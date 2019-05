Camino Real di Tennessee Williams diventa film: alla regia Ethan Hawke

Di Federico Boni mercoledì 8 maggio 2019

Pièce del 1953 di Tennessee Williams, Camino Real diventerà film.

Diretto Blaze nel 2018, Ethan Hawke ha deciso di replicare immediatamente l'esperienza da regista (la sua terza) con l'adattamento cinematografico di Camino Real, pièce di Tennessee Williams del 1953. Juliette Binoche sarà l'attrice protagonista, con la Passage Pictures in cabina produttiva.

Hawke ha recitato in una versione teatrale di Camino Real al Williamstown Theatre Festival, e in questa versione cinematografica rappresenterà una città surreale, isolata, in un clima tropicale dove i personaggi vivono una narrazione sensuale e onirica di amore e danza burlesque. Via alle riprese nel 2020, a Rio De Janeiro.

"Quando Ethan mi ha parlato della sua visione di questo audace e ambizioso adattamento cinematografico, sono stato subito entusiasta di collaborare e ho creduto che Rio sarebbe stato il luogo perfetto per girare. Aspetta di vedere questo film straordinario e unico prendere vita", ha dichiarato Uri Singer, CEO di Passage Pictures.

Hawke adatterà la pièce con lo scrittore-compositore Shelby Gaines.

Fonte: HollywoodReporter