After, il sequel si farà: cambiano sceneggiatore e regista

Di Federico Boni martedì 7 maggio 2019

Riprese in estate per After 2?

Se in America ha fortemente deluso, con appena 11,965,231 dollari incassati, After si è comportato più che dignitosamente nel resto del mondo, arrivando ai 56 milioni di dollari worldwide d'incasso dopo esserne costati appena 14. In Italia la pellicola ha incassato 3.3 milioni di euro al debutto, per poi chiudere a quota 6.6. Un risultato straordinario, che di fatto giustifica l'atteso sequel. Il film di Jenny Gage nasce infatti dall'omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd, primo capitolo di una saga composta da sei libri.

Jennifer Gibgot, produttrice, ha confermato su Instagram che il sequel si farà, ma con un nuovo regista e un nuovo sceneggiatore. Questo perché i fan hanno visto con fastidio l'adattamento, a detta di molti troppo differente dalle pagine del romanzo, e soprattutto troppo 'censurato' nel rapporto tra Hardin e Tessa.

In estate le riprese di After 2 potrebbero diventare realtà, in modo da far uscire il film in sala nel 2020. Confermatissimi negli abiti dei due protagonisti, ovviamente, Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. After - Un cuore in mille pezzi, il titolo del secondo romanzo della saga edito nel 2015 da Sperling & Kupfer. Questa la sinossi ufficiale: