Avengers: Endgame - pioggia di curiosità sul film Marvel (SPOILER)

Blogo vi propone una pioggia di curiosità sul blockbuster "Avengers: Endgame" di Marvel Studios.

ATTENZIONE!!! L'articolo include SPOILER sul film "Avengers: Endgame" quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo (spettatore avvisato...)

Avengers: Endgame si avvia verso suo terzo weekend nelle sale e nel momento in cui stiliamo questo articolo il blockbuster di Marvel Studios ha superato il tetto dei due miliardi di dollari (2,239), superando l'incasso finale di "Infinity War" in soli 11 giorni di permanenza nelle sale e diventando il più alto incasso del 2019, il più alto incasso di sempre per un film di supereroi e il secondo più alto incasso di sempre dopo Avatar.

"Avengers: Endgame" ha davvero rasentato la perfezione con un cadenzato e oculato evolversi degli eventi, epilogo incluso, che una volta giunti i titoli di coda sono andati ad incastonarsi alla perfezione come le gemme sul guanto di Thanos. I fratelli russo hanno tirato le fila di 11 anni e 22 film con estrema accortezza riuscendo a concludere un’era e ad introdurne un’altra con tutto il carico di sacrificio, dolore e redenzione che sono il cuore pulsante di una narrazione di stampo epico. A fine corsa ogni personaggio ha svolto il suo ruolo e adempiuto al suo destino e tutte le domande hanno avuto risposta. Una compiutezza che ci ha lasciato con una gradevole sensazione di soddisfazione e al contempo uno spiraglio di curiosità su quello che arriverà con Spider-Man: Far From Home che concluderà la "Fase 3" introducendo la "Fase 4" che come confermato includerà un elemento molto esplorato nei fumetti e recentemente nel capolavoro d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo, stiamo parlando del "Multiverso".

Dopo molta attenzione a non disseminare SPOILER senza preavviso ci sembra il momento giusto per poter approfondire su "Avengers: Endgame" proponendovi una pioggia di curiosità che includono citazioni e riferimenti a fumetti e alla Cultura Pop disseminati nel film e che trovate elencate a seguire.

Curiosità

Robert Downey Jr. è stato l'unico membro del cast a cui è stato dato accesso alla sceneggiatura dell'intero film.



Durante la sequenza di apertura dei Marvel Studios, tutti i personaggi che sono stati influenzati dagli eventi della "Decimazione" di Avengers: Infinity War sono stati rimossi.



Evangeline Lilly e Paul Rudd stavano girando Ant-Man and the Wasp (2018) e questo film contemporaneamente.



Come hanno fatto con il film precedente, i fratelli Russo hanno scritto una lettera ai fan, chiedendo loro di non rovinare nulla del film, come parte di una campagna virale su internet. Gli hashtag erano #DontSpoilTheEndgame e #ThanosDemandsYourSilence.



Avengers: Endgame è diventato il più grande titolo in pre-vendita in assoluto sui siti Fandango e Atom, causando un crash dei suddetti siti pochi minuti dopo l'annuncio del via alla pre-vendita. Il film ha compiuto questa impresa in sole sei ore. Alcuni cinema di tutto il mondo hanno avuto così tanti "tutto esaurito" nel weekend di apertura che alcuni cinema delle catene Cinemark, Regal e AMC hanno scelto di aggiungere nuove proiezioni durante la notte. in modo da poter lavorare giorno e notte per ospitare proiezioni extra.



L'apparizione di Natalie Portman nel film è stata creata con filmati di Thor: The Dark World e l'attrice ha anche lavorato al doppiaggio per una scena quando il suo personaggio parlava in lontananza. Anche se Portman non ha girato nessuna nuova scena, ha partecipato alla premiere del film.



Sin dalla sua introduzione nell'Universo Cinematografico Marvel, Chris Evans è apparso come Steve Rogers / Captain America in un film all'anno tranne nel 2015, dove è apparso due volte, per un totale di undici volte. Ha recitato in Captain America - Il primo Vendicatore (2011), The Avengers (2012), un cameo non accreditato in Thor: The Dark World (2013) (anche se qui interpreta Loki travestito da Captain America), Capitan America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), un cameo non accreditato in Ant-Man (2015), Captain America: Civil War (2016), uno speciale cameo in Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), un cameo non accreditato in Captain Marvel (2019) e Avengers: Endgame (2019).



In una breve scena in cui i membri degli Avengers sono proiettati su uno schermo olografico, il primo piano utilizzato per Scott Lang è stato estratto direttamente dalla foto del profilo IMDB di Paul Rudd.



Questo film ha guadagnato 60 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì sera, superando il record di 57 milioni registrato da Star Wars - Il risveglio della Forza.



Robert Downey Jr con 10 apparizioni ha ufficialmente superato il record di Hugh Jackman per il maggior numero di apparizioni cinematografiche nei panni dello stesso supereroe. Ha stabilito questo record in soli 11 anni mentre Jackman lo ha fatto in 17 anni.



Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha citato "Ieri, oggi, domani parte 1 & 2 (1994)", il doppio episodio finale della serie tv Star Trek: The Next Generation, come fonte d'ispirazione per questo film.



Avengers: Endgame e il suo predecessore, Avengers: Infinity War, sono stati interamente girati con macchine da presa IMAX digitali, rendendoli il secondo e il terzo film hollywoodiano girati interamente in formato IMAX in un esclusivo formato open-matte "1.9:1".



Quando Steve Rogers entra nell'ascensore nel 2012 insieme al team S.T.R.I.K.E. è una scena parallela agli eventi di "The Winter Soldier". Quando Rogers pronuncia la frase "Hail Hydra" all'orecchio dell'agente Sitwell è un riferimento al controverso fumetto del 2018 "Secret Empire" in cui la storia personale di Steve Rogers è stata alterata rendendolo da sempre un operativo dell'Hydra sotto copertura.



Le figlie del regista Joe Russo, Ava e Lia, ritraggono rispettivamente Lila, la figlia del personaggio Barton (Occhio di Falco), e una superfan di Hulk che vuole un autografo e un selfie.



Il numero di unità di archiviazione di Scott Lang è "616", che è lo stesso numero della designazione "Terra-616", che è la realtà primaria e continuity principale del Multiverso di Marvel Comics.



La battuta "Clint, figlio di Edith", è un riferimento ai fumetti Marvel. Nei fumetti Clint Barton e suo fratello Barney erano i figli di Harold e Edith Barton. I ragazzi amavano la loro madre ma odiavano il loro padre, che era un alcolista fisicamente e verbalmente violento. Alla fine Harold sotto l'effetto di alcol morì con Edith in un incidente d'auto, a seguito del quale Clint e Barney furono mandati in un orfanotrofio.



Nel settembre del 2018, i frateli Russo hanno pubblicatosui social media una foto dal set del film, con la didascalia "Guarda attentamente". Ciò ha portato molti ad ipotizzare che il titolo di questo film fosse nascosto da qualche parte all'interno della foto. (Infatti il sottotitolo del film, "Endgame", può essere ricavato dalle forme e dalla disposizione degli oggetti mostrati nell'immagine).



Avengers: Endgame è il primo film in assoluto a superare un miliardo di dollari durante il weekend di debutto nei cinema.



L'autore di fumetti Jim Starlin, il creatore di Thanos, fa un breve cameo nel film come membro del gruppo di supporto post-decimazione guidato da Steve Rogers.



Questa è la quarta volta che i film dell'UCM visitano la Norvegia, e la terza volta che visitano la città norvegese di Tønsberg. Tønsberg appare nel primo film di Thor, ed è il luogo in cui il Tessaract si trova all'inizio di Captain America - Il primo vendicatore. In Avengers: Age of Ultron Tony stark visita Oslo, la capitale della Norvegia. Tønsberg è la città più antica della Norvegia risalente all'871.



Questo film ha segnato il capitolo dieci della terza fase dell'Universo Cinematografico Marvel.



Il titolo "Endgame" era prefigurato in Avengers: Infinity War quando Doctor Strange afferma "We're in the Endgame now / Adesso siamo alla fine dei giochi".



Quando vediamo Hank Pym nel suo laboratorio nel 1970, possiamo vedere chiaramente un grande elmetto di metallo arrotondato con fori per gli occhi e delle antenne. Questo casco ricorda l'elmetto di Hank Pym / Ant-Man nei fumetti di Ant-Man e degli Avengers.



Nei primi fumetti degli Avengers, Clint Barton perde la sua identità di Occhio di Falco per diventare il Goliath originale. Come Goliath utlizza le Particelle di Pym per accrescere le sue dimensioni. In "Endgame" è il primo Avengers a testare le Particelle Pym, un cenno alla sua storia dei fumetti. Bill Foster (mostrato in "Ant-Man and The Wasp") divenne in seguito il secondo Goliath.



I biglietti per la premiere sono stati rivenduti su eBay per migliaia di dollari, con una coppia di biglietti IMAX venduti nel New Jersey per 15.000$.



Questo è stato il quarto film Marvel diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo dopo Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016) e Avengers: Infinity War (2018).



Il prefissso "573" mostrato per il numero di telefono di Laura Barton suggerisce che la fattoria della famiglia Barton si trova nel Missouri centrale / orientale, poiché questo è il prefisso per la maggior parte della metà orientale dello stato al di fuori dell'area metropolitana di St. Louis.



Questo film ha segnato la quarta colonna sonora composta da Alan Silvestri per l'UCM dopo aver musicato nell'ordine: Captain America - Il primo Vendicatore (2011), The Avengers (2012) e Avengers: Infinity War (2018).



Non contando il suo cameo in Captain Marvel (2019), "Endgame" segna la settima volta che Scarlett Johansson interpreta il personaggio di Natasha Romanoff / Black Widow nell'UCM.



Ken Jeong appare come una guardia di sicurezza che sta leggendo "Terminal Beach / Il gigante annegato", un'antologia di racconti di J.G. Ballard che include una storia intitolata "Endgame".



All'inizio del film, Natasha riceve un rapporto da Okoye su un terremoto sotto l'Oceano Atlantico. Nei fumetti Marvel, l'Atlantico è la casa del regno sottomarino di Atlantide, governato dall'eroe Marvel "Namor the Sub-Mariner".



Anche nei fumetti Marvel c'è stato un periodo in cui la coscienza di Bruce Banner incarna il corpo fisico di Hulk. Ciò tuttavia è stato ottenuto grazie allo sforzo congiunto di Doctor Strange e dell'amico di lunga data di Bruce, Leonard Samson, anch'egli irradiato dai raggi gamma. Il risultato è stato tuttavia diverso da ciò che vediamo in "Endgame". Invece di un equilibrato Bruce Banner / Hulk che vediamo nel film, Samson e Strange sono riusciti a fondere le tre coscienze di Hulk (Verde) Joe Fixit (Grigio) e Bruce Banner in modo che ogni volta che Bruce aveva il controllo, il corpo di Hulk sarebbe emerso in superficie. Ma se avesse perso la calma e il personaggio di Savage Hulk avesse preso il sopravvento, si sarebbe immediatamente trasformato nel piccolo corpo di Bruce Banner.



L'11 settembre 2017, la produzione del film è stata temporaneamente interrotta a causa dell'uragano Irma.



Nell'originale "Iron Man" la colonna sonora ha incluso anche un breve estratto dalla canzone rock "Iron Man" di Ozzy Osbourne. In "Endgame" Iron Man cita una frase della canzone "when he traveled time, for the future of mankind" "Dove ha viaggiato nel tempo, per il futuro dell'umanità".



Brie Larson (Captain Marvel / Carol Danvers) e Chris Evans (Captain America / Steve Rogers) avevano già recitato insieme in Scott Pilgrim vs. the World (2010) prima di apparire nell'UCM. Larson ha interpretato la rockstar Envy Adams (ex fidanzata dello Scott di Michael Cera), e Evans ha interpretato la star del cinema d'azione Lucas Lee (uno dei "Sette malvagi ex" della Ramona di Mary Elizabeth Winstead).



Un altro cenno a Ritorno al futuro sono gli occhiali da sole che Thor indossa lasciando Nuova Asgard: sono dello stesso stile anni '50 di quelli che Marty indossa in Ritorno al Futuro - Parte II.



A Nuova Asgard, Korg gioca al videogioco Fortnite di Epic Games. Iron Man 3 ha filmato alcune scene presso la sede centrale di Epic Games a Raleigh, Carolina del Nord.



Il cast parla di diverse opere con viaggi nel tempo mentre pianifica la "Rapina temporale", tra cui Ritorno al futuro, Star Trek, Bill & Ted's Excellent Adventure, Timecop, Nelle pieghe del tempo (in particolare i libri sequel, ma non è menzionato), Ovunque nel tempo, I banditi del tempo, Un tuffo nel passato e Die Hard, solo per Scott a cui viene ricordato che l'ultimo film non è in realtà un film con viaggi nel tempo.



Questo è stato il primo film dell'UCM a presentare sia Hulk che Ant-Man. Paul Rudd in precedenza è apparso in I Love You, Man (2009), che includeva nel cast anche l'originale Hulk, Lou Ferrigno. Il film Ant-Man ha anche visto un cameo di Garrett Morris, che ha interpretato Ant-Man in uno sketch del Saturday Night Live che includeva anche John Belushi nei panni di Hulk.



Prima apparizione cinematografica live-action di Spider-Man dopo la morte del suo co-creatore Steve Ditko.



La teoria del viaggio nel tempo che il team discute è più in linea con il videogioco per computer "The Journeyman Project" degli anni '90.



Il co-regista del film Joe Russo appare nel film in un cameo come l'uomo in lutto nella scena del gruppo di supporto. Altri due registi di film dell'UCM fanno parte del cast di "Endgame", riprendendo i ruoli dei film dell'UCM che hanno diretto: Taika Waititi (regista di Thor: Ragnarok) nei panni di Korg e Jon Favreau (regista di Iron Man e Iron Man 2) come Happy Hogan.



Al funerale di Tony Stark, un adolescente è visto in piedi dietro Scarlet Witch e Bucky. Si tratta di Harley Keener (Ty Simpkins), il ragazzino di Iron Man 3 che ha permesso a Tony di usare il suo capanno quando aveva bisogno di riparare la sua armatura di Iron Man.



Captain America che brandisce il martello di Thor (Mjolnir) proviene dai fumetti, dove Steve Rogers si è dimostrato degno di lanciare un incantesimo sul martello. Questo segna anche il secondo film in cui Steve Rogers tenta di impugnare il Mjolnir. La prima volta è stato in Avengers: Age of Ultron (2015), anche se in quel film era solo in grado di staccare leggermente il martello da un tavolo. Questo sottile movimento venne notato da un Thor piuttosto sorpreso. Il regista Joss Whedon ha accennato in un'intervista che Rogers in realtà è stato sempre in grado di sollevare il martello, ma non lo ha fatto per non ferire i sentimenti del suo amico Thor.







L'iconica battuta di fumetti "Avengers Uniti!" è finalmente pronunciata sullo schermo da Captain America prima della battaglia finale.



Nella battaglia finale, Thanos rompe lo scudo di Captain America a metà, realizzando la profezia di Avengers: Age of Ultron. Nella visione è mostrato anche Hulk ferito e incapace di combattere, simile a ciò che si è visto in Avengers: Infinity War, Black Widow morta nella stessa posizione in cui muore in "Endgame", e Thor sembra essere morto nella stessa posizione di quando Thanos lo ferisce con lo Stormbreaker nella battaglia finale.



Nella scena del funerale Morgan chiede un cheeseburger e Happy Hogan le dice che suo padre amava i cheeseburger. Questo è un riferimento a Tony Stark che chiede "un cheeseburger americano" all'arrivo alla conferenza stampa, dopo essere fuggito dalla caverna nel film Iron Man (2008).



Edwin Jarvis, interpretato da James D'Arcy, diventa il primo personaggio dell'UCM ad essere introdotto in una serie tv Marvel e a fare un'apparizione in un film. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta nell'episodio "Questa non è la fine" della serie tv Agent Carter ed è stato un membro regolare del cast. Questo segna anche la prima volta che l'originale Jarvis viene visto in un film, poiché nei film precedenti è stato sostituito dall'Intelligenza Artificiale J.A.R.V.I.S. (doppiato da Paul Bettany).



La canzone che Steve Rogers e Peggy Carter ballano è la stessa canzone che Nick Fury sta ascoltando nell'appartamento di Steve Rogers dopo essere stato attaccato in Captain America: The Winter Soldier.



In una scena spensierata verso la fine del film, Thor si unisce a Star-Lord e al resto dei Guardiani della Galassia e chiama la squadra gli "Asgardiani della Galassia". Thor: Ragnarok è stato frequentemente e spiritosamente definito "Asgardiani della Galassia", a causa delle somiglianze di tono del film con il film Guardiani della Galassia. Un fumetto della Marvel intitolato "Asgardians of the Galaxy" ha debuttato nel settembre 2018, con una squadra di personaggi legati ad Asgard tra cui Angela, Valchiria, Kevin Masterson, Throg, Skurge e il Distruttore.



Durante la scena della pianificazione, Hulk / Bruce Banner può essere visto mangiare il suo gusto di gelato Ben & Jerry chiamato "Hulka Hulka Burnin 'Fudge" aka "Spaccatella Hulk". Questo sapore di gelato è stato menzionato in "Infinity War".



"Endgame" è il primo film Marvel a non disporre di una scena dopo i titoli di coda. Molti spettatori potrebbero rimanere fino alla fine dei titoli nella speranza di vedere una scena, invece potranno solo udire il suono del martello di Tony Stark dall'originale Iron Man primo film dell'UCM. Questo è un indicatore della Marvel che gli eventi sono definitivi e segna la fine ufficiale della "Saga Infinity".



"Nuova Asgard" è in realtà un villaggio nella regione meridionale della Scozia chiamato St. Abbs. Thor può essere visto bere "Innis and Gunn", una birra prodotta in Scozia. Altri accenni alla Scozia in questa scena sono la bottiglia di "Irn Bru" sul davanzale della finestra e la mazza da golf dietro la testa di Thor. (Nei fumetti, dopo la distruzione di Ragnarok, Asgard fu ricostruita sulla Terra, al di fuori di Broxton in Oklahoma).



Quando tutti gli eroi vengono mostrati tornare attraverso i portali di Doctor Strange, anche Wasp viene vista tornare. Quando torna, alla sua destra si può vedere Howard il papero che cammina tra l'esercito.



Nella scena in cui Vedova Nera coordina i rimanenti Avengers, le sue scarpe da ballerina possono essere viste su una sedia. Questo è un cenno del passato di Natasha nella "Red Room" in cui è stata addestrata (Avengers: Age of Ultron).



Clint Barton appare in Giappone con l'identità di Ronin in questo film. Questo elemento è basato sui fumetti, dove, all'indomani dell'evento "Civil War", ha assunto l'identità Ronin durante una missione in Giappone con i Nuovi Avengers per salvare Echo (Maya Lopez), che era stata la precedente Ronin. Barton ha un tatuaggio di un ronin sul braccio, come ulteriore omaggio.



Quando Natasha, Steve e Scott vanno a far visita a Tony per convincerlo della bontà del viaggio nel tempo, Natasha viene vista indossare una collana con una freccia. Questo è un cenno alla sua amicizia con Occhio di Falco, che è ancora latitante a questo punto nel film.



Robert Redford riprende il ruolo di Alexander Pierce interpretato in Captain America: The Winter Soldier. Prima di questo film l'attore ha annunciato che si sarebbe ritirato dalla recitazione, quindi "Endgame" è destinato ad essere la sua apparizione cinematografica finale.



Nuova Asgard, originariamente la città norvegese di Tønsberg, fu anche il sito della battaglia tra Asgard e i giganti di ghiaccio di Jotunheim mostrati in Thor (2011) nonché il luogo in cui Teschio Rosso rubò il Tesseract in Captain America - Il primo Vendicatore ( 2011).



Durante la battaglia finale, c'è una scena che mostra solo le eroine dell'UCM. Questo è un riferimento all'A-Force, una squadra di Avengers tutta al femminile che è apparsa nei fumetti Marvel dal 2015 al 2016. Alcuni dei personaggi dei fumetti di A-Force sono protagoniste della scena, tra cui Captain Marvel, Rescue (Pepper Potts) e Scarlet Witch.



Captain America termina questo film ballando con Peggy Carter mantenendo la promessa fatta prima di precipitare e immolarsi con l'aereo del'Hydra nell'oceano.



Il cast comprende 19 attori nominati all'Oscar: Angela Bassett, Benedict Cumberbatch, Bradley Cooper, Brie Larson, Don Cheadle, Gwyneth Paltrow, Jeremy Renner, Josh Brolin, Marisa Tomei, Mark Ruffalo, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Natalie Portman, Robert Downey Jr., Robert Redford, Samuel L. Jackson, Taika Waititi, Tilda Swinton e William Hurt. Tra quelli nominati, Douglas, Portman, Hurt, Larson, Redford, Swinton, Tomei e Paltrow hanno vinto almeno un Oscar. Douglas ha vinto due Oscar, uno come produttore per il miglior film con Qualcuno volò sul nido del cuculo e uno come miglior attore per Wall Street.



La scena di apertura con Occhio di Falco era stata concepita come parte del finale di Avengers: Infinity War. Tuttavia dal momento che Occhio di Falco non era presente in tutto il film, i fratelli Russo hanno spostato la scena all'inizio di Avengers: Endgame.



Morgan Stark, la figlia di Tony Stark e Pepper Potts, è basata sul personaggio Howard Stark III, che era il loro figlio da una realtà alternativa nei fumetti (dall'albo "Invincible Iron Man #500" pubblicato nel 2011). Questo è anche il quarto film in cui un personaggio è ritratto in una versione al femminile rispetto alla controparte dei fumetti, vedi l'Antico di Doctor Strange, Ghost di Ant-Man and the Wasp, e Mar-Vell di Captain Marvel.



Quando menzionano film con viaggi nel tempo, viene citato il film commedia Un tuffo nel passato (2010). Sebastian Stan (Bucky Barnes) interpretava un bullo in quel film.



La fine del film è un omaggio alla graphic-novel "House of M" in cui il lettore può vedere come gli eroi avrebbero voluto vivere la loro vita ideale. Dimostra che Steve Rogers ha sempre desiderato di non finire ibernato o diventare famoso, che sarebbe invece voluto tornare a Brooklyn dopo la guerra per invecchiare nell'anonimato. Questo è esattamente ciò che Steve ha fatto quando è tornato indietro nel tempo e ha cambiato gli eventi creandosi una vita con Peggy.



Le due birre che Thor sta bevendo nel film si chiamano Athena (lattina gialla e bianca) e Tropicalia (lattina arancione e blu), prodotte da Creature Comforts ad Athens in Georgia.



I realizzatori hanno detto di aver tratto ispirazione per l'inaspettato sviluppo dei personaggi degli Avengers nella sequenza "Cinque Anni Dopo" del fumetto "What If?", una testata antologica di Marvel Comics.



Ad un certo punto, Tony Stark chiama una versione più "casual" di Thor "Lebowski". Nel primo film di Iron Man (2008), il personaggio di Obadiah Stane, mentore / amico / nemesi di Tony Stark / Iron Man, è stato interpretato da Jeff Bridges, che è noto per aver interpretato Jeff "Il Drugo" Lebowski, il personaggio principale del film di culto Il grande Lebowski (1998).



Akihiko, il gangster giapponese ucciso da Clint Barton (Jeremy Renner), è interpretato da Hiroyuki Sanada, che ha anche interpretato Shingen Yashida in Wolverine - L'immortale (2013).



All'inizio del film, Tony Stark e Nebula restano alla deriva nello spazio per 22 giorni, un cenno ad Avengers: Endgame che è il 22° film dell'UCM.



Il taglio di capelli corto di Captain Marvel è un cenno all'aspetto del personaggio nei fumetti.



Quando gli Avengers stanno discutendo il piano della "Rapina temporale", il film Ritorno al futuro viene ripetutamente citato. Quando Occhio di Falco fa il suo primo viaggio nel tempo, arriva in un granaio, proprio come accadeva a Marty McFly in "Ritorno al futuro".



L'uniforme militare di Steve nel 1970 a San Francisco era etichettata come "Roscoe". Si riferisce al personaggio della Marvel Comics, Roscoe Simons, che era un altro Captain America.



Quando Thanos attacca il quartier generale degli Avengers e l'intero edificio crolla, l'Hulk impedisce al soffitto di crollare, salvando War Machine e Rocket Raccoon finché Ant-Man non arriva in soccorso. Questo è un riferimento alla miniserie a fumetti "Secret Wars", in cui L'Arcano (Beyonder) prende un certo numero di cattivi ed eroi dalla Terra e li mette su un pianeta per combattersi l'un l'altro. Durante una delle prime battaglie, Molecola (Molecule Man) lascia cadere una montagna da 150 miliardi di tonnellate sugli eroi e Hulk è in grado di reggere l'intera montagna da solo fino a quando tutti non si mettono in salvo.



Una delle forme che Tony Stark prova quando esegue le simulazioni del suo "GPS" per il viaggio nel tempo - e alla fine, quella che ha successo - è un "Nastro di Möbius". Trattasi di un oggetto teorico che ha lunghezza e larghezza, ma non ha inizio e fine, ma torna indietro su se stesso. E' un esempio di superficie non orientabile e di superficie rigata. Trae il suo nome dal matematico tedesco August Ferdinand Möbius.



L'unica volta che in un adattamento live-action di Spider-Man viene usata la funzione del costume nota come "Instant Kill". Si vede brevemente in "Homecoming" quando Peter prova il suo nuovo costume, ma spaventato Peter annulla immediatamente la funzione.



Nella battaglia finale in cui appaiono tutti gli eroi dell'UCM, Ant-Man emerge come Giant-Man e porta Hulk nel palmo della mano. Si tratta di un riferimento allo spot della Coca-Cola trasmesso per il Super Bowl del 2016, in cui l'immagine dei due era invertita. Nello spot tv, Ant-Man ruba una lattina di Coca-Cola a Hulk, e poi dopo aver cercato inutilmente di fuggire è costretto a restituirla per poi aiutare Hulk ad aprirla, causa poco pratiche mani giganti del Golia verde.



Durante il primo incontro tra Avengers e Captain Marvel nel quartier generale degli Avengers, si possono vedere gli ologrammi dei caduti dopo lo schiocco di dita di Thanos: Jane Foster, Erik Selvig, Shuri, T'Challa, Sam Wilson, Stephen Strange, Peter Quill, Groot, Drax , Mantis, Hank Pym, Janet Van Dyne, Hope Van Dyne, Bucky Barnes, Peter Parker, Wanda Maximoff, Maria Hill, Sharon Carter e Nick Fury.



Quando Scott Lang propone l'idea di viaggiare nel tempo a Tony Stark, usa il termine "Rapina temporale". "Rapina temporale" è il titolo di un episodio dell'ottava stagione di Doctor Who, una serie tv incentrata sui viaggi nel tempo. Karen Gillan, che interpreta Nebula in questo film, ha interpretato un personaggio importante, Amy Pond partner del Dottore, in diverse stagioni di "Doctor Who".



Questo è il quarto film dell'UCM che presenta un cameo di un attore della serie tv Community. Avengers: Endgame continua questa tradizione con Yvette Nicole Brown (Shirley Bennett in "Community") che interpreta un agente dello S.H.I.E.L.D del 1970 e Ken Jeong (Ben Chang in "Community") che interpreta la guardia di sicurezza che rilascia Scott Lang dal magazzino di San Francisco. I fratelli Russo sono stati registi produttori esecutivi della serie tv "Community".



