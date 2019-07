21 Bridges: nuovo trailer dal Comic-Con 2019

Di Pietro Ferraro sabato 20 luglio 2019

21 Bridges: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con Chadwick Boseman nei cinema americani dal 27 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Chadwick Boseman si è riunito con i fratelli Russo per il thriller d'azione 21 Bridges. I registi di Avengers: Endgame sono produttori della pellicola, mentre Brian Kirk ha assunto la direzione da una sceneggiatura scritta da Adam Mervis e Matthew Michael Carnahan. I Russo hanno presentato un nuovissimo trailer di "21 Bridges" durante il loro panel Comic-Con di San Diego.

"21 Bridges" segue un detective della polizia di New York (Chadwick Boseman) che viene coinvolto in una caccia all'uomo dopo la morte di una coppia di poliziotti. Ad un certo punto il poliziotto di Bowseman scopre una cospirazione e la caccia all'uomo si fa complicata e altamente pericolosa per lui. Quando la ricerca si intensifica, vengono prese misure estreme per impedire agli assassini di fuggire da Manhattan, con le autorità che3 chiudono tutti i 21 ponti per impedire qualsiasi ingresso o uscita dall'isola.

Chadwick Boseman ha raccontato in un'intervista che per prepararsi adeguatamente al film è uscito in pattuglia con veri agenti della polizia di New York.

A volte è stato molto divertente uscire con loro, altre volte è stato orribile per alcune delle cose che si sono verificate. Una delle cose di cui mi hanno parlato molto è stato il modo in cui il lavoro li tocca personalmente, come il lavoro prende il sopravvento su tutta la loro vita, e penso che sia un elemento di questo film a cui abbiamo cercato di rimanere fedeli.

Oltre a Chadwick Boseman, "21 Bridges" vede nel cast anche Sienna Miller, Stephan James, Keith David con Taylor Kitsch e J.K. Simmons. Anche Joe e Anthony Russo hanno recentemente parlato del film. Joe Russo in particolare ha parlato di "21 Bridges" come di un film della vecchia scuola.

The Winter Soldier è un esempio di come i thriller fossero davvero importanti per la nostra educazione cinematografica e questo è fantastico. Voglio dire, è intenso. L'azione è fantastica. È il tipo di film che sembra che nessuno voglia più fare, è un vero e proprio ritorno al thriller degli anni '70. Sembra un film di Lumet.

Chadwick Boseman tornerà presto a Wakanda e all'Universo Cinematografico Marvel quando Black Panther 2 inizierà le riprese. Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, dovrebbe fare un annuncio sull'attesissimo sequel proprio durante il Comic-Con. "21 Bridges" debutta nei cinema americani il 27 settembre.

Fonte: Collider





21 Bridges: trailer e poster del thriller d'azione con Chadwick Boseman

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

STX ha pubblicato un primo trailer di 21 Bridges. Il film vede protagonista Chadwick Boseman, noto per il ruolo di Black Panther nell'Universo Cinematografico Marvel, che torna a collaborare con i registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo, qui in veste di produttori.

Il film è diretto da Brian Kirk, noto soprattutto per il suo lavoro in serie tv come Il trono di spade e Penny Dreadful. Insieme al trailer c'è anche una locandina ufficiale con un primo piano del volto del personaggio di Boseman descritto come "unica via d'uscita".

"21 Bridges" si concentra su un detective della polizia di New York (Chadwick Boseman) con una reputazione che, una notte fatale, si ritrova nel bel mezzo di una caccia all'uomo dopo l'uccisione di coppia di poliziotti e la scoperta di una cospirazione piuttosto ampia e sorprendente. Mentre la notte trascorre, le linee si offuscano su chi stia effettivamente cercando e a chi sta dando la caccia. Quando la ricerca si intensifica, devono essere prese misure estreme per impedire a questi criminali di fuggire da Manhattan, portando le autorità a chiudere tutti i 21 ponti e ogni altro punto di accesso al fine di prevenire ogni possibile fuga.

Il cast comprende anche J.K. Simmons (Whiplash), Taylor Kitsch (True Detective), Sienna Miller (American Sniper), Stephan James (Se la strada potesse parlare) e Keith David (La cosa). Matthew Michael Carnahan (Deepwater - Inferno sull'oceano) e Adam Mervis (Philly Kid) hanno scritto la sceneggiatura. "21 Bridges" uscirà nelle sale americane il 12 luglio.

Fonte: Collider