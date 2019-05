Fatman, Mel Gibson sarà Babbo Natale

Di Federico Boni mercoledì 8 maggio 2019

Un 12enne assume un sicario per uccidere Babbo Natale. Ovvero Mel Gibson.

In attesa di vederlo tornare a Matera per girare l'annunciato The Passion 2, Mel Gibson sarà Babbo Natale in Fatman, dark comedy natalizia presentata al mercato di Cannes.

Il film vedrà un 12enne viziato e trascurato assumere un killer per uccidere il famosissimo residente della Lapponia, dopo aver ricevuto del carbone come regalo. Il grosso, grasso Babbo Natale, per l'appunto, qui in versione scalmanata e poco ortodossa, che prova a combattere il proprio declino. In cabina di regia Ian e Eshom Nelms (Small Town Crime, Waffle Street, Lost on Purpose), autori anche dello script.

"Sono entusiasta di lavorare con gli incredibilmente talentuosi Nelms Brothers, che hanno scritto una sceneggiatura unica e molto divertente", ha dichiarato Nadine de Barros . "Mel è la scelta perfetta come Babbo Natale, come non l'avevamo mai visto prima. Non potrei essere più entusiasta di veder prendere vita questo film natalizio comicamente cupo".

Recentemente visto in Daddy's Home 2 e Il professore e il pazzo, Gibson sarà presto di nuovo al cinema con Boss Level, per poi passare ad altri tre film da attore in pre-produzione: War Pigs, Waldo e Black Flies.

Fonte: HollywoodReporter