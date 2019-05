Spider-Man: Far From Home, un trailer da record

Di Federico Boni giovedì 9 maggio 2019

Mai in casa Sony si era visto nulla di simile.

Spider-Man: Far From Home - nuovo trailer italiano con SPOILER di Avengers: Endgame Scopri "Spider-Man: Far From Home"" video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel con Tom Holland nei cinema italiani dal 10 luglio 2019. Trainato dal boom di Avengers: Endgame, con tanto di clamorosi spoiler al suo interno nei confronti della pellicola dei fratelli Russo, il full trailer di Spider-Man: Far From Home ha infranto uno storico record per la Sony Pictures Entertainment. Con 135,2 milioni di visualizzazioni in 24 ore, è infatti diventato il trailer più visto di sempre per lo studios, superando i 130 milioni di views fatte registrare nel gennaio scorso dal teaser dello stesso film. Sul gradino più basso del podio, incredibile ma vero, sempre l'Uomo Ragno con Spider-Man: Homecoming, che nel 2017 raggiunse i 116 milioni di visualizzazioni in 24 ore.

Questo dimostra, casomai ce ne fosse ancora bisogno, l'enorme appeal che ha ancora oggi l'Uomo Ragno, fresco di Oscar animato e ringiovanito da Tom Holland nel 2017, con un film in grado di incassare 880,1 milioni di dollari in tutto il mondo. Con Far From Home, è evidente, la Sony punta ad abbattere il muro del miliardo. La pellicola ha fatto boom anche sui social, registrando il più alto volume di 'conversazioni social' della storia dello studios, con oltre 1,5 milioni di post nelle prime 24 ore.

Solitamente i 'secondi trailer' scatenano meno entusiasmo rispetto ai primi, ma grazie ad Endgame questo bis di Spider-Man ha suscitato clamore e alimentato interesse nei confronti della pellicola, diretta da Jon Watts, in uscita il 2 luglio e interpretata tra i tanti da Jake Gyllenhaal, qui nei panni di Mysterio.

Il record assoluto per il lancio di un trailer appartiene ovviamente ad Avengers: Endgame (289 milioni in 24 ore), seguito da Avengers: Infinity War (236 milioni) e The Lion King (224,6 milioni).

