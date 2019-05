Evil Dead: Bruce Campbell annuncia novità per settembre, torna Ash?

Di Pietro Ferraro martedì 7 maggio 2019

Bruce Campbell annuncia su Twitter novità su "Evil Dead" in arrivo per settembre.

La star di Evil Dead e icona horror Bruce Campbell ha pubblicato su Twitter un'immagine criptica che lo ritrae nei panni di Ash, con i fan che sperano si tratti di un nuovo progetto in lavorazione che coinvolga il personaggio. L'immagine mostra solo Ash con del sangue sul viso e una didascalia che si limita a citare il mese di settembre.

Ovviamente il ritorno di Ash in un nuovo film o serie tv sembra improbabile, dal momento che Bruce Campbell ha confermato di essersi ritirato dal ruolo del personaggio sullo schermo. C'è anche la possibilità che nel frattempo qualcuno possa aver fatto cambiare idea a Campbell con qualche nuova idea. Nel frattempo Campbell continua a fornire la voce di Ash come in un recente contenuto scaricabile del videogioco horror Dead by Daylight. Campbell ha anche fatto riferimento in precedenza ad un videogioco ufficiale di "Evil Dead" in lavorazione e il messaggio su Twitter potrebbe essere un aggiornamento su quel progetto. Sempre sul fronte videogiochi ci sono voci di un'aggiunta di Ash nel ricco parterre di personaggi giocabili dell'iconico picchiaduro Mortal Kombat 11 e settembre potrebbe la data di uscita di questa aggiunta.

Campbell ha interpretato per la prima volta Ash Williams nel film horror del 1981 Evil Dead aka La Casa di Sam Raimi. Tornerà nel ruolo ancora diretto da Raimi nel 1987 per Evil Dead 2 aka La Casa 2 e di nuovo nel 1992 con L'armata delle tenebre. Dopo aver doppiato il personaggio in vari videogiochi di "Evil Dead", Campbell ha ripreso il ruolo di Ash ancora una volta nella memorabile serie tv Ash vs Evil Dead di Starz. Dopo la cancellazione della serie tv l'anno scorso, Campbell ha dichiarato di aver finito con il personaggio per poi entrare nel cast della serie tv drammatica Lodge 49 di AMC con un ruolo ricorrente.

Questa estate Campbell presenterà la serie tv revival di Ripley's Believe It or Not in arrivo su Travel Channel il 9 giugno. La serie di documentari esplorerà alcuni dei fenomeni più strani da tutto il mondo con Campbell in veste di anfitrione. "Ripley's Believe It or Not" ha debuttato la prima volta nel 1949 e poi ha fruito di un revival anni ottanta, una serie animata del 1999 e altri due revival nel 2000 e nel 2008.

Fonte: ComicBook