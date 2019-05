The Gangster, The Cop, The Devil: Sylvester Stallone produce il remake americano

Di Federico Boni lunedì 6 maggio 2019

Sarà la società di produzione di Sly Stallone a realizzare il remake americano del coreano The Gangster, The Cop, The Devil.

The Gangster, The Cop, The Devil, film coreano diretto da Lee Won-tae, con Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol e Kim Sung-kyu protagonisti, andrà incontro ad un remake americano prodotto dalla Balboa Productions di Sylvester Stallone.

Nel cast confermatissimo Don Lee, a.k.a Ma Dong-seok, star di Train to Busan che indossa gli abiti del protagonista nel titolo originale coreano, ovvero un gangster sopravvissuto a un attacco letale da parte di un serial killer. Pur di trovare l'assassino (Kim Seong-gyu), l'uomo dà vita ad un'improbabile duo con un poliziotto (Lee Mu-yeol).

Costato 9 milioni di dollari, il film di Lee Won-tae (Man of Will) si farà vedere al Festival di Cannes nella sezione Midnight Screening, prima di uscire nelle sale coreane il 15 maggio prossimo. Non è ancora chiaro se Stallone prenderà parte al remake anche in qualità di attore.

Fonte: HollywoodReporter