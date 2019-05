The Collector 3: primo poster ufficiale svelato da Josh Stewart

Di Pietro Ferraro lunedì 6 maggio 2019

Josh Stewart conferma su Twitter l'arrivo del sequel horror "The Collector 3".

L'attore Josh Stewart visto recentemente nell'horror Insidious - L'ultima chiave ha confermato con un poster ufficiale The Collector 3, terzo film della serie thriller-horror The Collector. Stewart ha condiviso il poster del film in arrivo su Twitter con la minacciosa didascalia "Blocca la porta".

Per coloro che non conoscono il franchise, il primo film "The Collector" del 2009, segue il citato Josh Stewart nei panni di un criminale alla disperata ricerca di denaro per estinguere un debito, che si rivolge ad una famiglia benestante e progetta di irrompere e rubare una preziosa gemma custodita in casa. Le cose però non vanno come previsto per l'uomo, poiché presto apprende che ha scelto la notte sbagliata per portare a termine il colpo. Si scopre che la sua rapina ha luogo nella stessa notte in cui anche un pazzo mascherato noto come "Il collezionista" decide di assediare la casa. Arkin si ritrova così imprigionato nella villa insieme alla famiglia e deve cercare di fuggire da tutte le trappole domestiche in stile Saw che il folle ha disseminato per la casa. La sceneggiatura originale di questo primo film, intitolata "The Midnight Man", è stata ad un certo punto venduta come prequel della saga di Saw, ma i produttori si opposero all'idea.

Nel 2012 arriva il sequel The Collection incentrato su una giovane donna di nome Elena (Emma Fitzpatrick), che partecipa con alcuni amici ad una festa privata che si tiene a notte fonda in un luogo segreto. La festa diventerà il terreno di caccia dell'ormai famigerato "Collezionista". Elena sfugge alla mattanza e mentre cerca un luogo sicuro in cui nascondersi s'imbatte in Arkin (interpretato ancora una volta dal Josh Stewart), che ha passato il tempo tra questo film e il precedente come prigioniero del "Collezionista". Con l'aiuto di Elena, Arkin riesce a fuggire ma al suo posto il "Collezionista" prende Elena come sua prigioniera. A quel punto Arkin deve unire le forze con una squadra di mercenari in una missione suicida per salvare Elena dalle grinfie del folle killer mascherato.

Marcus Dunstan e Patrick Melton che hanno scritto i primi due film della saga sono tornati a collaborare per questo terzo film. con Dustan che torna anche alla regia.

