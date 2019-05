Tutti pazzi a Tel Aviv: trailer italiano della commedia di Sameh Zoabi

Di Pietro Ferraro martedì 7 maggio 2019

Tutti pazzi a Tel Aviv: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Sameh Zoabi nei cinema italiani dal 9 maggio 2019.

Il 9 maggio Academy Two porta nei cinema d'Italia Tutti pazzi a Tel Aviv (Tel Aviv On Fire), la commedia israeliana diretta dal regista palestinese Sameh Zoabi. Il film ha avuto la sua premiere al Festival di Venezia 2018 nella sezione "Orizzonti" dove l'attore Kais Nashef ha vinto il premio per il miglior attore.

Salam, un affascinante trentenne palestinese che vive a Gerusalemme, fa l'assistente ai dialoghi per una notissima e seguitissima soap-opera, intitolata “Tel Aviv brucia” prodotta a Ramallah. Ogni giorno, per raggiugere gli studi televisivi, Salam deve passare attraverso un posto di blocco israeliano. Qui incontra il comandante incaricato del posto di blocco, Assi, la cui moglie è una fedelissima fan della soap opera. Per impressionare la moglie, Assi si fa coinvolgere nella stesura della storia della soap ambientata a Tel Aviv nel 1967.

Il cast del film: Kais Nashie, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha Maisa Abd Elhadia, Salim Dawy, Yousef Sweidn, Amer Hlehelm, Ashraf Farah,Laetitia Eido.

LA SOAP OPERA "TEL AVIV BRUCIA"

Tel Aviv, anno fatidico 1967 presagi di guerra si percepiscono dovunque. Manal, una affascinante donna palestinese, viene inviata come spia nel cuore di Tel Aviv. Ha una missione: sedurre una delle autorità militari più influenti di Israele, il generale Yehuda, per rubare i suoi piani di guerra. Sotto il falso nome di Rachel e fingendosi un’ebrea cresciuta in Francia, Manal apre il miglior ristorante francese della città: si sa, il punto debole di un uomo di potere è sempre il suo stomaco. Situato proprio di fronte al quartier generale dell’esercito israeliano, dal ristorante la donna può spiare tutti i movimenti del generale e usare le sue deliziose specialità francesi per sedurlo. Come previsto, nel giro di poche settimane “Rachel” e Yehuha diventano amanti.Ma Manal sta fingendo o è veramente innamorata del generale israeliano? La passione sarà più forte della causa palestinese? E soprattutto, Manal ha già dimenticato Marwan, il combattente della resistenza che l’ha coinvolta in questa pericolosa missione?

Il regista parla della sfida di girare da palestinese una commedia in Israele.