren è scomparsa. La demonologa e ricercatrice del paranormale aveva 92 anni. Warren è interpretata da Vera Farmiga sul grande schermo. Suo marito Ed, che è interpretato da Patrick Wilson, è scomparso nel 2006. Gli Warren hanno studiato alcuni dei casi di infestazione paranormale più famosi della storia, che hanno ispirato alcuni tra i più iconici film horror di tutti i tempi, tra cui The Amityville Horror, Poltergeist e i film spin-off di Annabelle.

L'uscita di "The Conjuring 3" nei cinema americani è fissata all'11 settembre 2020.

Fonte: Michael Chaves