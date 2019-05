Cannes 2019, Sylvester Stallone presenterà un'anteprima di "Rambo 5"

Di Federico Boni giovedì 9 maggio 2019

Prime immagini ufficiali di Rambo V: Last Blood a Cannes 2019.

L'annuncio a sorpresa e dell'ultima ora. O quasi. Sylvester Stallone sarà al Festival di Cannes 2019 grazie a "Rambo V", che il mitologico attore presenterà in anteprima, con alcune scene, il 24 maggio. Per l'occasione verrà proiettata anche una versione restaurata del primo storico Rambo, uscito in sala nel lontano 1982.

Rambo V: Last Blood, diretto da Adrian Grunberg e sceneggiato da Matthew Cirulnik e Sylvester Stallone, uscirà in sala il 20 settembre, con Paz Vega e Oscar Jaenda al fianco di Stallone, alla veneranda età di 72 anni tornato ad incrociare il mitico Veterano del Vietnam.

La storia seguirà Rambo, che ha trascorso l'ultimo decennio in un ranch, mentre attraversa il confine tra Stati Uniti e Messico per trovare la figlia di un amico, rapita. Presto, neanche a dirlo, si ritroverà contro uno dei cartelli più violenti del Messico.

Per Sly sarà un ritorno sulla Croisette 5 anni dopo aver presentato I mercenari 3, quando sbarcò a Cannes insieme ad Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Jason Statham e Antonio Banderas a bordo di due carri armati.

Fonte: HollywoodReporter