Tutto il mio folle amore è il nuovo titolo del film di Gabriele Salvatores

Ha inaspettatamente cambiato titolo il nuovo atteso film di Gabriele Salvatores, liberamente tratto dal romanzo Se ti Abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas, edito da Marcos y Marcos. La pellicola si chiamerà infatti Tutto il mio folle amore, con Valeria Golino, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono e Daniel Vivian protagonisti. A sceneggiare il tutto Umberto Contarello e Sara Mosetti.

Il regista premio Oscar, uscito scottato nel 2018 dall'insuccesso di Il ragazzo invisibile: Seconda generazione, ha così motivato la scelta del nuovo titolo.

Uno dei protagonisti del film, il padre naturale del ragazzo, è un cantante. Canta le canzoni di Domenico Modugno nei matrimoni e nelle feste in giro per la Dalmazia. Il testo di una di queste canzoni, "Cosa sono le nuvole", è stato scritto da Pier Paolo Pasolini. Una frase di quel testo mi ha colpito particolarmente: "E tutto il mio folle amore lo soffia il vento, così." Ho sempre pensato al nostro ragazzo protagonista come a un "fool" di Shakespeare, uno di quei folli buffoni che riescono a tirarsi dietro re e regine costringendoli a fare i conti con se stessi. E, nel nostro caso, a far ricorso a tutto l'amore che hanno ancora a disposizione. "Folle" e "Amore". Ecco il titolo del film. "Tutto il mio folle amore".

Tutto il mio folle amore è una produzione Indiana Production con Rai Cinema in co-produzione con EDI Effetti Digitali Italiani, distribuito da 01 Distribution. Questa la sinossi del romanzo di Ervas, da cui il film è stato tratto.

Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di Andrea è un uragano, sette tifoni. L'autismo l'ha fatto prigioniero e Franco è diventato un cavaliere che combatte per suo figlio. Un cavaliere che non si arrende e continua a sognare. Per anni hanno viaggiato inseguendo terapie: tradizionali, sperimentali, spirituali. Adesso partono per un viaggio diverso, senza bussola e senza meta. Insieme, padre e figlio, uniti nel tempo sospeso della strada. Tagliano l'America in moto, si perdono nelle foreste del Guatemala. Per tre mesi la normalità è abolita, e non si sa più chi è diverso. Per tre mesi è Andrea a insegnare a suo padre ad abbandonarsi alla vita. Andrea che accarezza coccodrilli, abbraccia cameriere e sciamani. E semina pezzetti di carta lungo il tragitto, tenero Pollicino che prepara il ritorno mentre suo padre vorrebbe rimanere in viaggio per sempre.