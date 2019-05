Il potere del Cane, Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Moss per il nuovo film di Jane Campion

Di Federico Boni lunedì 6 maggio 2019

Un western per la regista di Lezioni di Piano.

Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Moss prenderanno parte all'adattamento cinematografico de Il potere del Cane, romanzo di Thomas Savage edito in Italia da Nero Pozza. Jane Campion, premio Oscar per lo script di Lezioni di Piano, dirigerà una sceneggiatura da lei stessa adattata, con via alle riprese entro fine 2019. Pubblicato per la prima volta nel 1967, Il potere del cane è un’opera che depone i fronzoli della retorica e, con una prosa essenziale ma efficace, tratteggia con tinte livide una torbida vicenda familiare, capace di confermare la posizione centrale di Thomas Savage nella grande letteratura americana.

Siamo nel Montana del 1924. Tra le pianure selvagge del vecchio West, a cui fa da sfondo una collina rocciosa che ha la forma di un cane in corsa, sorge il ranch piú grande dell’intera valle, il ranch dei fratelli Burbank. Phil e George Burbank, pur condividendo tutto da piú di quaranta anni, non potrebbero essere piú diversi. Alto e spigoloso, Phil ha la mente acuta, le mani svelte e la spietata sfrontatezza di chi può permettersi di essere sé stesso. George, al contrario, è massiccio e taciturno, del tutto privo di senso dell’umorismo. Insieme si occupano di mandare avanti la tenuta, consumano i pasti nella grande sala padronale e continuano a dormire nella stanza che avevano da ragazzi, negli stessi letti di ottone, che adesso cigolano nella grande casa di tronchi. Chi conosce bene Phil ritiene uno spreco che un uomo tanto brillante, uno che avrebbe potuto fare il medico, l’insegnante o l’artista, si accontenti di mandare avanti un ranch. Nonostante i soldi e il prestigio della famiglia, Phil veste come un qualsiasi bracciante, in salopette e camicia di cotone azzurra, usa la stessa sella da vent’anni e vive nel mito di Bronco Henry, il migliore di tutti, colui che, anni addietro, gli ha insegnato l’arte di intrecciare corde di cuoio grezzo. George, riservato e insicuro, si accontenta di esistere all’ombra di Phil senza mai contraddirlo, senza mai mettere in dubbio la sua autorità. Ogni autunno i due fratelli conducono un migliaio di manzi per venticinque miglia, fino ai recinti del piccolo insediamento di Beech, dove si fermano a pranzare al Mulino Rosso, una modesta locanda gestita dalla vedova di un medico morto suicida anni prima. Rose Gordon, si vocifera a Beech, ha avuto coraggio a mandare avanti l’attività dopo la tragica morte del marito. Ad aiutarla c’è il figlio adolescente Peter, un ragazzo delicato e sensibile che, con il suo atteggiamento effeminato, suscita un’immediata repulsione in Phil. George, invece, resta incantato da Rose, al punto da lasciare tutti stupefatti chiedendole di sposarlo e portandola a vivere al ranch, inconsapevole di aver appena creato i presupposti per un dramma che li coinvolgerà tutti. Perché Phil vive il matrimonio del fratello come un tradimento e, proprio come il «cane sulla collina» lanciato all’inseguimento della preda, non darà tregua a Rose, a Peter e anche al suo amato George, animato dall’odio nella sua forma piú pura: l’odio di chi invidia.

"'The Power of the Dog' è un romanzo sublime che merita una vita su grande schermo. Non riuscivo a smettere di pensare alla storia, mi tormentava davvero. I temi della mascolinità, della nostalgia e del tradimento sono un mix inebriante", ha detto la Campion. "È anche raro trovare una storia in cui i temi, la trama e i personaggi creino tale tensione quando si svelano, persino la fine è soddisfacente e inaspettata. Sarà la prima volta che lavorerò con un protagonista maschile, il che è eccitante. Phil è un personaggio carismatico e complesso che dichiara guerra alla nuova moglie di suo fratello e al figlio adolescente".

Fonte: Variety