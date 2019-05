Sky Sharks: nuovo trailer dell'horror fantascientifico con squali volanti e nazisti zombie

Di Pietro Ferraro martedì 7 maggio 2019

Sky Sharks: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror fantascientifico di Marc Fehse.

E' disponibile un aggiornamento sul bizzarro Sky Sharks, un horror fantascientifico di produzione tedesca che include squali volanti che il cult Sharknado ha trasformato in icone da B-movie e icone da B-movie ormai consolidate come i nazisti formato zombie. E' dal 2016 che non si avevano notizie su "Sky Sharks", ma ora è disponibile un nuovissimo trailer che ci mostra che il progetto è vivo e vegeto.

La trama ufficiale:





Nell'Artico una squadra di geologi scopre una nave da guerra nazista che si pensava perduta: l'Himmelsfaust, un gigantesco colosso d'acciaio del Terzo Reich, traboccante di inimmaginabili macchine distruttrici. Su quella nave gli scienziati hanno fatto ricerche su armi top-secret per cambiare le sorti della guerra e hanno creato il Reichsflughaie: mostri a propulsione a razzo i cui piloti sono geneticamente mutati, sovrannaturalmente dotati supersoldati con poteri sovrannaturali. Il Dr. Klaus Richter, l'antenato spirituale di questo esperimento, è costretto a fermare il suo esercito mortale di non morti per salvare l'umanità e il pianeta Terra da un destino apparentemente certo. Le sue figlie Angelique e Diabla affrontano la minaccia che il loro padre ha creato 75 anni fa.

Il film è diretto da Marc Fehse, all'attivo per lui regie per l'action-crime Sex, Dogz and Rock n Roll (2011) e il documentario musicale The Power of Soul (2015).

Il ricco cast del film include parecchi volti noti ai fan del cinema di genere tra gli altri Naomi Grossman (American Horror Story), Tony Todd meglio conosciuto come "Candyman", Cary-Hiroyuki Tagawa alias lo stregone Shang Tsung nel film Mortal Kombat, Amanda Bearse fidanzata di Charlie Brewster nel classico anni '80 Ammazzavampiri, Robert LaSardo (Lèon, Death Race) tatuatissimo caratterista specialista in ruoli "crime" apparso nelle più celebri serie tv (tra le molte Law & Order, The Shield, Nip/Tuck, CSI: Miami), Travis Love (The Walking Dead), Lar Park-Lincoln (Venerdì 13 parte VII, La casa di Helen), Lynn Lowry (La città verrà distrutta all'alba, Il demone sotto la pelle), J. LaRose (The Barrens, The Devil's Carnival), Nick Principe che ha interpretato il serial-killer "ChromeSkull" negli horror Laid to Rest e Chromeskull: Laid to Rest 2, l'attrice giapponese Asami (RoboGeisha, Mutant Girls Squad), Yan Birch (Slumber Party Massacre III, La casa nera), l'attore e regista giapponese Kurando Mitsutake (Gun Woman, Samurai Avenger: The Blind Wolf) e l'attore coreano Nick Dong-Sik (Iron Sky).

Fonte: Bloody Disgusting