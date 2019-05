Il linguaggio segreto dei fiori, Nick Robinson e Kiersey Clemons per l'adattamento cinematografico

Di Federico Boni mercoledì 8 maggio 2019

Nick Robinson e Kiersey Clemons protagonisti di The Language of Flowers, diretto da Michael Mayer.

Nick Robinson, volto di Tuo, Simon, e Kiersey Clemons saranno i protagonisti di The Language of Flowers, romanzo di Vanessa Diffenbaugh arrivato in Italia grazie a Garzanti con il titolo Il linguaggio segreto dei fiori. Parola di Variety. Via alle riprese in estate, tra San Francisco e il Sud Africa.

Michael Mayer, regista di Flicka - Uno spirito libero e Una casa alla fine del mondo, dirigerà il film, da una sceneggiatura di Peter Hutchings. Claude Dal Farra, Brice Dal Farra e Brian Keady della BCDF Pictures faranno da produttori.

Protagonista della storia Victoria, giovane che ha paura del contatto fisico. Ha paura delle parole, le sue e quelle degli altri. Soprattutto, ha paura di amare e lasciarsi amare. C'è solo un posto in cui tutte le sue paure sfumano nel silenzio e nella pace: è il suo giardino segreto nel parco pubblico di Portero Hill, a San Francisco. I fiori, che ha piantato lei stessa in questo angolo sconosciuto della città, sono la sua casa. Il suo rifugio. La sua voce. È attraverso il loro linguaggio che Victoria comunica le sue emozioni più profonde. La lavanda per la diffidenza, il cardo per la misantropia, la rosa bianca per la solitudine. Perché Victoria non ha avuto una vita facile. Abbandonata in culla, ha passato l'infanzia saltando da una famiglia adottiva a un'altra. Fino all'incontro, drammatico e sconvolgente, con Elizabeth, l'unica vera madre che abbia mai avuto, la donna che le ha insegnato il linguaggio segreto dei fiori. E adesso, è proprio grazie a questo magico dono che Victoria ha preso in mano la sua vita: ha diciotto anni ormai, e lavora come fioraia. I suoi fiori sono tra i più richiesti della città, regalano la felicità e curano l'anima. Ma Victoria non ha ancora trovato il fiore in grado di rimarginare la sua ferita. Perché il suo cuore si porta dietro una colpa segreta. L'unico capace di estirparla è Grant, un ragazzo misterioso che sembra sapere tutto di lei. Solo lui può levare quel peso dal cuore di Victoria, come spine strappate a uno stelo. Solo lui può prendersi cura delle sue radici invisibili.