The Lodge: trailer italiano del thriller horror con Alicia Silverstone

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 dicembre 2019

The Lodge: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Veronika Franz e Severin Fiala nei cinema italiani dal 16 gennaio 2020.

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di The Lodge, un thriller-horror diretto da Veronika Franz e Severin Fiala, autori dell’acclamato horror psicologico Goodnight Mommy.

Richard, dopo il suicidio della moglie, decide di trascorrere le vacanze di Natale nel suo chalet di montagna con i due bambini e la nuova giovanissima compagna. Un impegno improvviso lo riporta in città per una notte, creando così l‘occasione per la ragazza di familiarizzare coi figli. Una volta soli un’oscura presenza si manifesta facendo riemergere nella ragazza i traumi di un doloroso passato. Richard si rende conto dell’incombente pericolo e tenta di tornare a casa ma potrebbe ormai essere troppo tardi...

Il cast del film include Riley Keough (Mad Max: Fury Road), Richard Armitage (La trilogia di Hobbit}), Jaeden Martell (IT). Lia McHugh (Along Came the Devil) e Alicia Silverstone (Ragazze a Beverly Hills).





The Lodge: trailer e poster del film horror con Riley Keough e Alicia Silverstone

Disponibili trailer e poster di The Lodge, un nuovo horror indipendente che ha fatto il suo debutto al Sundance ricevendo recensioni molto positive con molti che hanno fatto paragoni con l'acclamato Hereditary.

Riley Keough nota per ruoli in Magic Mike e Mad Max: Fury Road è protagonista di The Lodge affiancata da Richard Armitage (La trilogia di Hobbit}), Jaeden Martell (IT), Lia McHugh (Along Came the Devil) e Alicia Silverstone (Ragazze a Beverly Hills).

"The Lodge" è incentrato su una coppia di fratelli, Aidan e Mia, che rimangono devoti alla loro vera madre. Nel frattempo Grace, la giovane donna che il loro padre progetta di sposare, diventa la fonte del loro risentimento. I due rifiutano i tentativi di Grace di legare con loro mentre cercano notizie sul suo tragico passato. Tuttavia i due fratelli si ritrovano intrappolati con lei dopo una nevicata in un remoto rifugio dopo che il loro papà è costretto a tornare in città per lavoro. Cominciano a verificarsi avvenimenti bizzarri e terrificanti, che fanno emergere demoni dal passato oscuro di Grace.

"The Lodge" è diretto da Severin Fiala e Veronika Franz, la coppia di registi austriaci dietro all'horror psicologico Goodnight Mommy (2014).



