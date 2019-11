Fast and Furious 9: Justin Lin annuncia il fine riprese

Di Pietro Ferraro lunedì 11 novembre 2019

Fast & Furious 9: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Justin Lin nei cinema americani dal 22 maggio 2020.

Il regista Justin Lin ha confermato che le riprese di Fast & Furious 9 si sono ufficialmente concluse. Vin Diesel torna come Dom Toretto per guidare ancora una volta la sua famiglia in quella che promette di essere un'altra rocambolesca avventura in giro per il mondo.

Justin Lin che ha diretto anche "Tokio Drift", "Solo parti originali" e "Fast & Furious 6" ha condiviso una foto della macchina da presa sul set, con alcuni membri della troupe sullo sfondo. Lin nella didascalia della foto ha promesso che questo sarà il capitolo più ambizioso della saga per Dom e la banda.

E' un annuncio ufficiale di fine riprese per #F9! Questo è di gran lunga il film più ambizioso della serie e sarò per sempre grato alle nostre fantastiche troupe di Londra, Edimburgo, Tbilisi (Georgia), Phuket & Krabi (Thailandia) e Los Angeles.

Il cast di questo nono capitolo oltre a Vin Diesel vede il ritorno di Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Helen Mirren e i nuovi arrivati John Cena, Michael Rooker e la star della UFC Francis Ngannou. Inoltre Charlize Theron ritorna come Cipher e, per finire, la rapper Cardi B e la pop star latina Ozuna sono stati gli ultimi casting rivelati a riprese in pieno corso.

Sfortunatamente, Dwayne Johnson e Jason Statham non saranno della partita reduci dal successo dello spin-off Hobbs & Shaw. Fino ad oggi i film di "Fast & Furious" hanno incassato un totale di 5,8 miliardi di dollari nel mondo. Con un successo di questo calibro Universal Pictures ha già in programma un decimo film e ulteriori spin-off. "Fast & Furious 9" uscirà nei cinema il 22 maggio 2020.







It’s an official #F9 Wrap! This is by far the most ambitious film of the series and I am forever grateful to our amazing crew from London, Edinburgh, Tbilisi (Georgia), Phuket & Krabi (Thailand), and Los Angeles. pic.twitter.com/ggFGxwHuz7

— Justin Lin (@justinlin) November 11, 2019





Fast and Furious 9: video dal set e confermati nel cast Cardi B e Ozuna

Annunciate nuove aggiunte al cast di Fast & Furious 9. A bordo la rapper Cardi B e la superstar della musica latina Ozuna in ruoli non specificati. La notizia del casting di Cardi B arriva direttamente da Vin Diesel, che ha pubblicato su Instagram un video dal set con Cardi al suo fianco.

Nel video un Diesel esausto spiega che è il giorno 86 delle riprese e accanto a lui c'è Cardi B che promette che Fast & Furious 9 "sarà il migliore". Cardi B ha recentemente recitato al fianco di Jennifer Lopez in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business (Hustlers), film recentemente presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in uscita nei cinema italiani il prossimo 7 novembre.

Per quanto riguarda Ozuna, il cantante ha già recitato nel film in lingua spagnola Qué León e riprenderà il suo ruolo nel sequel Los Leones in uscita nel 2020. Per quanto riguarda la musica, i video di Ozuna su YouTube sfiorano il miliardo di visualizzazioni mentre l'album di debutto, Odisea, ha occupato per 46 settimane la vetta di Billboard, e la sua canzone "Baila Baila Baila" gli è valsa una nomination al Latin Grammy Award come Best Urban Song.

"Fast & Furious 9" è diretto da Justin Lin da una sceneggiatura di Chris Morgan e Daniel Casey. Diesel e Morgan sono anche produttori al fianco di Michael Fottrell. Insieme a Diesel, nel sequel recitano anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Charlize Theron e Michael Rooker.

"Fast & Furious 9" è previsto in uscita nelle sale il 22 maggio 2020.





























Fast and Furious 9: Charlize Theron rivela il nuovo look di Cipher

Charlize Theron ha rivelato via Instagram il suo nuovo look che la vedrà di nuovo nei panni della malvagia hacker Cipher in Fast & Furious 9.

Introdotta in Fast & Furious 8, Cipher è una spietata cyberterrorista che ha costretto Dominic Toretto (Vin Diesel) a mettersi contro la sua stessa squadra tenendo in ostaggio Elena Neves (Elsa Pataky) e il loro figlio, per poi uccidere Elena davanti a Dom come punizione dopo aver disobbedito ad uno dei suoi ordini. In seguito Dom e il suo team tornati insieme hanno la meglio su Cipher, che però riesce a fuggire anticipando un suo ritorno, che poi Diesel ha confermato.

Con le riprese di "Fast & Furious 9" in pieno corso, Theron ha annunciato il suo coinvolgimento con una foto dal set che rivela la nuova acconciatura corta che Cipher sfoggerà nel film.

"Fast & Furious 9" debbutterà nei cinema americani il 22 maggio 2020.





























Fast and Furious 9: nuova foto dal set con Vin Diesel e Cody Walker

Riprese in pieno corso per Fast & Furious 9 dopo il grave incidente che lo scorso luglio ha visto coinvolto lo stuntman Joe Watts, finito in terapia intensiva dopo una caduta. Watts ora sta meglio e sta affrontando un percorso di guarigione affiancato dalla sua amorevole fidanzata Tilly Powell.

Vin Diesel ha recentemente condiviso una nuova foto dal set che lo vede ritratto di spalle insieme a Cody Walker, uno dei fratelli del compianto Paul Walker. Quando Paul Walker morì prima dell'uscita di Fast & Furious 7, i suoi fratelli Caleb e Cody Walker aiutarono a completare il film. Sostituirono Paul e, con l'aiuto di inserti in CG, furono in grado di accomiatare Brian O'Connor in modo soddisfacente lasciando che il personaggio si ritirasse per stare con la sua famiglia. Stando così le cose non abbiamo visto Brian in Fast & Furious 8, tuttavia sia Caleb che Cody Walker avevano precedentemente chiarito che la porta non era completamente chiusa su una loro eventuale sostituzione di Brian in futuro.

Tornando alla foto condivisa su Instagram da Vin Diesel, non vi è alcuna indicazione che il giovane Walker fosse lì per filmare qualcosa, anzi il messaggio di Diesel allegato alla foto sembra confermare una semplice visita di Cody sul set.

C'è qualcosa di speciale che accade ogni volta che Cody viene a visitare la produzione....Sii sempre orgoglioso Pablo! Tutto l'amore, sempre. #Fast92020 #Fatherhood #FastFamily.

Veniamo invece ai dettagli confermati di "Fast & Furious 9": Dwayne Johnson e Jason Statham, visti di recente nello spin-off Hobbs & Shaw, non saranno nel film. Michelle Rodriguez, Ludacris e Tyrese Gibson stanno tornando, con John Cena che si è unito al cast. Anche Michael Rooker e il campione di arti marziali miste Francis "The Predator" Ngannou hanno recentemente firmato per ruoli non specificati. Jordana Brewster, che interpreta Mia, la sorella di Dom e la moglie di Brian, tornerà per questo nono film. La nuova foto condivisa da Diesel e il ritorno di Mia hanno innescato inevitabilmente teorie non confermate su una possibile apparizione di Paul Walker in un fugace cameo, magari interpretato nuovamente dal fratello Cody.

Justin Lin torna alla regia del franchise a sei anni da Fast & Furious 6. Lin dirige da una sceneggiatura del nuovo arrivato del franchise Dan Casey. "Fast & Furious 9" arriverà nelle sale il 22 maggio 2020.





























Fast and Furious 9: stop alle riprese per un grave infortunio sul set

Uno stuntman che lavorava su Fast & Furious 9 ha subito un grave infortunio durante le riprese di una scena a Londra, causando un arresto temporaneo della produzione. Joe Watts stava girando con la squadra della seconda unità del film ai Leavesden Studios al momento dell'infortunio. Da allora Watts è stato posto in coma indotto. Secondo la sua fidanzata, Tilly Powell, Watts è ora in condizioni stabili, anche se l'infortunio è considerato grave.

Secondo diverse fonti Joe Watts è caduto da un set elevato che pare si trovasse a 6 metri di altezza. L'incidente dovrebbe essere avvenuto quando Watts è saltato da un balcone attaccato ad un cavo di sicurezza. Watts è uno stuntman molto esperto che ha lavorato a film come Mission: Impossible - Fallout, Jurassic World - Il regno perduto, Solo: A Star Wars Story e Spider-Man: Far From Home.

Universal Pictures ha rilasciato la seguente dichiarazione a seguito dell'incidente.

Oggi abbiamo avuto un infortunio sul set di Fast 9 a Leavesden con uno dei nostri stuntman. Abbiamo interrotto la produzione della giornata per concentrarci su questa situazione.

Nel momento in cui stiliamo questo articolo pare che la produzione sia già ripresa. La polizia locale è stata inviata sulla scena poco dopo che si è verificato l'infortunio. Inizialmente è stato riferito che Joe Watts fungeva da controfigura a Vin Diesel, ma aggiornamenti più recenti hanno smentito questa affermazione. Un portavoce di "East of England Ambulance Service" ha rilasciato una dichiarazione in una nota al Daily Mail.

Un'ambulanza con personale medico e un'eliambulanza sono stati chiamati ai Leavesden Studios poco prima di mezzogiorno di oggi, in seguito alle notizie di un uomo ferito in una caduta. Un paziente con una grave ferita alla testa è stato trasportato al Royal London Hospital per via aerea.

Purtroppo nonostante le misure di sicurezza e l'esperienza degli stuntman professionisti, incidenti come quello di Watts non sono così rari. Gli incidenti più recenti hanno visto la morte sul set di Warren Appleby, un veterano coordinatore degli effetti speciali cha ha perso la vita in un incidente durante le riprese della serie tv DC Titans. Altri casi recenti hanno visto coinvolto John Bernecker, uno stuntman morto durante le riprese di un episodio di The Walking Dead nel 2017 e lo stesso anni Joi "SJ" Harris è morta mentre eseguiva una pericolosa acrobazia in moto sul set di Deadpool 2.

"Fast and Furious 9" ha dato il via alla produzione a giugno, sotto la direzione di Justin Lin, che ha diretto quattro capitoli della saga. Il primo spin-off della serie, Hobbs & Shaw, con Dwayne Johnson e Jason Statham, arriva nei cinema l'8 agosto.

Fonte: Deadline





Fast and Furious 9: prima foto del cast e nuovi video dal set

Nathalie Emmanuel ha condiviso la prima foto del cast di Fast & Furious 9. L'attrice ha pubblicato l'immagine sul suo account Instagram per festeggiare il compleanno della sua co-protagonista Michelle Rodriguez, nata il 12 luglio.

Hobbs & Shaw: trailer finale italiano dello spinoff di 'Fast and Furious' Dwayne Johnson e Jason Statham protagonisti di "Hobbs & Shaw", il primo spin-off di "Fast & Furious" nei cinema italiani dall'8 agosto 2019.

Nella nuova foto sono presenti volti familiari del franchise, Dom Toretto (Vin Diesel), Letty Ortiz (Rodriguez), Mia (Jordana Brewster), Ramsey (Nathalie Emmanuel), Tej Parker (Ludacris) e Roman Pearce (Tyrese Gibson), insieme ai nuovi arrivati John Cena e Anna Sawai e al regista Justin Lin.

In uno dei due nuovi video dal set vediamo il cast e la troupe festeggiare Michelle Rodriguez, l'attrice ha condiviso il filmato con il seguente messaggio.

Abbiamo iniziato rappresentando i derelitti, i ribelli, i gatti dei bassifondi. 18 anni di saga di Fast & Furious continua il suo messaggio di inclusione, con il piacere proibito del divertimento dei film d'azione. Attraverso tutti questi anni di amicizie, difficoltà e perdite. Ho visto questi giovani volti nuovi e dato il benvenuto ad una nuova generazione su una piattaforma solida, forte e inclusiva, pronta ad un intrattenimento multiculturale con una corsa sfrenata piena di azione, storie incredibili e divertimento con popcorn, per i decenni a venire. Siamo grati per tutto questo.

Justin Lin è tornato alla regia di Fast & Furious 9 per la prima volta dalla sesta puntata. Lin era a bordo per la terza, quarta, quinta e sesta puntata e ha contribuito a trasformare il franchise in materia prima da blockbuster.

Fast & Furious 9 arriverà nei cinema il 22 maggio 2020, ma nel frattempo i fan del franchise potranno godersi il primo spin-off della saga, Hobbs & Shaw, nei cinema italiani dal prossimo 8 agosto.





























Fast and Furious 9: nuovo video dal set con con Vin Diesel e il figlio di Brian O'Conner

L'ultimo video dal set di Fast & Furious 9 mostra il ritorno del figlio di Brian O'Conner (Paul Walker). La nona puntata è ufficialmente in produzione e cominciano a trapelare alcuni filmati sul cast, il più recente dei quali include il figlio di Brian e Mia (Jordana Brewster).

È stata Nathalie Emmanuel (l'hacktivista Ramsey introdotta in Fast & Furious 7) la prima persona del cast a rivelare il via alle riprese per questo nuovo sequel diretto da Justin Lin. E' seguito un video di Vin Diesel con Michelle Rodriguez che hanno festeggiato il loro primo giorno sul set di nuovo nei panni di Dominic Toretto e Letty Ortiz. Il video di Emmanuel implicava il ritorno di Tyrese Gibson nei panni di Roman Pearce, Chris "Ludacris" Bridges nei panni di Tej Parker e di Jordana Brewster nei panni di Mia. Sappiamo che il Luke Hobbs di Dwayne "The Rock" Johnson non sarà nel film poiché reciterà al fianco di Jason Statham in Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, il primo spinoff della serie. Ora, grazie ad un nuovo post sui social media, i fan possono vedere Brewster tornare come Mia, al fianco di suo figlio sullo schermo (l'attore bambino Isaac, che interpreta "baby Brian"), che è il figlio avuto dal Brian O'Conner di Paul Walker. Condiviso da Diesel sul suo account Instagram ufficiale la clip registra il loro quarto giorno sul set di a Londra.

Dopo la tragica morte di Walker, Fast & Furious 7 di James Wan è stato rielaborato per cancellare il suo personaggio. Ma al posto di una dipartita sullo schermo, il franchise ha optato per una strada meno triste, rivelando che Brian ha deciso di ritirarsi per trascorrere un vita tranquilla con Mia e crescere il loro bambino.

"Fast & Furious 9" è previsto nei cinema americani il 22 maggio 2020.





























Fast and Furious 9: iniziate le riprese e nuovo video con Vin Diesel

Fast & Furious 9 ha iniziato le riprese, a rivelarlo sui socila media Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Nathalie Emmanuel. Questo nuovo capitolo del franchise di lunga durata è destinato a riportare alcuni volti familiari e ad introdurre alcune nuovi arrivati.

Hobbs & Shaw: film pronto per le sale, nuove foto ufficiali con The Rock Dwayne Johnson e Jason Statham protagonisti di "Hobbs & Shaw", il primo spin-off di "Fast & Furious" nei cinema italiani dall'8 agosto 2019.

Vin Diesel ha utilizzato Instagram per condividere un video dal set dopo il primo giorno di riprese. Michelle Rodriguez, che ritorna di nuovo come Letty, appare con lui nel video. Ad un certo punto dello sviluppo Rodriguez ha dichiarato che non sarebbe tornata a meno che non ci fosse stata più inclusione per i membri femminili del franchise, oltre ad un certo cambio di rotta anche dietro la macchina da presa. In seguito è stata portata a bordo una sceneggiatrice e il ritorno di Letty è stato confermato.

Abbiamo appena completato il nostro primo giorno. Ci sentiamo dei miracolati. Duramente guadagnato. Ne siamo davvero grati. Siamo grati a te, Universal, siamo grati a tutto il nostro team, alla troupe incredibile e al cast incredibile, e la cosa più importante è che siamo così grati a te, mondo, che hai adottato questo franchise, riesci a crederci? È davvero fantastico. Siamo così fortunati e vi amiamo così tanto.

Anche un membro più recente della famiglia "Fast", Nathalie Emmanuel, che è entrato a far parte della serie in Fast & Furious 7 nel ruolo di Ramsey, ha utilizzato Twitter per confermare il via alle riprese.

Primo giorno di riprese di Fast and Furious 9 oggi...Il team è tornato insieme.

Il tweet è stato condiviso con sei diverse emoji, che sembrano indicare i membri della squadra: Dom, Letty, Roman (Tyrese Gibson), Mia (Jordana Brewster) e Tej (Ludacris). Brewster fa il suo ritorno dopo una pausa in Fast & Furious 8. Non c'è un'emoji per il Luke Hobbs di Dwayne "The Rock" di Johnson, che ricordiamo non sarà nel film poiché impegnato con lo spinoff Hobbs & Shaw al fianco di Jason Statham.

Il posto di Johnson è stato idealmente preso da un altro importante attore e wrestler. Recentemente è stato confermato che John Cena sarà della partita. Justin Lin, che in precedenza ha diretto quattro episodi della serie prima di passare la mano negli ultimi due, è tornato in cabina regia.

Ad oggi gli otto film della serie hanno incassato 5 miliardi di dollari nel mondo con un crescendo registrato nel corso degli ultimi cinque film. "Fast & Furious 9" arriverà nei cinema il 22 maggio 2020.





























Day one of shooting Fast and Furious 9 today... The team is back together 👨🏼‍🦲👩🏻👨🏿‍🦲🙋🏻‍♀️👨🏾‍💻👩🏽‍💻

— Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) 24 giugno 2019

Fonte: Screenrant





Fast and Furious 9: nuova foto "dietro le quinte" con Vin Diesel e Justin Lin

Fast & Furious 9 è attualmente in produzione e Vin Diesel tiene aggiornati i fan con una nuova foto "dietro le quinte". L'immagine che l'attore che ha condiviso su Instagram lo ritrae con il regista Justin Lin, insieme agli sceneggiatori Daniel Casey e Chris Morgan. Vin Diesel ha pubblicato l'immagine con il seguente messaggio.

Justin Lin e il team di sceneggiatori sono così impegnati...non si può fare a meno di essere entusiasti e di voler creare magie.

Fast and Furious, arriva uno spin-off dedicato a Charlize Theron? Vista in Fast and Furious 8, la Chirus di Charlize Theron avrà un film tutto suo.

In un video pubblicato di recente su Instagram Vin Diesel ha rivelato che John Cena ha ufficialmente aderito al cast di "Fast & Furious 9" in un ruolo non rivelato.

Mentre Vin Diesel sta attualmente lavorando su "Fast 9", lo spin-off Hobbs & Shaw continua il suo processo di post-produzione. Dwayne Johnson e Jason Statham si sono presi una pausa da Fast & Furious per lanciare un nuovo franchise con Idris Elba come antagonista principale.

Per quanto riguarda altri spin-off di "Fast & Furious" in sviluppo, è stato recentemente riportato che uno spin-off con protagonista la malvagia hacker Cipher di Charlize Theron è in lavorazione. Non è chiaro se si tratti dello stesso spin-off a guida femminile che è stato annunciato da Vin Diesel in passato, ma sembra probabile. Per ora sembra che lo studio intenda aspettare il riscontro al box-office di "Hobbs & Shaw" prima di dare il via libera al progetto al femminile. Considerando la presenza di The Rock e il recente rumor, non ancora confermato, su un'aggiunta al cast di Keanu Reeves gli incassi per lo spin-off dovrebbero essere assicurati.

L'uscita di "Fast & Furious 9" è attualmente fissata al 22 maggio 2020.





























Fonte: Screenrant





Fast and Furious 9: Vin Diesel annuncia John Cena nel cast (video)

John Cena si è ufficialmente unito al cast di Fast & Furious 9. Vin Diesel ha rivelato il casting durante il fine settimana e allo stesso tempo ha reso omaggio al compianto Paul Walker. Si ritiene che l'attesissimo sequel sia in fase di riprese già dallo scorso 20 aprile.

Hobbs & Shaw: nuovo trailer italiano dello spin-off di Fast & Furious Dwayne Johnson e Jason Statham protagonisti di "Hobbs & Shaw", il primo spin-off di "Fast & Furious" nei cinema italiani dall'8 agosto 2019.

Vin Diesel ha pubblicato un video su Instagram per dare il benvenuto a John Cena nel cast di "Fast & Furious 9". Diesel nel video menziona Paul Walker ("Thank You Pablo") afferma che lui "Pensa sempre veloce" e discute la sua intenzione di creare qualcosa di "iconico" e a proposito di Cena dice: "Un altro soldato che combatte per la verità".

Il casting di John Cena probabilmente serve a sopperire al fatto che Dwayne Johnson non sarà coinvolto in "Fast & Furious 9", assenza confermata dallo stesso The Rock. Johnson nel frattempo ha il suo spin-off Hobbs & Shaw pronto a debuttare questa estate con Jason Statham e Idris Elba. I dettagli di "Fast & Furious 9" al momento sono top-secret, ma visto il video di Diesel e Cena, maggiori dettagli dovrebbero essere rivelati a breve.

Per quanto riguarda i numeri al box-office Vin Diesel, fa parte di un altro franchise da record. L'attore ha prestato la voce a Groot in Avengers: Endgame, che ha appena incassato a tempo di record oltre 1 miliardo nel mondo, realizzando il più alto weekend di apertura di tutti i tempi scalzando Fast & Furious 8.

La saga blockbuser di Fast & Furious ha debuttato nel 2001 con un primo film diretto da Rob Cohen da una sceneggiatura di David Ayer (Suicide Squad). Il film da un budget di 38 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 207 generando sette sequel. Diesel ha in precedenza dichiarato che il franchise si concluderà dopo il 10° film, con il nono diretto da Justin Lin in uscita il 22 maggio 2020.





























Fonte: Screenrant