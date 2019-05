The Eternals, Richard Madden sarà Ikaris

Di Federico Boni mercoledì 8 maggio 2019

Proseguono i casting per l'atteso The Eternals della Marvel, nuovo annunciato cinecomic.

Richard Madden, storico Robb Stark di Game of Thrones a breve in sala con Rocketman, è in trattative per prendere parte a The Eternals, nuovo atteso titolo Marvel. Madden andrebbe ad interpretare Ikaris, membro 'movente' degli Eterni, in grado di volare a enormi velocità, far levitare oggetti enormi ed emettere raggi di energia dagli occhi. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Ikaris dovrebbe andare incontro ad una storia d'amore con Sersi.

Se confermato, Madden andrà ad unirsi ad Angelina Jolie e Kumail Nanjiani, con Chloe Zhao (The Rider e Songs My Brothers Taught Me) alla regia.

Ideati da Jack Kirby nel 1976, gli Eterni sono una specie di esseri sovrumani, superpotenti e quasi immortali, un ramo del genere umano manipolato geneticamente dai Celestiali, in continua lotta con le loro controparti, i Devianti. Oltre ad Ikaris e Sersi, abbiamo Makkari, Sprite e Ajak. Nel film dovrebbe comparire anche Hercules, apparentemente primo supereroe dichiaratamente gay dell'Universo Marvel.

Matthew Firpo e Ryan Firpo sono attualmente al lavoro sullo script.