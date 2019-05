Moonfall, Roland Emmerich torna nello spazio con un nuovo disaster movie

Di Federico Boni mercoledì 8 maggio 2019

La Luna si sta per schiantare sulla Terra. Roland Emmerich torna allo sci-fi con Moonfall.

In attesa di vedere Midway, film bellico con Dennis Quaid, Ed Skrein e Patrick Wilson che uscirà a novembre, Roland Emmerich guarda avanti e torna nello spazio.

AGC Studios e CAA Media Finance hanno presentato al Marché du Film di Cannes lo sci-fi Moonfall, blockbuster da 150 milioni di dollari che Emmerich dirigerà e co-scriverà al fianco di Harald Kloser e Spenser Cohen.

Al centro della trama un disastro spaziale che vede una misteriosa forza spostare la Luna dalla propria orbita, mandandola in collisione verso la Terra. Per salvare il Pianeta, una sgangherata squadra partirà per evitare il peggio, risolvendo il mistero.

Moonfall è attualmente in pre-produzione, nessun attore è stato ancora annunciato ma la produzione dovrebbe iniziare all'inizio del prossimo anno, per poi uscire al cinema nel 2021. Per Roland significherà tornare allo sci-fi 4 anni dopo il deludente Independence Day - Rigenerazione.

Fonte: HollywoodReporter